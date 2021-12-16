Borsada günün ilk yarısı (2)
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Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)377.147,3085,50İş Bankası (B)52.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|377.147,30
|85,50
|İş Bankası (B)
|52.193,10
|1,35
|28,87
|İş Bankası (C)
|8,63
|2,98
|27,05
|İş Bankası (Kur.)
|664.400,00
|74,84
|İş Fin.Kir.
|3,82
|1,33
|-1,04
|İş Girişim
|9,36
|0,00
|-50,61
|İş GMYO
|2,79
|1,82
|9,84
|İş Y. Men. Değ.
|23,36
|1,39
|40,74
|İş Yat. Ort.
|3,19
|0,31
|-5,15
|İşbir Holding
|60,00
|9,99
|11,78
|İşbir Sentetik Dokuma
|12,33
|2,15
|Işık Plastik
|5,12
|-1,16
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,97
|1,04
|-14,91
|İttifak Holding
|1,38
|0,73
|-38,12
|İz Hayvancılık Tarım
|20,80
|1,46
|15,56
|İzmir Demir Çelik
|2,88
|2,13
|-12,98
|İzmir Fırça
|6,96
|2,20
|25,18
|Jantsa Jant Sanayi
|73,35
|1,17
|76,97
|Kafein Yazılım
|21,26
|-0,28
|-0,37
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|18,60
|1,53
|Kaplamin
|27,76
|-0,50
|-17,87
|Kardemir (A)
|10,36
|-0,96
|74,12
|Kardemir (B)
|10,33
|-1,15
|96,02
|Kardemir (D)
|11,57
|-0,34
|100,17
|Karel Elektronik
|13,85
|6,05
|105,97
|Karsan Otomotiv
|4,20
|0,48
|29,23
|Karsu Tekstil
|8,89
|0,68
|3,98
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|14,68
|1,24
|Kartonsan
|63,80
|0,63
|-32,61
|Katmerciler Ekipman
|1,48
|0,68
|-14,56
|Kent Gıda
|183,10
|0,00
|-48,51
|Kerevitaş Gıda
|5,24
|1,55
|-20,36
|Kervan Gıda
|13,62
|0,59
|33,07
|Kervansaray Yat. Holding
|0,64
|0,00
|-49,21
|Kiler GMYO
|2,08
|-3,26
|-17,13
|Kızılbük GYO
|32,70
|2,89
|Klimasan Klima
|11,79
|-1,42
|39,73
|Koç Holding
|35,76
|-0,39
|74,84
|Konfrut Gıda
|4,92
|0,00
|16,45
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|69,90
|0,58
|196,19
|Konya Çimento
|1.177,00
|-0,76
|4,16
|Konya Kağıt
|7,78
|0,65
|Koray GMYO
|7,17
|0,42
|61,12
|Kordsa Teknik Tekstil
|40,26
|0,15
|158,91
|Koza Altın
|143,10
|0,07
|47,98
|Koza Madencilik
|22,76
|0,26
|46,93
|Körfez GMYO
|6,33
|0,48
|9,14
|Kristal Kola
|1,65
|0,00
|-45,99
|Kron Telekomünikasyon
|41,62
|1,22
|12,98
|Kuştur Kuşadası Turizm
|230,00
|-2,25
|46,22
|Kuyas Yatırım
|4,39
|-1,35
|90,87
|Kütahya Porselen
|111,90
|0,36
|121,80
|Kütahya Şeker Fabrikası
|30,82
|0,20
|Lider Faktoring
|4,28
|3,63
|25,51
|Link Bilgisayar
|30,76
|1,52
|-2,65
|Logo Yazılım
|50,10
|0,52
|60,89
|Lokman Hekim Sağlık
|13,28
|-0,60
|88,86
|Lüks Kadife
|58,15
|1,22
|102,51
|Makina Takım
|3,57
|-0,28
|4,69
|Manas Enerji Yönetimi
|15,95
|2,57
|Margün Enerji
|9,90
|1,12
|Marka Yatırım Holding
|3,88
|0,26
|-39,66
|Marmaris Altınyunus
|285,50
|-0,52
|156,98
|Marshall
|242,20
|-0,62
|-21,03
|Martı GMYO
|0,99
|0,00
|-61,23
|Martı Otel
|1,83
|-0,54
|-14,08
|Matriks Bilgi Dağıtım
|23,06
|-0,17
|Mavi Giyim
|78,85
|1,41
|52,78
|Mazhar Zorlu Holding
|35,38
|-0,45
|12,39
|Meditera Tıbbi Malzeme
|48,90
|3,34
|Mega Polietilen
|6,26
|0,48
|-18,28
|Menderes Tekstil
|2,35
|-0,42
|-23,95
|Mercan Kimya
|10,32
|-0,67
|Merit Turizm
|32,06
|3,75
|209,48
|Merko Gıda
|5,20
|-6,81
|-39,81
|Metemtur Yatırım
|3,99
|3,37
|-50,65
|Metro Holding
|1,23
|2,50
|-34,30
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,44
|0,83
|-15,57
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,76
|-0,56
|-22,78
|Mia Teknoloji
|34,94
|1,87
|Migros Ticaret
|48,08
|3,31
|12,34
|Milpa
|4,01
|-0,25
|-12,83
|Mistral GMYO
|4,47
|1,59
|-4,40
|MLP Sağlık
|36,86
|-2,33
|85,51
|MMC San. ve Tic. Yat.
|3,95
|-1,25
|-14,13
|Mobiltel İletişim Hizmetleri
|1,73
|0,58
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|8,68
|-1,70
|-26,75
|Mondi Tire Kutsan
|10,89
|-0,82
|43,29
|Nasmed Egepol
|8,34
|-0,83
|Naturel Enerji
|40,34
|0,10
|13,61
|Naturelgaz
|7,90
|2,20
|Net Holding
|5,87
|0,34
|71,14
|Netaş Telekom.
|19,91
|0,40
|-29,10
|Niğbaş Niğde Beton
|18,40
|9,98
|-64,62
|Nuh Çimento
|47,48
|0,59
|-1,14
|Nurol GMYO
|7,93
|1,67
|8,78
|Odaş Elektrik
|1,54
|1,99
|-47,32
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|22,20
|0,27
|Orge Enerji Elektrik
|7,07
|-0,14
|53,28
|Orma Orman Mahsulleri
|37,98
|-0,05
|158,02
|Osmanlı Menkul
|31,34
|0,71
|1,94
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,77
|0,57
|-24,16
|Otokar
|415,30
|0,68
|36,48
|Otto Holding
|28,98
|2,04
|175,21
|Oyak Çimento
|8,15
|0,37
|-7,18
|Oyak Yat. Ort.
|7,30
|0,97
|5,77
|Oyak Yatırım Menkul
|44,00
|0,00
|Oylum Sınai Yatırımlar
|7,10
|-6,21
|50,74
|Özak GMYO
|7,18
|1,13
|40,78
|Özbal Çelik Boru
|22,88
|-0,52
|249,31
|Özderici GMYO
|1,70
|0,00
|-23,42
|Özerden Plastik
|7,68
|-0,13
|-14,67
|Pamel Elektrik
|86,35
|2,98
|305,02
|Panora GMYO
|9,04
|1,57
|53,98
|Papilon Savunma
|14,78
|1,16
|-35,00
|Park Elek.Madencilik
|6,04
|0,17
|12,48
|Parsan
|36,80
|0,44
|51,44
|Pasifik GYO
|16,39
|PC İletişim ve Medya Hizmetleri
|13,69
|0,51
|Pegasus
|104,00
|-0,38
|39,41
|Peker GMYO
|1,05
|0,96
|-55,11
|Penguen Gıda
|4,03
|-3,12
|-20,20
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|448,10
|2,89
|Pera GMYO
|1,35
|0,00
|-22,93
|Pergamon Dış Ticaret
|26,32
|1,39
|43,60
|Petkim
|10,33
|-0,39
|107,43
|Petrokent Turizm
|5.788,00
|5,01
|538,57
|Pınar Et ve Un
|22,10
|0,73
|0,99
|Pınar Su
|3,77
|-0,53
|-7,24
|Pınar Süt
|21,06
|0,19
|-6,61
|Plastikkart
|18,37
|0,44
|28,96
|Polisan Holding
|3,22
|0,94
|-16,25
|Politeknik Metal
|589,20
|9,72
|45,22
|Prizma Press Matbaacılık
|3,96
|-0,50
|-27,74
|QNB Finans Fin. Kir.
|79,20
|1,34
|-36,79
|QNB Finansbank
|41,84
|0,10
|-40,53
|QUA Granite Hayal Yapı
|13,99
|0,65
|Rainbow Polikarbonat
|13,05
|-1,95
|Ral Yatırım Holding
|13,45
|0,00
|202,93
|Ray Sigorta
|14,32
|1,85
|-7,31
|Reysaş GMYO
|3,69
|2,22
|13,82
|Reysaş Lojistik
|5,58
|0,54
|7,85
|Rhea Girişim
|1,98
|0,00
|-46,77
|Rodrigo Tekstil
|16,03
|9,95
|16,92
|Royal Halı
|3,40
|1,80
|-1,16
|RTA Laboratuvarları
|21,94
|0,00
|-27,54
|Sabancı Holding
|15,93
|2,84
|44,48
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,88
|0,90
|-27,57
|Sanel Mühendislik
|5,14
|-0,39
|50,29
|Sanifoam Sünger
|33,80
|2,18
|148,53
|Sanko Pazarlama
|10,37
|-0,67
|11,89
|Saray Matbaacılık
|4,26
|-0,70
|-51,43
|Sarkuysan
|22,22
|0,00
|155,48
|Sasa Polyester
|55,30
|6,65
|269,05
|Say Yenilenebilir Enerji
|30,20
|0,67
|254,88
|Sekuro Plastik
|18,28
|-7,02
|30,95
|Selçuk Ecza Deposu
|12,35
|0,98
|-8,05
|Selçuk Gıda
|4,62
|1,99
|-7,23
|Selva Gıda Sanayi
|10,68
|1,14
|Senkron Güvenlik
|23,82
|-0,75
|-9,29
|Serve Film Prodüksiyon
|13,70
|-0,36
|-14,38
|Servet GMYO
|99,00
|0,00
|26,28
|Seyitler Kimya
|15,70
|0,32
|16,61
|Silverline Endüstri
|5,36
|0,75
|-37,67
|Sinpaş GMYO
|4,09
|0,25
|-2,15
|Smartiks Yazılım
|5,35
|-0,56
|-39,62
|Sodaş Sodyum Sanayii
|32,60
|-0,24
|23,79
|Söktaş
|2,84
|-0,35
|-12,64
|Sönmez Filament
|40,98
|9,98
|-22,95
|Sönmez Pamuklu
|10,20
|4,29
|-30,88
|Sumaş Suni Tahta
|86,80
|2,12
|70,16
|Şeker Fin. Kir.
|5,22
|1,36
|-18,44
|Şekerbank
|1,23
|0,82
|-18,54
|Şişe Cam
|16,27
|0,25
|127,25
|Şok Marketler Ticaret
|16,48
|0,67
|32,05
|T. Halk Bankası
|5,68
|3,09
|2,16
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|20,16
|0,00
|-19,07
|T.S.K.B.
|1,75
|6,71
|0,20
|T.Tuborg
|22,00
|0,00
|24,08
|Tat Gıda
|12,33
|-0,48
|6,65
|TAV Havalimanları
|39,46
|2,07
|85,26
|Tek-Art Turizm
|1,40
|0,00
|-30,69
|Tekfen Holding
|26,14
|0,15
|59,39
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,32
|-0,14
|-15,47
|Temapol Polimer Plastik
|15,94
|1,01
|38,61
|Tetamat Gıda Yatırımları
|302,50
|10,00
|39,85
|TGS Dış Ticaret
|16,27
|0,93
|28,01
|Tofaş Oto. Fab.
|92,65
|2,32
|199,73
|Torunlar GMYO
|4,61
|0,66
|18,21
|Trabzon Liman
|40,98
|0,49
|27,58
|Trabzonspor Sportif
|6,89
|0,58
|182,38
|Trend GMYO
|6,67
|0,30
|-46,94
|TSKB GMYO
|2,91
|0,00
|-39,71
|Tuğçelik
|15,61
|-1,51
|93,19
|Tukaş
|8,07
|0,88
|-16,72
|Turcas Petrol
|4,50
|-1,32
|-7,22
|Tureks Turizm Taşımacılık
|12,82
|-2,66
|Turkcell
|22,40
|1,27
|50,17
|Tümosan Motor ve Traktör
|20,30
|-1,17
|44,28
|Tüpraş
|193,50
|-0,05
|79,17
|Türk Hava Yolları
|23,62
|0,60
|82,96
|Türk İlaç Serum
|12,10
|0,58
|Türk Prysmian Kablo
|66,00
|5,68
|447,15
|Türk Telekom
|10,70
|2,00
|35,45
|Türk Traktör
|231,00
|0,83
|35,59
|Türker Proje Gayrimenkul
|134,60
|1,28
|19,22
|Türkiye Sigorta
|5,79
|-0,52
|-6,28
|Ufuk Yatırım
|19,70
|2,71
|47,01
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,56
|0,00
|-16,04
|Ulusal Faktoring
|2,47
|1,23
|Ulusoy Elektrik
|68,00
|-0,44
|32,42
|Ulusoy Un Sanayi
|7,00
|0,00
|37,57
|Umpaş Holding
|1,29
|-50,57
|Uşak Seramik
|1,80
|-0,55
|-23,08
|Utopya Turizm
|15,32
|-0,20
|-60,52
|Uzertaş Boya
|33,30
|0,36
|-41,17
|Ülker Bisküvi
|22,28
|0,54
|-0,17
|Ünlü Yatırım Holding
|6,80
|-1,02
|Vakıf Fin. Kir.
|5,68
|2,53
|66,67
|Vakıf GMYO
|1,89
|0,00
|-21,21
|Vakıf Yat. Ort.
|5,98
|0,50
|-18,75
|Vakıflar Bankası
|4,32
|2,86
|-8,28
|Vakko Tekstil
|10,70
|-0,65
|70,75
|Vanet Gıda
|6,50
|-4,27
|-15,91
|VBT Yazılım
|22,08
|0,73
|Verusa Holding
|52,75
|0,00
|17,01
|Verusaturk Girisim
|24,38
|0,25
|86,84
|Vestel
|29,56
|-0,40
|78,24
|Vestel Beyaz Eşya
|8,07
|0,50
|81,82
|Viking Kağıt
|7,10
|2,16
|-21,11
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,95
|3,13
|31,79
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|32,52
|0,68
|-10,14
|Yataş
|13,16
|0,53
|-7,00
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,15
|0,96
|-28,41
|Yeni Gimat GMYO
|22,34
|0,90
|92,72
|Yeo Teknoloji
|56,25
|0,18
|Yeşil GMYO
|0,90
|-1,10
|-34,78
|Yeşil Yapı
|1,07
|0,94
|-41,85
|Yeşil Yatırım Holding
|2,03
|0,00
|-52,53
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|14.345,60
|3,21
|-8,04
|Yonga Mobilya
|27,20
|0,74
|-8,69
|Yükselen Çelik
|6,25
|0,32
|20,30
|Yünsa
|13,67
|2,32
|-1,59
|Ziraat GMYO
|2,82
|1,81
|Zorlu Enerji
|1,81
|0,56
|-28,43
(Son)
Sizce, gıda fiyatlarındaki artışın sebebi nedir? #GıdaFiyatları | #Zam— Haberler (@Haberler) December 10, 2021
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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