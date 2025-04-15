Borussia Dortmund Barcelona maç özeti ve golleri! (VİDEO) Borussia Dortmund Barcelona geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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BORUSSİA DORTMUND BARCELONA MAÇ ÖZETİ

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BORUSSİA DORTMUND BARCELONA ÖZET

Borussia Dortmund Barcelona maç özetini maçın ardından TRT Spor YouTube kanalından izleyebilirsiniz.

BORUSSİA DORTMUND BARCELONA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Borussia Dortmund Barcelona maçı 3-1'lik Borussia Dortmund üstünlüğüyle devam ediyor.

BORUSSİA DORTMUND BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Borussia Dortmund Barcelona maçı canlı olarak Tabii Spor'da yayınlandı.