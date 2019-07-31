Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:



Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 185.128 -0,06 BIST ANKARA 116.142 -0,94 BIST ANTALYA 48.731 -0,68 BIST BALIKESİR 56.911 -0,62 BIST BURSA 142.054 -0,19 BIST DENIZLI 82.467 -0,12 BIST ISTANBUL 101.421 -1,00 BIST IZMIR 157.580 -1,53 BIST KAYSERI 339.642 0,46 BIST KOCAELI 245.448 0,36 BIST KONYA 63.391 -0,38 BIST TEKIRDAĞ 219.248 -1,30

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)