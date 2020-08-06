Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 3.544 -9,71
BIST ANKARA 1.892 -8,44
BIST ANTALYA 1.206 -9,23
BIST BALIKESİR 1.141 -7,93
BIST BURSA 2.370 -8,36
BIST DENIZLI 2.
06.08.2020 18:35 | Son Güncelleme: 06.08.2020 19:22
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|3.544
|-9,71
|BIST ANKARA
|1.892
|-8,44
|BIST ANTALYA
|1.206
|-9,23
|BIST BALIKESİR
|1.141
|-7,93
|BIST BURSA
|2.370
|-8,36
|BIST DENIZLI
|2.279
|-5,29
|BIST ISTANBUL
|1.087
|-5,49
|BIST IZMIR
|2.269
|-4,08
|BIST KAYSERI
|4.894
|-8,96
|BIST KOCAELI
|2.189
|-4,01
|BIST KONYA
|1.359
|-5,33
|BIST TEKIRDAĞ
|7.548
|-2,68
Kaynak: AA