Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.736.217.320
ASELSAN 1.142.250.196
Garanti Bankası 641.951.
28.02.2020 18:50 | Son Güncelleme: 28.02.2020 18:50
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.736.217.320
|ASELSAN
|1.142.250.196
|Garanti Bankası
|641.951.298
|Akbank
|343.325.331
|Yapı ve Kredi Bank.
|281.118.988
|Odaş Elektrik
|276.055.608
|Kardemir (D)
|261.857.769
|Tüpraş
|257.106.121
|Emlak Konut GMYO
|234.034.655
|Turkcell
|231.501.269
|Halkbank
|220.073.322
|Petkim
|218.293.935
|İpek Doğal Enerji
|166.501.098
|Şişe Cam
|146.309.751
|Koza Altın
|144.936.388
|İş Bankası (C)
|142.572.794
|Karsan Otomotiv
|139.480.863
|Ereğli Demir Çelik
|136.314.318
|Pegasus
|135.791.619
|Vakıflar Bankası
|132.371.074
Kaynak: AA