Borsada işlem hacmi sıralaması
23.10.2020 18:45 | Son Güncelleme: 23.10.2020 18:48
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 2.320.010.397
Garanti Bankası 1.182.678.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|2.320.010.397
|Garanti Bankası
|1.182.678.864
|Şişe Cam
|1.151.922.638
|Kardemir (D)
|748.240.559
|Emlak Konut GMYO
|639.534.279
|ASELSAN
|564.422.135
|Petkim
|504.503.010
|Ege Endüstri
|497.623.403
|Alkim Kimya
|491.063.254
|Şekerbank
|478.610.030
|Yapı ve Kredi Bankası
|410.281.392
|Ereğli Demir Çelik
|405.743.494
|Akbank
|388.665.183
|Türk Hava Yolları
|387.162.968
|Odaş Elektrik
|380.363.373
|Turkcell
|369.287.244
|Bim Mağazalar
|318.115.053
|Zorlu Enerji
|296.415.960
|Eczacıbaşı İlaç
|284.806.066
|Pınar Et ve Un
|272.985.141
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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