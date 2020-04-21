Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 260.929 -1,42
BIST ANKARA 164.594 -1,45
BIST ANTALYA 80.458 -1,95
BIST BALIKESİR 103.790 1,33
BIST BURSA 171.
21.04.2020 18:44 | Son Güncelleme: 21.04.2020 18:44
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|260.929
|-1,42
|BIST ANKARA
|164.594
|-1,45
|BIST ANTALYA
|80.458
|-1,95
|BIST BALIKESİR
|103.790
|1,33
|BIST BURSA
|171.987
|-0,54
|BIST DENIZLI
|148.581
|1,35
|BIST ISTANBUL
|98.597
|-0,84
|BIST IZMIR
|195.277
|-0,23
|BIST KAYSERI
|401.087
|2,80
|BIST KOCAELI
|195.189
|-0,75
|BIST KONYA
|78.698
|-1,65
|BIST TEKIRDAĞ
|480.115
|6,31
Kaynak: AA