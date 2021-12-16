Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 377.147,30 85,50 İş Bankası (B) 52.193,10 1,35 28,87 İş Bankası (C) 8,63 2,98 27,05 İş Bankası (Kur.) 664.400,00 74,84 İş Fin.Kir. 3,82 1,33 -1,04 İş Girişim 9,36 0,00 -50,61 İş GMYO 2,79 1,82 9,84 İş Y. Men. Değ. 23,36 1,39 40,74 İş Yat. Ort. 3,19 0,31 -5,15 İşbir Holding 60,00 9,99 11,78 İşbir Sentetik Dokuma 12,33 2,15 Işık Plastik 5,12 -1,16 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,97 1,04 -14,91 İttifak Holding 1,38 0,73 -38,12 İz Hayvancılık Tarım 20,80 1,46 15,56 İzmir Demir Çelik 2,88 2,13 -12,98 İzmir Fırça 6,96 2,20 25,18 Jantsa Jant Sanayi 73,35 1,17 76,97 Kafein Yazılım 21,26 -0,28 -0,37 Kalekim Kimyevi Maddeler 18,60 1,53 Kaplamin 27,76 -0,50 -17,87 Kardemir (A) 10,36 -0,96 74,12 Kardemir (B) 10,33 -1,15 96,02 Kardemir (D) 11,57 -0,34 100,17 Karel Elektronik 13,85 6,05 105,97 Karsan Otomotiv 4,20 0,48 29,23 Karsu Tekstil 8,89 0,68 3,98 Kartal Yenilenebilir Enerji 14,68 1,24 Kartonsan 63,80 0,63 -32,61 Katmerciler Ekipman 1,48 0,68 -14,56 Kent Gıda 183,10 0,00 -48,51 Kerevitaş Gıda 5,24 1,55 -20,36 Kervan Gıda 13,62 0,59 33,07 Kervansaray Yat. Holding 0,64 0,00 -49,21 Kiler GMYO 2,08 -3,26 -17,13 Kızılbük GYO 32,70 2,89 Klimasan Klima 11,79 -1,42 39,73 Koç Holding 35,76 -0,39 74,84 Konfrut Gıda 4,92 0,00 16,45 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 69,90 0,58 196,19 Konya Çimento 1.177,00 -0,76 4,16 Konya Kağıt 7,78 0,65 Koray GMYO 7,17 0,42 61,12 Kordsa Teknik Tekstil 40,26 0,15 158,91 Koza Altın 143,10 0,07 47,98 Koza Madencilik 22,76 0,26 46,93 Körfez GMYO 6,33 0,48 9,14 Kristal Kola 1,65 0,00 -45,99 Kron Telekomünikasyon 41,62 1,22 12,98 Kuştur Kuşadası Turizm 230,00 -2,25 46,22 Kuyas Yatırım 4,39 -1,35 90,87 Kütahya Porselen 111,90 0,36 121,80 Kütahya Şeker Fabrikası 30,82 0,20 Lider Faktoring 4,28 3,63 25,51 Link Bilgisayar 30,76 1,52 -2,65 Logo Yazılım 50,10 0,52 60,89 Lokman Hekim Sağlık 13,28 -0,60 88,86 Lüks Kadife 58,15 1,22 102,51 Makina Takım 3,57 -0,28 4,69 Manas Enerji Yönetimi 15,95 2,57 Margün Enerji 9,90 1,12 Marka Yatırım Holding 3,88 0,26 -39,66 Marmaris Altınyunus 285,50 -0,52 156,98 Marshall 242,20 -0,62 -21,03 Martı GMYO 0,99 0,00 -61,23 Martı Otel 1,83 -0,54 -14,08 Matriks Bilgi Dağıtım 23,06 -0,17 Mavi Giyim 78,85 1,41 52,78 Mazhar Zorlu Holding 35,38 -0,45 12,39 Meditera Tıbbi Malzeme 48,90 3,34 Mega Polietilen 6,26 0,48 -18,28 Menderes Tekstil 2,35 -0,42 -23,95 Mercan Kimya 10,32 -0,67 Merit Turizm 32,06 3,75 209,48 Merko Gıda 5,20 -6,81 -39,81 Metemtur Yatırım 3,99 3,37 -50,65 Metro Holding 1,23 2,50 -34,30 Metro Petrol ve Tesisleri 2,44 0,83 -15,57 Metro Yatırım Ortaklığı 1,76 -0,56 -22,78 Mia Teknoloji 34,94 1,87 Migros Ticaret 48,08 3,31 12,34 Milpa 4,01 -0,25 -12,83 Mistral GMYO 4,47 1,59 -4,40 MLP Sağlık 36,86 -2,33 85,51 MMC San. ve Tic. Yat. 3,95 -1,25 -14,13 Mobiltel İletişim Hizmetleri 1,73 0,58 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 8,68 -1,70 -26,75 Mondi Tire Kutsan 10,89 -0,82 43,29 Nasmed Egepol 8,34 -0,83 Naturel Enerji 40,34 0,10 13,61 Naturelgaz 7,90 2,20 Net Holding 5,87 0,34 71,14 Netaş Telekom. 19,91 0,40 -29,10 Niğbaş Niğde Beton 18,40 9,98 -64,62 Nuh Çimento 47,48 0,59 -1,14 Nurol GMYO 7,93 1,67 8,78 Odaş Elektrik 1,54 1,99 -47,32 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 22,20 0,27 Orge Enerji Elektrik 7,07 -0,14 53,28 Orma Orman Mahsulleri 37,98 -0,05 158,02 Osmanlı Menkul 31,34 0,71 1,94 Ostim Endüstriyel Yat 1,77 0,57 -24,16 Otokar 415,30 0,68 36,48 Otto Holding 28,98 2,04 175,21 Oyak Çimento 8,15 0,37 -7,18 Oyak Yat. Ort. 7,30 0,97 5,77 Oyak Yatırım Menkul 44,00 0,00 Oylum Sınai Yatırımlar 7,10 -6,21 50,74 Özak GMYO 7,18 1,13 40,78 Özbal Çelik Boru 22,88 -0,52 249,31 Özderici GMYO 1,70 0,00 -23,42 Özerden Plastik 7,68 -0,13 -14,67 Pamel Elektrik 86,35 2,98 305,02 Panora GMYO 9,04 1,57 53,98 Papilon Savunma 14,78 1,16 -35,00 Park Elek.Madencilik 6,04 0,17 12,48 Parsan 36,80 0,44 51,44 Pasifik GYO 16,39 PC İletişim ve Medya Hizmetleri 13,69 0,51 Pegasus 104,00 -0,38 39,41 Peker GMYO 1,05 0,96 -55,11 Penguen Gıda 4,03 -3,12 -20,20 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 448,10 2,89 Pera GMYO 1,35 0,00 -22,93 Pergamon Dış Ticaret 26,32 1,39 43,60 Petkim 10,33 -0,39 107,43 Petrokent Turizm 5.788,00 5,01 538,57 Pınar Et ve Un 22,10 0,73 0,99 Pınar Su 3,77 -0,53 -7,24 Pınar Süt 21,06 0,19 -6,61 Plastikkart 18,37 0,44 28,96 Polisan Holding 3,22 0,94 -16,25 Politeknik Metal 589,20 9,72 45,22 Prizma Press Matbaacılık 3,96 -0,50 -27,74 QNB Finans Fin. Kir. 79,20 1,34 -36,79 QNB Finansbank 41,84 0,10 -40,53 QUA Granite Hayal Yapı 13,99 0,65 Rainbow Polikarbonat 13,05 -1,95 Ral Yatırım Holding 13,45 0,00 202,93 Ray Sigorta 14,32 1,85 -7,31 Reysaş GMYO 3,69 2,22 13,82 Reysaş Lojistik 5,58 0,54 7,85 Rhea Girişim 1,98 0,00 -46,77 Rodrigo Tekstil 16,03 9,95 16,92 Royal Halı 3,40 1,80 -1,16 RTA Laboratuvarları 21,94 0,00 -27,54 Sabancı Holding 15,93 2,84 44,48 Safkar Ege Soğutmacılık 7,88 0,90 -27,57 Sanel Mühendislik 5,14 -0,39 50,29 Sanifoam Sünger 33,80 2,18 148,53 Sanko Pazarlama 10,37 -0,67 11,89 Saray Matbaacılık 4,26 -0,70 -51,43 Sarkuysan 22,22 0,00 155,48 Sasa Polyester 55,30 6,65 269,05 Say Yenilenebilir Enerji 30,20 0,67 254,88 Sekuro Plastik 18,28 -7,02 30,95 Selçuk Ecza Deposu 12,35 0,98 -8,05 Selçuk Gıda 4,62 1,99 -7,23 Selva Gıda Sanayi 10,68 1,14 Senkron Güvenlik 23,82 -0,75 -9,29 Serve Film Prodüksiyon 13,70 -0,36 -14,38 Servet GMYO 99,00 0,00 26,28 Seyitler Kimya 15,70 0,32 16,61 Silverline Endüstri 5,36 0,75 -37,67 Sinpaş GMYO 4,09 0,25 -2,15 Smartiks Yazılım 5,35 -0,56 -39,62 Sodaş Sodyum Sanayii 32,60 -0,24 23,79 Söktaş 2,84 -0,35 -12,64 Sönmez Filament 40,98 9,98 -22,95 Sönmez Pamuklu 10,20 4,29 -30,88 Sumaş Suni Tahta 86,80 2,12 70,16 Şeker Fin. Kir. 5,22 1,36 -18,44 Şekerbank 1,23 0,82 -18,54 Şişe Cam 16,27 0,25 127,25 Şok Marketler Ticaret 16,48 0,67 32,05 T. Halk Bankası 5,68 3,09 2,16 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 20,16 0,00 -19,07 T.S.K.B. 1,75 6,71 0,20 T.Tuborg 22,00 0,00 24,08 Tat Gıda 12,33 -0,48 6,65 TAV Havalimanları 39,46 2,07 85,26 Tek-Art Turizm 1,40 0,00 -30,69 Tekfen Holding 26,14 0,15 59,39 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,32 -0,14 -15,47 Temapol Polimer Plastik 15,94 1,01 38,61 Tetamat Gıda Yatırımları 302,50 10,00 39,85 TGS Dış Ticaret 16,27 0,93 28,01 Tofaş Oto. Fab. 92,65 2,32 199,73 Torunlar GMYO 4,61 0,66 18,21 Trabzon Liman 40,98 0,49 27,58 Trabzonspor Sportif 6,89 0,58 182,38 Trend GMYO 6,67 0,30 -46,94 TSKB GMYO 2,91 0,00 -39,71 Tuğçelik 15,61 -1,51 93,19 Tukaş 8,07 0,88 -16,72 Turcas Petrol 4,50 -1,32 -7,22 Tureks Turizm Taşımacılık 12,82 -2,66 Turkcell 22,40 1,27 50,17 Tümosan Motor ve Traktör 20,30 -1,17 44,28 Tüpraş 193,50 -0,05 79,17 Türk Hava Yolları 23,62 0,60 82,96 Türk İlaç Serum 12,10 0,58 Türk Prysmian Kablo 66,00 5,68 447,15 Türk Telekom 10,70 2,00 35,45 Türk Traktör 231,00 0,83 35,59 Türker Proje Gayrimenkul 134,60 1,28 19,22 Türkiye Sigorta 5,79 -0,52 -6,28 Ufuk Yatırım 19,70 2,71 47,01 Ulaşlar Turizm Yat. 3,56 0,00 -16,04 Ulusal Faktoring 2,47 1,23 Ulusoy Elektrik 68,00 -0,44 32,42 Ulusoy Un Sanayi 7,00 0,00 37,57 Umpaş Holding 1,29 -50,57 Uşak Seramik 1,80 -0,55 -23,08 Utopya Turizm 15,32 -0,20 -60,52 Uzertaş Boya 33,30 0,36 -41,17 Ülker Bisküvi 22,28 0,54 -0,17 Ünlü Yatırım Holding 6,80 -1,02 Vakıf Fin. Kir. 5,68 2,53 66,67 Vakıf GMYO 1,89 0,00 -21,21 Vakıf Yat. Ort. 5,98 0,50 -18,75 Vakıflar Bankası 4,32 2,86 -8,28 Vakko Tekstil 10,70 -0,65 70,75 Vanet Gıda 6,50 -4,27 -15,91 VBT Yazılım 22,08 0,73 Verusa Holding 52,75 0,00 17,01 Verusaturk Girisim 24,38 0,25 86,84 Vestel 29,56 -0,40 78,24 Vestel Beyaz Eşya 8,07 0,50 81,82 Viking Kağıt 7,10 2,16 -21,11 Yapı ve Kredi Bank. 3,95 3,13 31,79 Yaprak Süt ve Besi Çift. 32,52 0,68 -10,14 Yataş 13,16 0,53 -7,00 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,15 0,96 -28,41 Yeni Gimat GMYO 22,34 0,90 92,72 Yeo Teknoloji 56,25 0,18 Yeşil GMYO 0,90 -1,10 -34,78 Yeşil Yapı 1,07 0,94 -41,85 Yeşil Yatırım Holding 2,03 0,00 -52,53 Yibitaş İnşaat Malzeme 14.345,60 3,21 -8,04 Yonga Mobilya 27,20 0,74 -8,69 Yükselen Çelik 6,25 0,32 20,30 Yünsa 13,67 2,32 -1,59 Ziraat GMYO 2,82 1,81 Zorlu Enerji 1,81 0,56 -28,43 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Sizce, gıda fiyatlarındaki artışın sebebi nedir? #GıdaFiyatları | #Zam — Haberler (@Haberler) December 10, 2021 AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günün ilk yarısı (2) - Haberler Ekonomi