Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Petkim 2.517.976.635
Garanti Bankası 652.218.900
Sasa Polyester 509.795.
02.04.2020 18:48 | Son Güncelleme: 02.04.2020 18:48
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Petkim
|2.517.976.635
|Garanti Bankası
|652.218.900
|Sasa Polyester
|509.795.384
|Tüpraş
|477.270.492
|ASELSAN
|416.107.941
|Türk Hava Yolları
|410.716.348
|Eczacıbaşı İlaç
|373.323.873
|Pegasus
|315.992.965
|Yapı ve Kredi Bankası
|283.169.305
|Akbank
|280.411.427
|İş Finansal Kiralama
|254.306.679
|Kardemir (D)
|202.218.078
|Koza Altın
|187.559.786
|İpek Doğal Enerji
|174.753.482
|Koza Madencilik
|160.225.471
|Odaş Elektrik
|154.563.476
|Turkcell
|144.153.814
|Bim Mağazalar
|129.731.269
|Vakıflar Bankası
|121.023.734
|Migros Ticaret
|105.636.702
Kaynak: AA