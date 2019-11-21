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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 196.712 0,50
BIST ANKARA 136.296 -0,01
BIST ANTALYA 61.495 -0,09
BIST BALIKESİR 87.850 -0,36
BIST BURSA 173.

21.11.2019 18:36 | Son Güncelleme: 21.11.2019 18:36
Borsada şehir endekslerinin değişimi

'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 196.712 0,50
BIST ANKARA 136.296 -0,01
BIST ANTALYA 61.495 -0,09
BIST BALIKESİR 87.850 -0,36
BIST BURSA 173.724 0,19
BIST DENIZLI 108.645 0,25
BIST ISTANBUL 109.852 -0,03
BIST IZMIR 177.998 -0,56
BIST KAYSERI 440.230 0,60
BIST KOCAELI 235.463 -0,26
BIST KONYA 91.978 0,21
BIST TEKIRDAĞ 318.194 0,44
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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