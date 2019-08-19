19.08.2019 18:40

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:



Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 168.220 -2,07 BIST ANKARA 112.075 0,23 BIST ANTALYA 47.871 -0,97 BIST BALIKESİR 59.998 1,63 BIST BURSA 133.988 -1,82 BIST DENIZLI 82.471 0,11 BIST ISTANBUL 96.160 -0,04 BIST IZMIR 151.140 -1,39 BIST KAYSERI 352.913 -1,51 BIST KOCAELI 226.954 0,61 BIST KONYA 62.599 1,06 BIST TEKIRDAĞ 210.825 1,92

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)