03.02.2020 18:50 | Son Güncelleme: 03.02.2020 18:50

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.666.212.683 Şişe Cam 1.161.350.649 Odaş Elektrik 632.194.439 Petkim 569.432.115 Trakya Cam 561.208.081 Soda Sanayii 436.464.014 İpek Doğal Enerji 400.832.220 Kardemir (D) 340.811.831 Güneş Sigorta 303.360.875 Garanti Bankası 296.103.545 Tüpraş 294.722.196 Aselsan 287.604.076 İş Fin.Kir. 277.120.806 Albaraka Türk 228.398.456 Emlak Konut GMYO 214.296.526 Akbank 200.196.617 Karsan Otomotiv 194.967.860 T. Halk Bankası 183.166.795 İş GMYO 172.592.550 Ereğli Demir Çelik 164.024.090

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA