Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 30.751,20 0,28 -24,07 İş Bankası (C) 7,02 1,30 3,35 İş Bankası (Kur.) 385.000,00 1,32 İş Fin.Kir. 3,38 1,81 -12,44 İş Girişim 8,56 4,01 -54,83 İş GMYO 2,40 1,27 -5,51 İş Y. Men. Değ. 19,48 1,78 17,37 İş Yat. Ort. 2,90 0,69 -13,77 İşbir Holding 40,00 2,30 -25,48 İşbir Sentetik Dokuma 11,07 1,56 Işık Plastik 5,52 2,22 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,92 1,10 -19,30 İttifak Holding 1,41 1,44 -36,77 İz Hayvancılık Tarım 20,18 0,60 12,11 İzmir Demir Çelik 2,45 1,66 -25,97 İzmir Fırça 6,90 0,44 24,10 Jantsa Jant Sanayi 64,00 5,44 54,41 Kafein Yazılım 20,50 4,65 -3,94 Kalekim Kimyevi Maddeler 19,23 0,00 Kaplamin 25,48 2,33 -24,62 Kardemir (A) 8,12 1,63 36,47 Kardemir (B) 8,07 1,38 53,13 Kardemir (D) 8,96 2,87 55,02 Karel Elektronik 10,12 3,79 50,50 Karsan Otomotiv 4,20 1,20 29,23 Karsu Tekstil 8,28 3,24 -3,16 Kartal Yenilenebilir Enerji 13,38 5,19 Kartonsan 60,35 9,93 -36,26 Katmerciler Ekipman 1,49 2,05 -13,99 Kent Gıda 205,00 7,95 -42,35 Kerevitaş Gıda 5,00 2,04 -24,01 Kervan Gıda 13,09 1,39 27,89 Kervansaray Yat. Holding 0,60 -1,64 -52,38 Kiler GMYO 2,22 1,37 -11,55 Kızılbük GYO 33,76 -9,97 Klimasan Klima 9,65 2,12 14,37 Koç Holding 28,76 2,57 40,62 Konfrut Gıda 4,22 2,18 -0,12 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 70,90 1,29 200,42 Konya Çimento 963,30 4,19 -14,75 Koray GMYO 7,04 1,29 58,20 Kordsa Teknik Tekstil 34,06 1,49 119,04 Koza Altın 124,30 1,14 28,54 Koza Madencilik 19,36 0,26 24,98 Körfez GMYO 5,81 0,00 0,17 Kristal Kola 1,40 6,87 -54,17 Kron Telekomünikasyon 36,82 6,29 -0,05 Kuştur Kuşadası Turizm 230,00 -0,43 46,22 Kuyas Yatırım 3,15 4,65 36,96 Kütahya Porselen 98,80 3,46 95,84 Kütahya Şeker Fabrikası 27,48 0,88 Lider Faktoring 3,53 0,28 3,52 Link Bilgisayar 27,90 4,10 -11,70 Logo Yazılım 43,80 0,32 40,66 Lokman Hekim Sağlık 12,12 1,34 72,36 Lüks Kadife 51,00 3,49 77,61 Makina Takım 3,27 1,87 -4,11 Manas Enerji Yönetimi 15,80 3,40 Margün Enerji 8,72 1,28 Marka Yatırım Holding 3,92 0,77 -39,04 Marmaris Altınyunus 181,70 2,66 63,55 Marshall 232,00 1,00 -24,36 Martı GMYO 0,93 1,09 -63,58 Martı Otel 1,80 1,12 -15,49 Matriks Bilgi Dağıtım 23,24 2,11 Mavi Giyim 74,75 -0,07 44,84 Mazhar Zorlu Holding 31,38 0,58 -0,32 Meditera Tıbbi Malzeme 38,90 0,93 Mega Polietilen 5,10 3,03 -33,42 Menderes Tekstil 2,17 2,84 -29,77 Mercan Kimya 10,19 1,80 Merit Turizm 26,16 -0,23 152,53 Merko Gıda 5,01 3,09 -42,01 Metemtur Yatırım 2,77 0,00 -65,74 Metro Holding 1,29 0,78 -37,98 Metro Petrol ve Tesisleri 2,88 1,05 -0,35 Metro Yatırım Ortaklığı 1,73 1,17 -25,75 Mia Teknoloji 21,02 9,99 Migros Ticaret 43,06 2,52 0,61 Milpa 4,00 3,36 -13,04 Mistral GMYO 4,67 1,30 -0,13 MLP Sağlık 31,34 -1,20 57,73 MMC San. ve Tic. Yat. 5,40 -0,92 17,39 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 6,85 0,74 -42,19 Mondi Tire Kutsan 9,04 3,31 18,95 Nasmed Egepol 8,11 2,53 Naturel Enerji 36,10 1,98 1,67 Naturelgaz 7,45 2,34 Net Holding 5,42 3,63 58,02 Netaş Telekom. 19,29 2,88 -31,30 Niğbaş Niğde Beton 7,39 -0,54 -85,79 Nuh Çimento 43,60 4,01 -9,22 Nurol GMYO 10,05 0,00 37,86 Odaş Elektrik 1,59 0,00 -45,61 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 13,80 1,62 Orge Enerji Elektrik 6,61 2,01 43,31 Orma Orman Mahsulleri 25,98 -0,08 76,49 Osmanlı Menkul 25,96 2,45 -15,56 Ostim Endüstriyel Yat 1,73 1,76 -25,87 Otokar 405,80 2,50 33,36 Oyak Çimento 7,46 1,50 -15,03 Oyak Yat. Ort. 7,08 1,29 2,58 Oyak Yatırım Menkul 29,12 0,48 Oylum Sınai Yatırımlar 8,52 2,77 80,89 Özak GMYO 6,00 -0,33 17,65 Özbal Çelik Boru 19,58 2,25 198,93 Özderici GMYO 1,69 1,81 -23,87 Özerden Plastik 7,84 2,35 -12,89 Pamel Elektrik 60,00 -1,32 181,43 Panora GMYO 7,65 3,94 30,31 Papilon Savunma 14,41 1,62 -36,63 Park Elek.Madencilik 5,91 5,54 10,06 Parsan 35,00 1,04 44,03 Pegasus 100,80 5,66 35,12 Peker GMYO 1,05 0,96 -55,11 Penguen Gıda 4,13 0,98 -18,22 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 246,40 8,59 Pera GMYO 1,38 1,47 -21,22 Pergamon Dış Ticaret 23,44 1,47 27,89 Petkim 8,05 1,51 61,65 Petrokent Turizm 3.602,00 -0,50 297,40 Pınar Et ve Un 20,40 0,10 -6,78 Pınar Su 3,73 1,08 -8,22 Pınar Süt 18,35 1,33 -18,62 Plastikkart 18,22 2,36 27,91 Polisan Holding 3,05 2,69 -20,67 Politeknik Metal 331,30 1,50 -18,34 Prizma Press Matbaacılık 3,78 -0,26 -31,02 QNB Finans Fin. Kir. 63,30 0,24 -49,48 QNB Finansbank 34,70 -0,80 -50,68 QUA Granite Hayal Yapı 12,15 4,56 Ral Yatırım Holding 14,74 10,00 231,98 Ray Sigorta 10,63 3,20 -31,20 Reysaş GMYO 3,44 1,78 6,11 Reysaş Lojistik 5,07 2,42 -2,01 Rhea Girişim 2,03 0,00 -45,43 Rodrigo Tekstil 13,32 2,46 -2,84 Royal Halı 2,92 -0,68 -15,12 RTA Laboratuvarları 19,99 0,81 -33,98 Sabancı Holding 13,52 0,30 22,62 Safkar Ege Soğutmacılık 7,25 3,13 -33,36 Sanel Mühendislik 4,75 -0,42 38,89 Sanifoam Sünger 34,00 0,00 150,00 Sanko Pazarlama 9,88 1,96 6,61 Saray Matbaacılık 3,99 2,31 -54,50 Sarkuysan 18,00 4,71 106,96 Sasa Polyester 37,84 8,24 152,53 Say Yenilenebilir Enerji 22,80 3,54 167,92 Sekuro Plastik 18,11 1,74 29,73 Selçuk Ecza Deposu 10,57 2,03 -21,31 Selçuk Gıda 4,71 -1,87 -5,42 Selva Gıda Sanayi 9,16 -1,08 Senkron Güvenlik 24,60 5,13 -6,32 Serve Film Prodüksiyon 12,89 -0,77 -19,44 Servet GMYO 93,65 8,52 19,45 Seyitler Kimya 16,15 -0,25 19,95 Silverline Endüstri 5,37 2,68 -37,56 Sinpaş GMYO 4,12 0,00 -1,44 Smartiks Yazılım 5,15 1,18 -41,87 Sodaş Sodyum Sanayii 23,20 0,00 -11,91 Söktaş 2,82 1,44 -13,25 Sönmez Filament 28,06 3,39 -47,24 Sönmez Pamuklu 8,19 -0,61 -44,50 Sumaş Suni Tahta 87,00 1,10 70,55 Şeker Fin. Kir. 4,84 2,54 -24,38 Şekerbank 1,13 1,80 -25,17 Şişe Cam 12,23 2,34 70,82 Şok Marketler Ticaret 14,09 1,73 12,90 T. Halk Bankası 4,84 3,42 -12,95 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 19,30 0,84 -37,86 T.S.K.B. 1,53 2,68 -12,40 T.Tuborg 20,00 0,50 12,80 Taç Tarım Ürünleri 24,90 0,97 136,47 Tat Gıda 11,94 1,88 3,27 TAV Havalimanları 30,90 6,33 45,07 Tek-Art Turizm 1,33 2,31 -34,16 Tekfen Holding 18,68 2,24 13,90 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,64 2,47 -23,32 Temapol Polimer Plastik 15,18 0,53 32,00 Tetamat Gıda Yatırımları 239,00 -5,68 10,49 TGS Dış Ticaret 17,18 3,18 35,17 Tofaş Oto. Fab. 78,05 3,86 152,50 Torunlar GMYO 3,98 2,31 2,05 Trabzon Liman 33,86 1,38 5,42 Trabzonspor Sportif 8,47 -4,40 247,13 Trend GMYO 6,48 0,00 -48,45 TSKB GMYO 2,63 0,77 -45,51 Tuğçelik 16,00 9,97 98,02 Tukaş 8,02 1,65 -17,23 Turcas Petrol 4,11 1,23 -15,26 Tureks Turizm Taşımacılık 15,37 -0,19 Turkcell 18,39 3,20 23,29 Tümosan Motor ve Traktör 17,39 2,35 23,60 Tüpraş 170,60 1,01 57,96 Türk Hava Yolları 19,05 1,76 47,56 Türk İlaç Serum 10,39 5,59 Türk Prysmian Kablo 65,45 10,00 442,60 Türk Telekom 9,07 2,72 14,82 Türk Traktör 197,10 1,08 15,69 Türker Proje Gayrimenkul 134,30 1,74 18,95 Türkiye Sigorta 5,07 -0,59 -17,94 Ufuk Yatırım 19,00 2,04 41,79 Ulaşlar Turizm Yat. 3,61 0,56 -14,86 Ulusal Faktoring 2,21 0,45 Ulusoy Elektrik 54,75 0,00 6,62 Ulusoy Un Sanayi 7,05 3,68 38,55 Umpaş Holding 1,29 -50,57 Uşak Seramik 1,70 2,41 -27,35 Utopya Turizm 17,00 -2,02 -56,19 Uzertaş Boya 29,02 3,64 -48,73 Ülker Bisküvi 19,93 1,58 -10,70 Ünlü Yatırım Holding 5,81 2,65 Vakıf Fin. Kir. 5,45 0,37 59,92 Vakıf GMYO 1,74 2,96 -27,46 Vakıf Yat. Ort. 5,80 1,05 -21,20 Vakıflar Bankası 3,93 2,34 -16,56 Vakko Tekstil 10,52 1,84 67,88 Vanet Gıda 6,25 1,46 -19,15 VBT Yazılım 20,52 -0,10 Verusa Holding 50,90 2,62 12,91 Verusaturk Girisim 26,44 -1,05 102,63 Vestel 31,04 1,64 73,00 Vestel Beyaz Eşya 7,56 1,61 70,33 Viking Kağıt 6,57 1,86 -27,00 Yapı ve Kredi Bank. 3,50 1,74 16,78 Yaprak Süt ve Besi Çift. 28,98 0,84 -19,93 Yataş 13,06 0,46 -7,70 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,07 1,99 -30,23 Yeni Gimat GMYO 16,88 1,75 45,62 Yeo Teknoloji 49,18 0,33 Yeşil GMYO 0,87 0,00 -36,96 Yeşil Yapı 1,04 0,97 -43,48 Yeşil Yatırım Holding 1,99 1,53 -53,46 Yibitaş İnşaat Malzeme 11.208,90 -7,45 -28,15 Yonga Mobilya 18,70 0,86 -37,23 Yükselen Çelik 5,63 3,30 8,36 Yünsa 12,97 2,45 -6,63 Ziraat GMYO 2,34 1,30 Zorlu Enerji 1,71 1,18 -32,38 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) ??Yıl sonu #dolar tahmininiz nedir?



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