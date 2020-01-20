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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.468.637.243
İş Fin.

20.01.2020 18:46 | Son Güncelleme: 20.01.2020 18:46
Borsada işlem hacmi sıralaması

'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.468.637.243
İş Fin.Kir. 1.134.874.672
Petkim 1.033.180.827
Kardemir (D) 543.735.333
Aselsan 422.377.775
T. Halk Bankası 350.323.562
İş GMYO 341.321.862
Güneş Sigorta 300.432.445
Pegasus 288.123.993
Ereğli Demir Çelik 284.375.094
Garanti Bankası 278.332.926
Vakıflar Bankası 272.748.479
Şişe Cam 237.020.631
Tüpraş 216.955.522
Emlak Konut GMYO 193.134.942
Akbank 188.083.738
Albaraka Türk 183.124.823
İpek Doğal Enerji 169.619.330
Odaş Elektrik 164.159.949
Yapı ve Kredi Bank. 156.263.236

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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