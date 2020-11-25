Borsada şehir endekslerinin değişimi
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

25.11.2020 18:41 | Son Güncelleme: 25.11.2020 18:46
Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA5.4442,10BIST ANKARA2.207-1,12BIST ANTALYA1.9150,31BIST BALIKESİR1.7391,95BIST BURSA3.5210,39BIST DENIZLI2.858-0,21BIST ISTANBUL1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA5.4442,10
BIST ANKARA2.207-1,12
BIST ANTALYA1.9150,31
BIST BALIKESİR1.7391,95
BIST BURSA3.5210,39
BIST DENIZLI2.858-0,21
BIST ISTANBUL1.389-0,03
BIST IZMIR3.0380,12
BIST KAYSERI7.3830,03
BIST KOCAELI3.090-0,07
BIST KONYA2.409-3,22
BIST TEKIRDAĞ8.942-0,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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