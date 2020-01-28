28.01.2020 18:44 | Son Güncelleme: 28.01.2020 18:44

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 255.084 -0,56 BIST ANKARA 162.529 -0,34 BIST ANTALYA 112.237 1,10 BIST BALIKESİR 125.582 1,32 BIST BURSA 217.351 -0,60 BIST DENIZLI 151.495 1,65 BIST ISTANBUL 120.900 -0,65 BIST IZMIR 222.934 0,15 BIST KAYSERI 534.987 -0,29 BIST KOCAELI 245.535 -0,04 BIST KONYA 105.816 0,35 BIST TEKIRDAĞ 485.515 -1,98

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA