Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:



Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 185.231 -0,38 BIST ANKARA 117.241 -1,02 BIST ANTALYA 49.064 -0,91 BIST BALIKESİR 57.265 -0,33 BIST BURSA 142.328 -0,80 BIST DENIZLI 82.563 -1,90 BIST ISTANBUL 102.445 -0,64 BIST IZMIR 160.021 -0,09 BIST KAYSERI 338.088 0,56 BIST KOCAELI 244.565 1,31 BIST KONYA 63.636 -0,67 BIST TEKIRDAĞ 222.146 2,63

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)