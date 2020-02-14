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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 308.102 -1,15
BIST ANKARA 179.760 1,38
BIST ANTALYA 114.104 -1,21
BIST BALIKESİR 126.213 0,04
BIST BURSA 219.

14.02.2020 18:48 | Son Güncelleme: 14.02.2020 18:48
Borsada şehir endekslerinin değişimi

'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 308.102 -1,15
BIST ANKARA 179.760 1,38
BIST ANTALYA 114.104 -1,21
BIST BALIKESİR 126.213 0,04
BIST BURSA 219.026 -0,37
BIST DENIZLI 164.974 0,34
BIST ISTANBUL 123.351 -0,08
BIST IZMIR 223.954 -0,21
BIST KAYSERI 548.092 0,51
BIST KOCAELI 241.960 -1,53
BIST KONYA 100.005 -0,96
BIST TEKIRDAĞ 496.275 -0,17
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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