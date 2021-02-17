Borsada işlem hacmi sıralaması
17.02.2021 18:55 | Son Güncelleme: 17.02.2021 18:58
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiVakıflar Bankası2.854.064.598Sasa Polyester2.717.926.488Koza Altın2.008.977.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Vakıflar Bankası
|2.854.064.598
|Sasa Polyester
|2.717.926.488
|Koza Altın
|2.008.977.109
|Garanti Bankası
|1.785.736.961
|T. Halk Bankası
|1.498.661.500
|Karsan Otomotiv
|1.263.058.353
|Gübre Fabrik.
|1.026.752.894
|Petkim
|942.756.036
|Şekerbank
|905.667.857
|Kardemir (D)
|888.326.982
|Odaş Elektrik
|846.318.094
|Emlak Konut GMYO
|825.899.074
|Türk Hava Yolları
|818.240.578
|Şişe Cam
|803.760.420
|Akbank
|735.787.102
|Turkcell
|724.308.907
|Ford Otosan
|668.577.325
|Koza Madencilik
|630.387.679
|Hektaş
|590.671.656
|Yapı ve Kredi Bank.
|557.615.614
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu
Haber Yorumları
500