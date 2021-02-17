Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

17.02.2021 18:55 | Son Güncelleme: 17.02.2021 18:58
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiVakıflar Bankası2.854.064.598Sasa Polyester2.717.926.488Koza Altın2.008.977.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Vakıflar Bankası2.854.064.598
Sasa Polyester2.717.926.488
Koza Altın2.008.977.109
Garanti Bankası1.785.736.961
T. Halk Bankası1.498.661.500
Karsan Otomotiv1.263.058.353
Gübre Fabrik.1.026.752.894
Petkim942.756.036
Şekerbank905.667.857
Kardemir (D)888.326.982
Odaş Elektrik846.318.094
Emlak Konut GMYO825.899.074
Türk Hava Yolları818.240.578
Şişe Cam803.760.420
Akbank735.787.102
Turkcell724.308.907
Ford Otosan668.577.325
Koza Madencilik630.387.679
Hektaş590.671.656
Yapı ve Kredi Bank.557.615.614

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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