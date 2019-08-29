29.08.2019 18:42

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 167.166 -0,07 BIST ANKARA 115.467 0,86 BIST ANTALYA 48.216 0,57 BIST BALIKESİR 67.250 -1,52 BIST BURSA 133.636 0,21 BIST DENIZLI 82.962 -0,18 BIST ISTANBUL 99.092 1,71 BIST IZMIR 155.586 -0,43 BIST KAYSERI 365.786 0,36 BIST KOCAELI 225.218 -0,10 BIST KONYA 63.515 1,29 BIST TEKIRDAĞ 233.730 -0,21

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)