Borussia Dortmund, deplasmanda Schalke 04'ü 4-0 mağlup etti
Almanya Bundesliga'da Borussia Dortmund, Ruhr derbisinde karşılaştığı Schalke 04'ü 4-0 mağlup etti. Sarı siyahlıların genç futbolcusu Erling Haaland, attığı 2 golle yıldızlaştı.
Almanya Bundesliga'nın 22. hafta karşılaşmasında Schalke 04, Borussia Dortmund'u konuk etti. Veltins Arena'da oynanan mücadeleyi Dortmund farklı kazandı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri, 42. dakikada Jadon Sancho, 60. dakikada Raphael Guerreiro ile 45. ve 79. dakikalarda Erling Haaland kaydetti.
Bu sonucun ardından ligde 2 maç aradan sonra kazanan Borussia Dortmund, 36 puanla 6. sırada yer buldu. 8 maçtır galibiyet alamayan Schalke ise 9 puanla son sırada yer aldı.
Borussia Dortmund, gelecek hafta Bielefeld'i konuk edecek. Schalke 04 ise Stuttgart deplasmanına konuk olacak.