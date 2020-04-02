Borsada işlem hacmi sıralaması Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi

Petkim 2.517.976.635

Garanti Bankası 652.218.900

Sasa Polyester 509.795.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Petkim 2.517.976.635 Garanti Bankası 652.218.900 Sasa Polyester 509.795.384 Tüpraş 477.270.492 ASELSAN 416.107.941 Türk Hava Yolları 410.716.348 Eczacıbaşı İlaç 373.323.873 Pegasus 315.992.965 Yapı ve Kredi Bankası 283.169.305 Akbank 280.411.427 İş Finansal Kiralama 254.306.679 Kardemir (D) 202.218.078 Koza Altın 187.559.786 İpek Doğal Enerji 174.753.482 Koza Madencilik 160.225.471 Odaş Elektrik 154.563.476 Turkcell 144.153.814 Bim Mağazalar 129.731.269 Vakıflar Bankası 121.023.734 Migros Ticaret 105.636.702 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA