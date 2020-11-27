Borsada şehir endekslerinin değişimi
27.11.2020 18:55 | Son Güncelleme: 27.11.2020 18:59
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA5.276-1,80BIST ANKARA2.205-1,00BIST ANTALYA1.9961,72BIST BALIKESİR1.730-2,83BIST BURSA3.478-0,85BIST DENIZLI2.817-0,67BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|5.276
|-1,80
|BIST ANKARA
|2.205
|-1,00
|BIST ANTALYA
|1.996
|1,72
|BIST BALIKESİR
|1.730
|-2,83
|BIST BURSA
|3.478
|-0,85
|BIST DENIZLI
|2.817
|-0,67
|BIST ISTANBUL
|1.389
|-1,26
|BIST IZMIR
|3.073
|0,18
|BIST KAYSERI
|7.444
|0,52
|BIST KOCAELI
|3.114
|-0,72
|BIST KONYA
|2.548
|1,22
|BIST TEKIRDAĞ
|9.043
|-0,25
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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