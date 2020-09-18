Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 5.150 1,32
BIST ANKARA 2.023 -0,01
BIST ANTALYA 1.428 1,21
BIST BALIKESİR 1.367 2,19
BIST BURSA 2.738 -0,56
BIST DENIZLI 2.
18.09.2020 18:41 | Son Güncelleme: 18.09.2020 18:45
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|5.150
|1,32
|BIST ANKARA
|2.023
|-0,01
|BIST ANTALYA
|1.428
|1,21
|BIST BALIKESİR
|1.367
|2,19
|BIST BURSA
|2.738
|-0,56
|BIST DENIZLI
|2.525
|-0,78
|BIST ISTANBUL
|1.193
|0,69
|BIST IZMIR
|2.633
|1,34
|BIST KAYSERI
|5.666
|-1,29
|BIST KOCAELI
|2.486
|0,12
|BIST KONYA
|1.842
|-0,19
|BIST TEKIRDAĞ
|7.424
|-0,01
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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