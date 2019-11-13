Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 194.713 -0,01
BIST ANKARA 133.007 1,52
BIST ANTALYA 56.090 2,75
BIST BALIKESİR 87.118 2,16
BIST BURSA 167.
13.11.2019 18:54 | Son Güncelleme: 13.11.2019 18:54
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|194.713
|-0,01
|BIST ANKARA
|133.007
|1,52
|BIST ANTALYA
|56.090
|2,75
|BIST BALIKESİR
|87.118
|2,16
|BIST BURSA
|167.905
|0,71
|BIST DENIZLI
|100.740
|-0,48
|BIST ISTANBUL
|106.625
|0,59
|BIST IZMIR
|174.078
|1,13
|BIST KAYSERI
|420.821
|0,91
|BIST KOCAELI
|235.424
|0,18
|BIST KONYA
|92.005
|3,40
|BIST TEKIRDAĞ
|298.732
|0,62
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA