Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Kardemir (D) 1.554.479.354
Petkim 1.007.731.118
Halk GMYO 692.002.

Borsada işlem hacmi sıralaması
18.09.2020 18:45 | Son Güncelleme: 18.09.2020 18:49

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Kardemir (D) 1.554.479.354
Petkim 1.007.731.118
Halk GMYO 692.002.693
Şişe Cam 370.160.990
Garanti Bankası 368.643.092
İş Fin.Kir. 349.781.578
Doğan Holding 337.734.781
Sasa Polyester 320.448.083
Tüpraş 309.020.556
T. Halk Bankası 302.636.078
Vakıflar Bankası 289.518.849
İpek Doğal Enerji 286.521.559
Hektaş 263.977.616
Odaş Elektrik 259.394.704
Aselsan 243.155.326
Türk Hava Yolları 240.411.015
Akbank 227.990.867
Turkcell 222.626.369
Zorlu Enerji 202.173.465
Türkiye Sigorta 189.805.936
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

AA Editörü - Burhan Sansarlıoğlu
Burhan Sansarlıoğlu
AA Editörü
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