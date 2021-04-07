Borsada şehir endekslerinin değişimi
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA13.967-1,50BIST ANKARA2.282-0,73BIST ANTALYA2.878-0,90BIST BALIKESİR2.3630,43BIST BURSA3.456-0,03BIST DENIZLI2.873-1,42BIST ISTANBUL1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA13.967-1,50
BIST ANKARA2.282-0,73
BIST ANTALYA2.878-0,90
BIST BALIKESİR2.3630,43
BIST BURSA3.456-0,03
BIST DENIZLI2.873-1,42
BIST ISTANBUL1.554-0,49
BIST IZMIR3.816-0,61
BIST KAYSERI11.479-0,41
BIST KOCAELI4.064-0,87
BIST KONYA4.196-2,87
BIST TEKIRDAĞ11.550-2,48
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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