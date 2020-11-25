Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

25.11.2020 18:41 | Son Güncelleme: 25.11.2020 18:44
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları4.282.078.891Kardemir (D)4.126.615.386Garanti Bankası3.400.997.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları4.282.078.891
Kardemir (D)4.126.615.386
Garanti Bankası3.400.997.099
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası1.382.445.525
Tüpraş1.293.906.194
Pegasus1.259.315.180
Yapı ve Kredi Bankası1.223.429.346
Şişe Cam1.203.535.964
Petkim1.039.402.060
Emlak Konut GMYO854.133.853
Gübre Fabrikaları788.478.112
Akbank783.665.353
Odaş Elektrik709.294.999
Otokar560.396.271
Vakıflar Bankası560.081.041
Ege Endüstri557.521.334
TAV Havalimanları514.323.039
İş Bankası (C)511.866.304
Sasa Polyester498.005.758
Şekerbank483.828.209
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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