03.01.2020 18:44 | Son Güncelleme: 03.01.2020 18:44

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 249.166 -2,04 BIST ANKARA 149.290 -0,92 BIST ANTALYA 90.081 -4,49 BIST BALIKESİR 102.743 -3,73 BIST BURSA 198.349 -2,99 BIST DENIZLI 132.333 -5,10 BIST ISTANBUL 116.833 -2,08 BIST IZMIR 199.606 -1,57 BIST KAYSERI 472.843 -2,40 BIST KOCAELI 245.127 -2,00 BIST KONYA 93.015 -3,61 BIST TEKIRDAĞ 380.894 -3,09

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)