FLASH HABER: İdlib'den kahreden haber: 33 askerimiz şehit oldu, 32 askerimiz yaralandı
Haberler » Ekonomi » Borsada işlem hacmi sıralaması - Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.736.217.320
ASELSAN 1.142.250.196
Garanti Bankası 641.951.

28.02.2020 18:50 | Son Güncelleme: 28.02.2020 18:50
Borsada işlem hacmi sıralaması

'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.736.217.320
ASELSAN 1.142.250.196
Garanti Bankası 641.951.298
Akbank 343.325.331
Yapı ve Kredi Bank. 281.118.988
Odaş Elektrik 276.055.608
Kardemir (D) 261.857.769
Tüpraş 257.106.121
Emlak Konut GMYO 234.034.655
Turkcell 231.501.269
Halkbank 220.073.322
Petkim 218.293.935
İpek Doğal Enerji 166.501.098
Şişe Cam 146.309.751
Koza Altın 144.936.388
İş Bankası (C) 142.572.794
Karsan Otomotiv 139.480.863
Ereğli Demir Çelik 136.314.318
Pegasus 135.791.619
Vakıflar Bankası 132.371.074
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler