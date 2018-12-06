Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 760.937.232
Türk Hava Yolları 610.377.311
Akbank 374.862.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 760.937.232
Türk Hava Yolları 610.377.311
Akbank 374.862.925
T. Halk Bankası 267.369.239
Çemaş Döküm 240.567.654
Kardemir (D) 231.116.474
Aselsan 215.441.034
Ereğli Demir Çelik 206.849.095
Vakıflar Bankası 186.308.609
Tüpraş 140.837.579
Koza Madencilik 134.499.852
İş Bankası (C) 119.168.033
Türk Telekom 118.380.180
Yapı ve Kredi Bank. 97.227.669
Koza Altın 95.563.811
Petkim 95.219.176
İpek Doğal Enerji 76.845.973
Bim Mağazalar 73.541.035
Turkcell 63.941.071
Sabancı Holding 63.222.581

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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