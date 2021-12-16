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Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsada günün ilk yarısı (2)
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)377.147,3085,50İş Bankası (B)52.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)377.147,30

85,50
İş Bankası (B)52.193,101,3528,87
İş Bankası (C)8,632,9827,05
İş Bankası (Kur.)664.400,00

74,84
İş Fin.Kir.3,821,33-1,04
İş Girişim9,360,00-50,61
İş GMYO2,791,829,84
İş Y. Men. Değ.23,361,3940,74
İş Yat. Ort.3,190,31-5,15
İşbir Holding60,009,9911,78
İşbir Sentetik Dokuma12,332,15

Işık Plastik5,12-1,16

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,971,04-14,91
İttifak Holding1,380,73-38,12
İz Hayvancılık Tarım20,801,4615,56
İzmir Demir Çelik2,882,13-12,98
İzmir Fırça6,962,2025,18
Jantsa Jant Sanayi73,351,1776,97
Kafein Yazılım21,26-0,28-0,37
Kalekim Kimyevi Maddeler18,601,53

Kaplamin27,76-0,50-17,87
Kardemir (A)10,36-0,9674,12
Kardemir (B)10,33-1,1596,02
Kardemir (D)11,57-0,34100,17
Karel Elektronik13,856,05105,97
Karsan Otomotiv4,200,4829,23
Karsu Tekstil8,890,683,98
Kartal Yenilenebilir Enerji14,681,24

Kartonsan63,800,63-32,61
Katmerciler Ekipman1,480,68-14,56
Kent Gıda183,100,00-48,51
Kerevitaş Gıda5,241,55-20,36
Kervan Gıda13,620,5933,07
Kervansaray Yat. Holding0,640,00-49,21
Kiler GMYO2,08-3,26-17,13
Kızılbük GYO32,702,89

Klimasan Klima11,79-1,4239,73
Koç Holding35,76-0,3974,84
Konfrut Gıda4,920,0016,45
Kontrolmatik Teknoloji Enerji69,900,58196,19
Konya Çimento1.177,00-0,764,16
Konya Kağıt7,780,65

Koray GMYO7,170,4261,12
Kordsa Teknik Tekstil40,260,15158,91
Koza Altın143,100,0747,98
Koza Madencilik22,760,2646,93
Körfez GMYO6,330,489,14
Kristal Kola1,650,00-45,99
Kron Telekomünikasyon41,621,2212,98
Kuştur Kuşadası Turizm230,00-2,2546,22
Kuyas Yatırım4,39-1,3590,87
Kütahya Porselen111,900,36121,80
Kütahya Şeker Fabrikası30,820,20

Lider Faktoring4,283,6325,51
Link Bilgisayar30,761,52-2,65
Logo Yazılım50,100,5260,89
Lokman Hekim Sağlık13,28-0,6088,86
Lüks Kadife58,151,22102,51
Makina Takım3,57-0,284,69
Manas Enerji Yönetimi15,952,57

Margün Enerji9,901,12

Marka Yatırım Holding3,880,26-39,66
Marmaris Altınyunus285,50-0,52156,98
Marshall242,20-0,62-21,03
Martı GMYO0,990,00-61,23
Martı Otel1,83-0,54-14,08
Matriks Bilgi Dağıtım23,06-0,17

Mavi Giyim78,851,4152,78
Mazhar Zorlu Holding35,38-0,4512,39
Meditera Tıbbi Malzeme48,903,34

Mega Polietilen6,260,48-18,28
Menderes Tekstil2,35-0,42-23,95
Mercan Kimya10,32-0,67

Merit Turizm32,063,75209,48
Merko Gıda5,20-6,81-39,81
Metemtur Yatırım3,993,37-50,65
Metro Holding1,232,50-34,30
Metro Petrol ve Tesisleri2,440,83-15,57
Metro Yatırım Ortaklığı1,76-0,56-22,78
Mia Teknoloji34,941,87

Migros Ticaret48,083,3112,34
Milpa4,01-0,25-12,83
Mistral GMYO4,471,59-4,40
MLP Sağlık36,86-2,3385,51
MMC San. ve Tic. Yat.3,95-1,25-14,13
Mobiltel İletişim Hizmetleri1,730,58

Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj8,68-1,70-26,75
Mondi Tire Kutsan10,89-0,8243,29
Nasmed Egepol8,34-0,83

Naturel Enerji40,340,1013,61
Naturelgaz7,902,20

Net Holding5,870,3471,14
Netaş Telekom.19,910,40-29,10
Niğbaş Niğde Beton18,409,98-64,62
Nuh Çimento47,480,59-1,14
Nurol GMYO7,931,678,78
Odaş Elektrik1,541,99-47,32
Orçay Ortaköy Çay Sanayi22,200,27

Orge Enerji Elektrik7,07-0,1453,28
Orma Orman Mahsulleri37,98-0,05158,02
Osmanlı Menkul31,340,711,94
Ostim Endüstriyel Yat1,770,57-24,16
Otokar415,300,6836,48
Otto Holding28,982,04175,21
Oyak Çimento8,150,37-7,18
Oyak Yat. Ort.7,300,975,77
Oyak Yatırım Menkul44,000,00

Oylum Sınai Yatırımlar7,10-6,2150,74
Özak GMYO7,181,1340,78
Özbal Çelik Boru22,88-0,52249,31
Özderici GMYO1,700,00-23,42
Özerden Plastik7,68-0,13-14,67
Pamel Elektrik86,352,98305,02
Panora GMYO9,041,5753,98
Papilon Savunma14,781,16-35,00
Park Elek.Madencilik6,040,1712,48
Parsan36,800,4451,44
Pasifik GYO16,39

PC İletişim ve Medya Hizmetleri13,690,51

Pegasus104,00-0,3839,41
Peker GMYO1,050,96-55,11
Penguen Gıda4,03-3,12-20,20
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım448,102,89

Pera GMYO1,350,00-22,93
Pergamon Dış Ticaret26,321,3943,60
Petkim10,33-0,39107,43
Petrokent Turizm5.788,005,01538,57
Pınar Et ve Un22,100,730,99
Pınar Su3,77-0,53-7,24
Pınar Süt21,060,19-6,61
Plastikkart18,370,4428,96
Polisan Holding3,220,94-16,25
Politeknik Metal589,209,7245,22
Prizma Press Matbaacılık3,96-0,50-27,74
QNB Finans Fin. Kir.79,201,34-36,79
QNB Finansbank41,840,10-40,53
QUA Granite Hayal Yapı13,990,65

Rainbow Polikarbonat13,05-1,95

Ral Yatırım Holding13,450,00202,93
Ray Sigorta14,321,85-7,31
Reysaş GMYO3,692,2213,82
Reysaş Lojistik5,580,547,85
Rhea Girişim1,980,00-46,77
Rodrigo Tekstil16,039,9516,92
Royal Halı3,401,80-1,16
RTA Laboratuvarları21,940,00-27,54
Sabancı Holding15,932,8444,48
Safkar Ege Soğutmacılık7,880,90-27,57
Sanel Mühendislik5,14-0,3950,29
Sanifoam Sünger33,802,18148,53
Sanko Pazarlama10,37-0,6711,89
Saray Matbaacılık4,26-0,70-51,43
Sarkuysan22,220,00155,48
Sasa Polyester55,306,65269,05
Say Yenilenebilir Enerji30,200,67254,88
Sekuro Plastik18,28-7,0230,95
Selçuk Ecza Deposu12,350,98-8,05
Selçuk Gıda4,621,99-7,23
Selva Gıda Sanayi10,681,14

Senkron Güvenlik23,82-0,75-9,29
Serve Film Prodüksiyon13,70-0,36-14,38
Servet GMYO99,000,0026,28
Seyitler Kimya15,700,3216,61
Silverline Endüstri5,360,75-37,67
Sinpaş GMYO4,090,25-2,15
Smartiks Yazılım5,35-0,56-39,62
Sodaş Sodyum Sanayii32,60-0,2423,79
Söktaş2,84-0,35-12,64
Sönmez Filament40,989,98-22,95
Sönmez Pamuklu10,204,29-30,88
Sumaş Suni Tahta86,802,1270,16
Şeker Fin. Kir.5,221,36-18,44
Şekerbank1,230,82-18,54
Şişe Cam16,270,25127,25
Şok Marketler Ticaret16,480,6732,05
T. Halk Bankası5,683,092,16
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası20,160,00-19,07
T.S.K.B.1,756,710,20
T.Tuborg22,000,0024,08
Tat Gıda12,33-0,486,65
TAV Havalimanları39,462,0785,26
Tek-Art Turizm1,400,00-30,69
Tekfen Holding26,140,1559,39
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,32-0,14-15,47
Temapol Polimer Plastik15,941,0138,61
Tetamat Gıda Yatırımları302,5010,0039,85
TGS Dış Ticaret16,270,9328,01
Tofaş Oto. Fab.92,652,32199,73
Torunlar GMYO4,610,6618,21
Trabzon Liman40,980,4927,58
Trabzonspor Sportif6,890,58182,38
Trend GMYO6,670,30-46,94
TSKB GMYO2,910,00-39,71
Tuğçelik15,61-1,5193,19
Tukaş8,070,88-16,72
Turcas Petrol4,50-1,32-7,22
Tureks Turizm Taşımacılık12,82-2,66

Turkcell22,401,2750,17
Tümosan Motor ve Traktör20,30-1,1744,28
Tüpraş193,50-0,0579,17
Türk Hava Yolları23,620,6082,96
Türk İlaç Serum12,100,58

Türk Prysmian Kablo66,005,68447,15
Türk Telekom10,702,0035,45
Türk Traktör231,000,8335,59
Türker Proje Gayrimenkul134,601,2819,22
Türkiye Sigorta5,79-0,52-6,28
Ufuk Yatırım19,702,7147,01
Ulaşlar Turizm Yat.3,560,00-16,04
Ulusal Faktoring2,471,23

Ulusoy Elektrik68,00-0,4432,42
Ulusoy Un Sanayi7,000,0037,57
Umpaş Holding1,29

-50,57
Uşak Seramik1,80-0,55-23,08
Utopya Turizm15,32-0,20-60,52
Uzertaş Boya33,300,36-41,17
Ülker Bisküvi22,280,54-0,17
Ünlü Yatırım Holding6,80-1,02

Vakıf Fin. Kir.5,682,5366,67
Vakıf GMYO1,890,00-21,21
Vakıf Yat. Ort.5,980,50-18,75
Vakıflar Bankası4,322,86-8,28
Vakko Tekstil10,70-0,6570,75
Vanet Gıda6,50-4,27-15,91
VBT Yazılım22,080,73

Verusa Holding52,750,0017,01
Verusaturk Girisim24,380,2586,84
Vestel29,56-0,4078,24
Vestel Beyaz Eşya8,070,5081,82
Viking Kağıt7,102,16-21,11
Yapı ve Kredi Bank.3,953,1331,79
Yaprak Süt ve Besi Çift.32,520,68-10,14
Yataş13,160,53-7,00
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,150,96-28,41
Yeni Gimat GMYO22,340,9092,72
Yeo Teknoloji56,250,18

Yeşil GMYO0,90-1,10-34,78
Yeşil Yapı1,070,94-41,85
Yeşil Yatırım Holding2,030,00-52,53
Yibitaş İnşaat Malzeme14.345,603,21-8,04
Yonga Mobilya27,200,74-8,69
Yükselen Çelik6,250,3220,30
Yünsa13,672,32-1,59
Ziraat GMYO2,821,81

Zorlu Enerji1,810,56-28,43
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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