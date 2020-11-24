Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası5.167.624.977Emlak Konut GMYO3.494.079.824Yapı ve Kredi Bankası2.498.070.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 5.167.624.977 Emlak Konut GMYO 3.494.079.824 Yapı ve Kredi Bankası 2.498.070.676 Türk Hava Yolları 2.031.144.138 Gübre Fabrikaları 1.820.988.023 Kardemir (D) 1.688.166.510 Şişe Cam 1.166.543.993 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1.111.606.084 Akbank 1.079.535.620 Odaş Elektrik 889.923.938 Tüpraş 870.603.970 Vakıflar Bankası 836.206.530 İş Bankası (C) 689.383.499 Şekerbank 652.118.465 Petkim 581.475.715 Pegasus 517.787.497 Halkbank 499.318.792 Koza Altın 486.110.630 ASELSAN 446.461.085 Tekfen Holding 440.287.477 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara İlgili Haberler 4?üncü İstanbul Ekonomi Zirvesi?nde hedef; 1 milyar dolar iş hacmi Toplam piyasa hacmi 475 milyar doları aştı Toplam piyasa hacmi üç yılın zirvesinde