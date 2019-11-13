13.11.2019 18:54 | Son Güncelleme: 13.11.2019 18:54

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 194.713 -0,01 BIST ANKARA 133.007 1,52 BIST ANTALYA 56.090 2,75 BIST BALIKESİR 87.118 2,16 BIST BURSA 167.905 0,71 BIST DENIZLI 100.740 -0,48 BIST ISTANBUL 106.625 0,59 BIST IZMIR 174.078 1,13 BIST KAYSERI 420.821 0,91 BIST KOCAELI 235.424 0,18 BIST KONYA 92.005 3,40 BIST TEKIRDAĞ 298.732 0,62

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA