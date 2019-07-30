Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 185.231 -0,38
BIST ANKARA 117.241 -1,02
BIST ANTALYA 49.064 -0,91
BIST BALIKESİR 57.265 -0,33
BIST BURSA 142.

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 185.231 -0,38
BIST ANKARA 117.241 -1,02
BIST ANTALYA 49.064 -0,91
BIST BALIKESİR 57.265 -0,33
BIST BURSA 142.328 -0,80
BIST DENIZLI 82.563 -1,90
BIST ISTANBUL 102.445 -0,64
BIST IZMIR 160.021 -0,09
BIST KAYSERI 338.088 0,56
BIST KOCAELI 244.565 1,31
BIST KONYA 63.636 -0,67
BIST TEKIRDAĞ 222.146 2,63

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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