Borsadaki 7 Şirket Ana Pazar'dan Yıldız Pazar'a Alınacak

Borsa İstanbul AŞ tarafından, Ana Pazar'da işlem görmekte olan şirketlerden fiili dolaşımdaki paylarının ortalama piyasa değeri 100 milyon TL'nin üzerinde olan 7 şirket ve paylarının 1 Şubat 2018 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'a alınacağı bildirildi.