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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 255.084 -0,56
BIST ANKARA 162.529 -0,34
BIST ANTALYA 112.237 1,10
BIST BALIKESİR 125.582 1,32
BIST BURSA 217.

28.01.2020 18:44 | Son Güncelleme: 28.01.2020 18:44
Borsada şehir endekslerinin değişimi

'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 255.084 -0,56
BIST ANKARA 162.529 -0,34
BIST ANTALYA 112.237 1,10
BIST BALIKESİR 125.582 1,32
BIST BURSA 217.351 -0,60
BIST DENIZLI 151.495 1,65
BIST ISTANBUL 120.900 -0,65
BIST IZMIR 222.934 0,15
BIST KAYSERI 534.987 -0,29
BIST KOCAELI 245.535 -0,04
BIST KONYA 105.816 0,35
BIST TEKIRDAĞ 485.515 -1,98

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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