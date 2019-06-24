Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:



Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 188.977 0,25 BIST ANKARA 112.742 1,02 BIST ANTALYA 47.634 1,40 BIST BALIKESİR 51.248 1,69 BIST BURSA 132.306 1,30 BIST DENIZLI 77.408 1,47 BIST ISTANBUL 97.444 0,76 BIST IZMIR 151.509 1,37 BIST KAYSERI 305.346 3,08 BIST KOCAELI 210.637 -0,39 BIST KONYA 67.855 1,32 BIST TEKIRDAĞ 205.936 0,80

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)