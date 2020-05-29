Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.762.494.988
Yapı ve Kredi Bankası 1.205.337.
29.05.2020 18:51 | Son Güncelleme: 29.05.2020 18:51
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.762.494.988
|Yapı ve Kredi Bankası
|1.205.337.917
|Türk Hava Yolları
|1.028.866.668
|Akbank
|666.312.451
|ASELSAN
|580.755.627
|Arçelik
|523.306.439
|Bim Mağazalar
|434.400.852
|Emlak Konut GMYO
|348.121.865
|Pegasus
|331.976.829
|Sasa Polyester
|302.973.727
|Tüpraş
|299.672.642
|Vakıflar Bankası
|287.578.915
|Petkim
|280.456.230
|Odaş Elektrik
|268.094.752
|İpek Doğal Enerji
|265.498.660
|İş Bankası (C)
|252.559.618
|Gübre Fabrikaları
|251.116.378
|T.S.K.B.
|245.922.662
|Güneş Sigorta
|222.717.692
|Kardemir (D)
|208.025.888
Kaynak: AA