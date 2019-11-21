21.11.2019 18:36 | Son Güncelleme: 21.11.2019 18:36

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 196.712 0,50 BIST ANKARA 136.296 -0,01 BIST ANTALYA 61.495 -0,09 BIST BALIKESİR 87.850 -0,36 BIST BURSA 173.724 0,19 BIST DENIZLI 108.645 0,25 BIST ISTANBUL 109.852 -0,03 BIST IZMIR 177.998 -0,56 BIST KAYSERI 440.230 0,60 BIST KOCAELI 235.463 -0,26 BIST KONYA 91.978 0,21 BIST TEKIRDAĞ 318.194 0,44

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)