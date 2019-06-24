Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 188.977 0,25
BIST ANKARA 112.742 1,02
BIST ANTALYA 47.634 1,40
BIST BALIKESİR 51.248 1,69
BIST BURSA 132.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|188.977
|0,25
|BIST ANKARA
|112.742
|1,02
|BIST ANTALYA
|47.634
|1,40
|BIST BALIKESİR
|51.248
|1,69
|BIST BURSA
|132.306
|1,30
|BIST DENIZLI
|77.408
|1,47
|BIST ISTANBUL
|97.444
|0,76
|BIST IZMIR
|151.509
|1,37
|BIST KAYSERI
|305.346
|3,08
|BIST KOCAELI
|210.637
|-0,39
|BIST KONYA
|67.855
|1,32
|BIST TEKIRDAĞ
|205.936
|0,80
Kaynak: AA
Beykoz İlçe Seçim Kurulu, üzerinde milletvekili seçimi mührü bulunan zarfların geçerli sayılmasına karar verdi
Son Dakika Haberleri
19:22 "Motorine 29 kuruş zam" başlıklı haberimizin başlığı, girişi ve üçüncü paragrafında yer alan "29...