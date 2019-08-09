Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 176.630 1,51
BIST ANKARA 114.604 0,63
BIST ANTALYA 49.028 2,55
BIST BALIKESİR 57.358 -0,98
BIST BURSA 137.
09.08.2019 18:46
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|176.630
|1,51
|BIST ANKARA
|114.604
|0,63
|BIST ANTALYA
|49.028
|2,55
|BIST BALIKESİR
|57.358
|-0,98
|BIST BURSA
|137.481
|0,46
|BIST DENIZLI
|82.760
|-0,91
|BIST ISTANBUL
|98.233
|0,23
|BIST IZMIR
|154.904
|1,79
|BIST KAYSERI
|361.524
|2,57
|BIST KOCAELI
|235.331
|-1,40
|BIST KONYA
|62.833
|0,77
|BIST TEKIRDAĞ
|203.619
|0,26
Kaynak: AA