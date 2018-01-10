Borsadaki 7 Şirket Ana Pazar'dan Yıldız Pazar'a Alınacak

Borsa İstanbul AŞ tarafından, Ana Pazar'da işlem görmekte olan şirketlerden fiili dolaşımdaki paylarının ortalama piyasa değeri 100 milyon TL'nin üzerinde olan 7 şirket ve paylarının 1 Şubat 2018 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'a alınacağı bildirildi.

Borsadaki 7 Şirket Ana Pazar'dan Yıldız Pazar'a Alınacak

Borsa İstanbul AŞ tarafından, Ana Pazar'da işlem görmekte olan şirketlerden fiili dolaşımdaki paylarının ortalama piyasa değeri 100 milyon TL'nin üzerinde olan 7 şirket ve paylarının 1 Şubat 2018 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'a alınacağı bildirildi.

Kaynak: Dunya.com

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