Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 3.097.347.195 SASA Polyester 2.262.477.506 Garanti Bankası 2.124.704.348 ASELSAN 1.848.672.479 Şişe Cam 1.430.955.915 Yapı ve Kredi Bankası 1.196.078.044 Kardemir (D) 1.174.854.461 Petkim 854.253.355 Akbank 834.881.230 Tüpraş 831.934.007 Ereğli Demir Çelik 717.110.923 Emlak Konut GMYO 679.229.057 Koza Altın 659.276.842 Koç Holding 558.227.709 Sabancı Holding 549.037.193 İş Bankası (C) 499.225.749 Pegasus 448.767.071 Ford Otosan 420.478.921 Hektaş 418.035.454 TAV Havalimanları 402.855.821 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Altının kilogramı 730 bin liraya yükseldi AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada işlem hacmi sıralaması - Haberler Ekonomi