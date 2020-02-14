Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 308.102 -1,15
BIST ANKARA 179.760 1,38
BIST ANTALYA 114.104 -1,21
BIST BALIKESİR 126.213 0,04
BIST BURSA 219.
14.02.2020 18:48 | Son Güncelleme: 14.02.2020 18:48
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|308.102
|-1,15
|BIST ANKARA
|179.760
|1,38
|BIST ANTALYA
|114.104
|-1,21
|BIST BALIKESİR
|126.213
|0,04
|BIST BURSA
|219.026
|-0,37
|BIST DENIZLI
|164.974
|0,34
|BIST ISTANBUL
|123.351
|-0,08
|BIST IZMIR
|223.954
|-0,21
|BIST KAYSERI
|548.092
|0,51
|BIST KOCAELI
|241.960
|-1,53
|BIST KONYA
|100.005
|-0,96
|BIST TEKIRDAĞ
|496.275
|-0,17
Kaynak: AA