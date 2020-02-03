Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.666.212.683
Şişe Cam 1.161.350.649
Odaş Elektrik 632.
03.02.2020 18:50 | Son Güncelleme: 03.02.2020 18:50
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.666.212.683
|Şişe Cam
|1.161.350.649
|Odaş Elektrik
|632.194.439
|Petkim
|569.432.115
|Trakya Cam
|561.208.081
|Soda Sanayii
|436.464.014
|İpek Doğal Enerji
|400.832.220
|Kardemir (D)
|340.811.831
|Güneş Sigorta
|303.360.875
|Garanti Bankası
|296.103.545
|Tüpraş
|294.722.196
|Aselsan
|287.604.076
|İş Fin.Kir.
|277.120.806
|Albaraka Türk
|228.398.456
|Emlak Konut GMYO
|214.296.526
|Akbank
|200.196.617
|Karsan Otomotiv
|194.967.860
|T. Halk Bankası
|183.166.795
|İş GMYO
|172.592.550
|Ereğli Demir Çelik
|164.024.090
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA