Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 167.166 -0,07
BIST ANKARA 115.467 0,86
BIST ANTALYA 48.216 0,57
BIST BALIKESİR 67.250 -1,52
BIST BURSA 133.

29.08.2019 18:42
Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 167.166 -0,07
BIST ANKARA 115.467 0,86
BIST ANTALYA 48.216 0,57
BIST BALIKESİR 67.250 -1,52
BIST BURSA 133.636 0,21
BIST DENIZLI 82.962 -0,18
BIST ISTANBUL 99.092 1,71
BIST IZMIR 155.586 -0,43
BIST KAYSERI 365.786 0,36
BIST KOCAELI 225.218 -0,10
BIST KONYA 63.515 1,29
BIST TEKIRDAĞ 233.730 -0,21
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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