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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 194.713 -0,01
BIST ANKARA 133.007 1,52
BIST ANTALYA 56.090 2,75
BIST BALIKESİR 87.118 2,16
BIST BURSA 167.

13.11.2019 18:54 | Son Güncelleme: 13.11.2019 18:54
Borsada şehir endekslerinin değişimi

'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 194.713 -0,01
BIST ANKARA 133.007 1,52
BIST ANTALYA 56.090 2,75
BIST BALIKESİR 87.118 2,16
BIST BURSA 167.905 0,71
BIST DENIZLI 100.740 -0,48
BIST ISTANBUL 106.625 0,59
BIST IZMIR 174.078 1,13
BIST KAYSERI 420.821 0,91
BIST KOCAELI 235.424 0,18
BIST KONYA 92.005 3,40
BIST TEKIRDAĞ 298.732 0,62

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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