Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 185.231 -0,38
BIST ANKARA 117.241 -1,02
BIST ANTALYA 49.064 -0,91
BIST BALIKESİR 57.265 -0,33
BIST BURSA 142.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|185.231
|-0,38
|BIST ANKARA
|117.241
|-1,02
|BIST ANTALYA
|49.064
|-0,91
|BIST BALIKESİR
|57.265
|-0,33
|BIST BURSA
|142.328
|-0,80
|BIST DENIZLI
|82.563
|-1,90
|BIST ISTANBUL
|102.445
|-0,64
|BIST IZMIR
|160.021
|-0,09
|BIST KAYSERI
|338.088
|0,56
|BIST KOCAELI
|244.565
|1,31
|BIST KONYA
|63.636
|-0,67
|BIST TEKIRDAĞ
|222.146
|2,63
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Son Dakika Ekonomi Haberleri