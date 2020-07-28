Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 4.226 -4,73
BIST ANKARA 2.174 -3,99
BIST ANTALYA 1.453 -6,75
BIST BALIKESİR 1.275 -5,98
BIST BURSA 2.687 -2,01
BIST DENIZLI 2.
28.07.2020 18:39 | Son Güncelleme: 28.07.2020 18:42
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|4.226
|-4,73
|BIST ANKARA
|2.174
|-3,99
|BIST ANTALYA
|1.453
|-6,75
|BIST BALIKESİR
|1.275
|-5,98
|BIST BURSA
|2.687
|-2,01
|BIST DENIZLI
|2.408
|-1,71
|BIST ISTANBUL
|1.184
|-4,01
|BIST IZMIR
|2.516
|-3,56
|BIST KAYSERI
|5.613
|-4,95
|BIST KOCAELI
|2.356
|-1,77
|BIST KONYA
|1.599
|-2,99
|BIST TEKIRDAĞ
|7.350
|-4,40
Kaynak: AA