Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 176.630 1,51
BIST ANKARA 114.604 0,63
BIST ANTALYA 49.028 2,55
BIST BALIKESİR 57.358 -0,98
BIST BURSA 137.

09.08.2019 18:46
Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 176.630 1,51
BIST ANKARA 114.604 0,63
BIST ANTALYA 49.028 2,55
BIST BALIKESİR 57.358 -0,98
BIST BURSA 137.481 0,46
BIST DENIZLI 82.760 -0,91
BIST ISTANBUL 98.233 0,23
BIST IZMIR 154.904 1,79
BIST KAYSERI 361.524 2,57
BIST KOCAELI 235.331 -1,40
BIST KONYA 62.833 0,77
BIST TEKIRDAĞ 203.619 0,26
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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