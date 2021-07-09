Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük DeğişimBIST ADANA11.905-1,72BIST MANİSA1.429-0,29BIST AYDIN1.2410,21BIST ANKARA2.0390,13BIST ANTALYA2.398-1,32BIST BALIKESİR1.809-1,36BIST BURSA2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|11.905
|-1,72
|BIST MANİSA
|1.429
|-0,29
|BIST AYDIN
|1.241
|0,21
|BIST ANKARA
|2.039
|0,13
|BIST ANTALYA
|2.398
|-1,32
|BIST BALIKESİR
|1.809
|-1,36
|BIST BURSA
|2.955
|-0,23
|BIST DENIZLI
|1.770
|-0,16
|BIST ISTANBUL
|1.496
|-0,16
|BIST IZMIR
|3.363
|0,03
|BIST KAYSERI
|11.030
|3,13
|BIST KOCAELI
|3.664
|0,38
|BIST KONYA
|2.402
|-2,18
|BIST TEKIRDAĞ
|9.830
|3,10
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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