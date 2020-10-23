Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

23.10.2020 18:45 | Son Güncelleme: 23.10.2020 18:48
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 2.320.010.397
Garanti Bankası 1.182.678.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 2.320.010.397
Garanti Bankası 1.182.678.864
Şişe Cam 1.151.922.638
Kardemir (D) 748.240.559
Emlak Konut GMYO 639.534.279
ASELSAN 564.422.135
Petkim 504.503.010
Ege Endüstri 497.623.403
Alkim Kimya 491.063.254
Şekerbank 478.610.030
Yapı ve Kredi Bankası 410.281.392
Ereğli Demir Çelik 405.743.494
Akbank 388.665.183
Türk Hava Yolları 387.162.968
Odaş Elektrik 380.363.373
Turkcell 369.287.244
Bim Mağazalar 318.115.053
Zorlu Enerji 296.415.960
Eczacıbaşı İlaç 284.806.066
Pınar Et ve Un 272.985.141
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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