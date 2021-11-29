Borsada işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiTürk Hava Yolları3.097.347.195SASA Polyester2.262.477.506Garanti Bankası2.124.704.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|3.097.347.195
|SASA Polyester
|2.262.477.506
|Garanti Bankası
|2.124.704.348
|ASELSAN
|1.848.672.479
|Şişe Cam
|1.430.955.915
|Yapı ve Kredi Bankası
|1.196.078.044
|Kardemir (D)
|1.174.854.461
|Petkim
|854.253.355
|Akbank
|834.881.230
|Tüpraş
|831.934.007
|Ereğli Demir Çelik
|717.110.923
|Emlak Konut GMYO
|679.229.057
|Koza Altın
|659.276.842
|Koç Holding
|558.227.709
|Sabancı Holding
|549.037.193
|İş Bankası (C)
|499.225.749
|Pegasus
|448.767.071
|Ford Otosan
|420.478.921
|Hektaş
|418.035.454
|TAV Havalimanları
|402.855.821
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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