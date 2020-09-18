Borsada işlem hacmi sıralaması Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi

Kardemir (D) 1.554.479.354

Petkim 1.007.731.118

Halk GMYO 692.002.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Kardemir (D) 1.554.479.354 Petkim 1.007.731.118 Halk GMYO 692.002.693 Şişe Cam 370.160.990 Garanti Bankası 368.643.092 İş Fin.Kir. 349.781.578 Doğan Holding 337.734.781 Sasa Polyester 320.448.083 Tüpraş 309.020.556 T. Halk Bankası 302.636.078 Vakıflar Bankası 289.518.849 İpek Doğal Enerji 286.521.559 Hektaş 263.977.616 Odaş Elektrik 259.394.704 Aselsan 243.155.326 Türk Hava Yolları 240.411.015 Akbank 227.990.867 Turkcell 222.626.369 Zorlu Enerji 202.173.465 Türkiye Sigorta 189.805.936 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA Burhan Sansarlıoğlu AA Editörü