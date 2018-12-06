Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 760.937.232
Türk Hava Yolları 610.377.311
Akbank 374.862.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|760.937.232
|Türk Hava Yolları
|610.377.311
|Akbank
|374.862.925
|T. Halk Bankası
|267.369.239
|Çemaş Döküm
|240.567.654
|Kardemir (D)
|231.116.474
|Aselsan
|215.441.034
|Ereğli Demir Çelik
|206.849.095
|Vakıflar Bankası
|186.308.609
|Tüpraş
|140.837.579
|Koza Madencilik
|134.499.852
|İş Bankası (C)
|119.168.033
|Türk Telekom
|118.380.180
|Yapı ve Kredi Bank.
|97.227.669
|Koza Altın
|95.563.811
|Petkim
|95.219.176
|İpek Doğal Enerji
|76.845.973
|Bim Mağazalar
|73.541.035
|Turkcell
|63.941.071
|Sabancı Holding
|63.222.581
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)