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Borsada işlem hacmi sıralaması

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiTürk Hava Yolları3.097.347.195SASA Polyester2.262.477.506Garanti Bankası2.124.704.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları3.097.347.195
SASA Polyester2.262.477.506
Garanti Bankası2.124.704.348
ASELSAN1.848.672.479
Şişe Cam1.430.955.915
Yapı ve Kredi Bankası1.196.078.044
Kardemir (D)1.174.854.461
Petkim854.253.355
Akbank834.881.230
Tüpraş831.934.007
Ereğli Demir Çelik717.110.923
Emlak Konut GMYO679.229.057
Koza Altın659.276.842
Koç Holding558.227.709
Sabancı Holding549.037.193
İş Bankası (C)499.225.749
Pegasus448.767.071
Ford Otosan420.478.921
Hektaş418.035.454
TAV Havalimanları402.855.821
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Altının kilogramı 730 bin liraya yükseldi

Altının kilogramı 730 bin liraya yükseldi

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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