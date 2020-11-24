Borsada işlem hacmi sıralaması
24.11.2020 18:45 | Son Güncelleme: 24.11.2020 18:49
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası5.167.624.977Emlak Konut GMYO3.494.079.824Yapı ve Kredi Bankası2.498.070.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|5.167.624.977
|Emlak Konut GMYO
|3.494.079.824
|Yapı ve Kredi Bankası
|2.498.070.676
|Türk Hava Yolları
|2.031.144.138
|Gübre Fabrikaları
|1.820.988.023
|Kardemir (D)
|1.688.166.510
|Şişe Cam
|1.166.543.993
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1.111.606.084
|Akbank
|1.079.535.620
|Odaş Elektrik
|889.923.938
|Tüpraş
|870.603.970
|Vakıflar Bankası
|836.206.530
|İş Bankası (C)
|689.383.499
|Şekerbank
|652.118.465
|Petkim
|581.475.715
|Pegasus
|517.787.497
|Halkbank
|499.318.792
|Koza Altın
|486.110.630
|ASELSAN
|446.461.085
|Tekfen Holding
|440.287.477
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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