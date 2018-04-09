Borusan Contemporary'de Bir Cumartesi…
Borusan Contemporary'de sergiler, ofislerde de sürdüğü için Perili Köşkü adım adım dolaştım... Asım Kocabıyık için düzenlenen özel mekanı gezdim, Mika Tajima'nın çalışmalarını ve Alacakaranlık sergisinin eserlerini inceledim...
Borusan Contemporary'de sergiler, ofislerde de sürdüğü için Perili Köşkü adım adım dolaştım… Asım Kocabıyık için düzenlenen özel mekanı gezdim, Mika Tajima'nın çalışmalarını ve Alacakaranlık sergisinin eserlerini inceledim…
Kaynak: Dunya.com