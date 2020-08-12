Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 2.410.406.517
Kardemir (D) 1.664.443.792
Emlak Konut GMYO 1.
12.08.2020 18:43 | Son Güncelleme: 12.08.2020 18:46
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|2.410.406.517
|Kardemir (D)
|1.664.443.792
|Emlak Konut GMYO
|1.596.874.233
|Garanti Bankası
|1.564.200.722
|Güneş Sigorta
|1.106.299.438
|ASELSAN
|1.045.009.601
|Akbank
|939.825.591
|Tüpraş
|809.094.696
|Pegasus
|806.566.112
|Odaş Elektrik
|660.942.912
|Turkcell
|549.135.522
|Şişe Cam
|521.195.360
|Bim Mağazalar
|483.765.655
|Türk Telekom
|436.218.346
|Vakıflar Bankası
|393.860.118
|Karsan Otomotiv
|357.350.174
|Halkbank
|354.900.515
|TAV Havalimanları
|320.428.836
|Yapı ve Kredi Bankası
|320.129.015
|Şekerbank
|304.304.909
Kaynak: AA