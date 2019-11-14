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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 194.700 -0,01
BIST ANKARA 132.418 -0,44
BIST ANTALYA 55.459 -1,12
BIST BALIKESİR 85.882 -1,42
BIST BURSA 167.

14.11.2019 18:50 | Son Güncelleme: 14.11.2019 18:50
Borsada şehir endekslerinin değişimi

'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 194.700 -0,01
BIST ANKARA 132.418 -0,44
BIST ANTALYA 55.459 -1,12
BIST BALIKESİR 85.882 -1,42
BIST BURSA 167.595 -0,18
BIST DENIZLI 100.677 -0,06
BIST ISTANBUL 106.405 -0,21
BIST IZMIR 172.378 -0,98
BIST KAYSERI 421.328 0,12
BIST KOCAELI 232.340 -1,31
BIST KONYA 91.230 -0,84
BIST TEKIRDAĞ 295.600 -1,05

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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