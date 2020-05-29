Borsada işlem hacmi sıralaması Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi

Garanti Bankası 1.762.494.988

Yapı ve Kredi Bankası 1.205.337.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.762.494.988 Yapı ve Kredi Bankası 1.205.337.917 Türk Hava Yolları 1.028.866.668 Akbank 666.312.451 ASELSAN 580.755.627 Arçelik 523.306.439 Bim Mağazalar 434.400.852 Emlak Konut GMYO 348.121.865 Pegasus 331.976.829 Sasa Polyester 302.973.727 Tüpraş 299.672.642 Vakıflar Bankası 287.578.915 Petkim 280.456.230 Odaş Elektrik 268.094.752 İpek Doğal Enerji 265.498.660 İş Bankası (C) 252.559.618 Gübre Fabrikaları 251.116.378 T.S.K.B. 245.922.662 Güneş Sigorta 222.717.692 Kardemir (D) 208.025.888 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA