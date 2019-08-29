Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 167.166 -0,07
BIST ANKARA 115.467 0,86
BIST ANTALYA 48.216 0,57
BIST BALIKESİR 67.250 -1,52
BIST BURSA 133.
29.08.2019 18:42
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|167.166
|-0,07
|BIST ANKARA
|115.467
|0,86
|BIST ANTALYA
|48.216
|0,57
|BIST BALIKESİR
|67.250
|-1,52
|BIST BURSA
|133.636
|0,21
|BIST DENIZLI
|82.962
|-0,18
|BIST ISTANBUL
|99.092
|1,71
|BIST IZMIR
|155.586
|-0,43
|BIST KAYSERI
|365.786
|0,36
|BIST KOCAELI
|225.218
|-0,10
|BIST KONYA
|63.515
|1,29
|BIST TEKIRDAĞ
|233.730
|-0,21
Kaynak: AA