Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 2.320.010.397

Garanti Bankası 1.182.678.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 2.320.010.397 Garanti Bankası 1.182.678.864 Şişe Cam 1.151.922.638 Kardemir (D) 748.240.559 Emlak Konut GMYO 639.534.279 ASELSAN 564.422.135 Petkim 504.503.010 Ege Endüstri 497.623.403 Alkim Kimya 491.063.254 Şekerbank 478.610.030 Yapı ve Kredi Bankası 410.281.392 Ereğli Demir Çelik 405.743.494 Akbank 388.665.183 Türk Hava Yolları 387.162.968 Odaş Elektrik 380.363.373 Turkcell 369.287.244 Bim Mağazalar 318.115.053 Zorlu Enerji 296.415.960 Eczacıbaşı İlaç 284.806.066 Pınar Et ve Un 272.985.141 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara