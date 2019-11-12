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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 194.737 0,98
BIST ANKARA 131.012 1,61
BIST ANTALYA 54.587 -0,27
BIST BALIKESİR 85.280 3,93
BIST BURSA 166.

12.11.2019 18:42 | Son Güncelleme: 12.11.2019 18:42
Borsada şehir endekslerinin değişimi

'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 194.737 0,98
BIST ANKARA 131.012 1,61
BIST ANTALYA 54.587 -0,27
BIST BALIKESİR 85.280 3,93
BIST BURSA 166.725 -0,07
BIST DENIZLI 101.230 1,23
BIST ISTANBUL 106.003 0,81
BIST IZMIR 172.138 1,58
BIST KAYSERI 417.041 -0,81
BIST KOCAELI 234.990 -0,39
BIST KONYA 88.978 0,74
BIST TEKIRDAĞ 296.900 0,34

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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