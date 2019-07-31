Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 185.128 -0,06
BIST ANKARA 116.142 -0,94
BIST ANTALYA 48.731 -0,68
BIST BALIKESİR 56.911 -0,62
BIST BURSA 142.

31.07.2019 18:47
Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 185.128 -0,06
BIST ANKARA 116.142 -0,94
BIST ANTALYA 48.731 -0,68
BIST BALIKESİR 56.911 -0,62
BIST BURSA 142.054 -0,19
BIST DENIZLI 82.467 -0,12
BIST ISTANBUL 101.421 -1,00
BIST IZMIR 157.580 -1,53
BIST KAYSERI 339.642 0,46
BIST KOCAELI 245.448 0,36
BIST KONYA 63.391 -0,38
BIST TEKIRDAĞ 219.248 -1,30

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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