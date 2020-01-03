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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 249.166 -2,04
BIST ANKARA 149.290 -0,92
BIST ANTALYA 90.081 -4,49
BIST BALIKESİR 102.743 -3,73
BIST BURSA 198.

03.01.2020 18:44 | Son Güncelleme: 03.01.2020 18:44
Borsada şehir endekslerinin değişimi

'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 249.166 -2,04
BIST ANKARA 149.290 -0,92
BIST ANTALYA 90.081 -4,49
BIST BALIKESİR 102.743 -3,73
BIST BURSA 198.349 -2,99
BIST DENIZLI 132.333 -5,10
BIST ISTANBUL 116.833 -2,08
BIST IZMIR 199.606 -1,57
BIST KAYSERI 472.843 -2,40
BIST KOCAELI 245.127 -2,00
BIST KONYA 93.015 -3,61
BIST TEKIRDAĞ 380.894 -3,09
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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