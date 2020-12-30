Borsada şehir endekslerinin değişimi
30.12.2020 18:49 | Son Güncelleme: 30.12.2020 18:53
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA6.218-0,45BIST ANKARA2.3661,78BIST ANTALYA2.1542,18BIST BALIKESİR2.088-0,14BIST BURSA3.6300,12BIST DENIZLI2.824-0,95BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|6.218
|-0,45
|BIST ANKARA
|2.366
|1,78
|BIST ANTALYA
|2.154
|2,18
|BIST BALIKESİR
|2.088
|-0,14
|BIST BURSA
|3.630
|0,12
|BIST DENIZLI
|2.824
|-0,95
|BIST ISTANBUL
|1.553
|1,03
|BIST IZMIR
|3.308
|0,32
|BIST KAYSERI
|8.359
|0,49
|BIST KOCAELI
|3.429
|-0,50
|BIST KONYA
|3.380
|5,32
|BIST TEKIRDAĞ
|9.417
|-0,54
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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