Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 185.128 -0,06
BIST ANKARA 116.142 -0,94
BIST ANTALYA 48.731 -0,68
BIST BALIKESİR 56.911 -0,62
BIST BURSA 142.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|185.128
|-0,06
|BIST ANKARA
|116.142
|-0,94
|BIST ANTALYA
|48.731
|-0,68
|BIST BALIKESİR
|56.911
|-0,62
|BIST BURSA
|142.054
|-0,19
|BIST DENIZLI
|82.467
|-0,12
|BIST ISTANBUL
|101.421
|-1,00
|BIST IZMIR
|157.580
|-1,53
|BIST KAYSERI
|339.642
|0,46
|BIST KOCAELI
|245.448
|0,36
|BIST KONYA
|63.391
|-0,38
|BIST TEKIRDAĞ
|219.248
|-1,30
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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