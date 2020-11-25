Borsada işlem hacmi sıralaması
25.11.2020 18:41 | Son Güncelleme: 25.11.2020 18:44
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları4.282.078.891Kardemir (D)4.126.615.386Garanti Bankası3.400.997.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|4.282.078.891
|Kardemir (D)
|4.126.615.386
|Garanti Bankası
|3.400.997.099
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1.382.445.525
|Tüpraş
|1.293.906.194
|Pegasus
|1.259.315.180
|Yapı ve Kredi Bankası
|1.223.429.346
|Şişe Cam
|1.203.535.964
|Petkim
|1.039.402.060
|Emlak Konut GMYO
|854.133.853
|Gübre Fabrikaları
|788.478.112
|Akbank
|783.665.353
|Odaş Elektrik
|709.294.999
|Otokar
|560.396.271
|Vakıflar Bankası
|560.081.041
|Ege Endüstri
|557.521.334
|TAV Havalimanları
|514.323.039
|İş Bankası (C)
|511.866.304
|Sasa Polyester
|498.005.758
|Şekerbank
|483.828.209
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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