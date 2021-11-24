Borsada günün ilk yarısı (2)
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Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)30.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|30.751,20
|0,28
|-24,07
|İş Bankası (C)
|7,02
|1,30
|3,35
|İş Bankası (Kur.)
|385.000,00
|1,32
|İş Fin.Kir.
|3,38
|1,81
|-12,44
|İş Girişim
|8,56
|4,01
|-54,83
|İş GMYO
|2,40
|1,27
|-5,51
|İş Y. Men. Değ.
|19,48
|1,78
|17,37
|İş Yat. Ort.
|2,90
|0,69
|-13,77
|İşbir Holding
|40,00
|2,30
|-25,48
|İşbir Sentetik Dokuma
|11,07
|1,56
|Işık Plastik
|5,52
|2,22
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,92
|1,10
|-19,30
|İttifak Holding
|1,41
|1,44
|-36,77
|İz Hayvancılık Tarım
|20,18
|0,60
|12,11
|İzmir Demir Çelik
|2,45
|1,66
|-25,97
|İzmir Fırça
|6,90
|0,44
|24,10
|Jantsa Jant Sanayi
|64,00
|5,44
|54,41
|Kafein Yazılım
|20,50
|4,65
|-3,94
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|19,23
|0,00
|Kaplamin
|25,48
|2,33
|-24,62
|Kardemir (A)
|8,12
|1,63
|36,47
|Kardemir (B)
|8,07
|1,38
|53,13
|Kardemir (D)
|8,96
|2,87
|55,02
|Karel Elektronik
|10,12
|3,79
|50,50
|Karsan Otomotiv
|4,20
|1,20
|29,23
|Karsu Tekstil
|8,28
|3,24
|-3,16
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|13,38
|5,19
|Kartonsan
|60,35
|9,93
|-36,26
|Katmerciler Ekipman
|1,49
|2,05
|-13,99
|Kent Gıda
|205,00
|7,95
|-42,35
|Kerevitaş Gıda
|5,00
|2,04
|-24,01
|Kervan Gıda
|13,09
|1,39
|27,89
|Kervansaray Yat. Holding
|0,60
|-1,64
|-52,38
|Kiler GMYO
|2,22
|1,37
|-11,55
|Kızılbük GYO
|33,76
|-9,97
|Klimasan Klima
|9,65
|2,12
|14,37
|Koç Holding
|28,76
|2,57
|40,62
|Konfrut Gıda
|4,22
|2,18
|-0,12
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|70,90
|1,29
|200,42
|Konya Çimento
|963,30
|4,19
|-14,75
|Koray GMYO
|7,04
|1,29
|58,20
|Kordsa Teknik Tekstil
|34,06
|1,49
|119,04
|Koza Altın
|124,30
|1,14
|28,54
|Koza Madencilik
|19,36
|0,26
|24,98
|Körfez GMYO
|5,81
|0,00
|0,17
|Kristal Kola
|1,40
|6,87
|-54,17
|Kron Telekomünikasyon
|36,82
|6,29
|-0,05
|Kuştur Kuşadası Turizm
|230,00
|-0,43
|46,22
|Kuyas Yatırım
|3,15
|4,65
|36,96
|Kütahya Porselen
|98,80
|3,46
|95,84
|Kütahya Şeker Fabrikası
|27,48
|0,88
|Lider Faktoring
|3,53
|0,28
|3,52
|Link Bilgisayar
|27,90
|4,10
|-11,70
|Logo Yazılım
|43,80
|0,32
|40,66
|Lokman Hekim Sağlık
|12,12
|1,34
|72,36
|Lüks Kadife
|51,00
|3,49
|77,61
|Makina Takım
|3,27
|1,87
|-4,11
|Manas Enerji Yönetimi
|15,80
|3,40
|Margün Enerji
|8,72
|1,28
|Marka Yatırım Holding
|3,92
|0,77
|-39,04
|Marmaris Altınyunus
|181,70
|2,66
|63,55
|Marshall
|232,00
|1,00
|-24,36
|Martı GMYO
|0,93
|1,09
|-63,58
|Martı Otel
|1,80
|1,12
|-15,49
|Matriks Bilgi Dağıtım
|23,24
|2,11
|Mavi Giyim
|74,75
|-0,07
|44,84
|Mazhar Zorlu Holding
|31,38
|0,58
|-0,32
|Meditera Tıbbi Malzeme
|38,90
|0,93
|Mega Polietilen
|5,10
|3,03
|-33,42
|Menderes Tekstil
|2,17
|2,84
|-29,77
|Mercan Kimya
|10,19
|1,80
|Merit Turizm
|26,16
|-0,23
|152,53
|Merko Gıda
|5,01
|3,09
|-42,01
|Metemtur Yatırım
|2,77
|0,00
|-65,74
|Metro Holding
|1,29
|0,78
|-37,98
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,88
|1,05
|-0,35
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,73
|1,17
|-25,75
|Mia Teknoloji
|21,02
|9,99
|Migros Ticaret
|43,06
|2,52
|0,61
|Milpa
|4,00
|3,36
|-13,04
|Mistral GMYO
|4,67
|1,30
|-0,13
|MLP Sağlık
|31,34
|-1,20
|57,73
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,40
|-0,92
|17,39
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|6,85
|0,74
|-42,19
|Mondi Tire Kutsan
|9,04
|3,31
|18,95
|Nasmed Egepol
|8,11
|2,53
|Naturel Enerji
|36,10
|1,98
|1,67
|Naturelgaz
|7,45
|2,34
|Net Holding
|5,42
|3,63
|58,02
|Netaş Telekom.
|19,29
|2,88
|-31,30
|Niğbaş Niğde Beton
|7,39
|-0,54
|-85,79
|Nuh Çimento
|43,60
|4,01
|-9,22
|Nurol GMYO
|10,05
|0,00
|37,86
|Odaş Elektrik
|1,59
|0,00
|-45,61
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|13,80
|1,62
|Orge Enerji Elektrik
|6,61
|2,01
|43,31
|Orma Orman Mahsulleri
|25,98
|-0,08
|76,49
|Osmanlı Menkul
|25,96
|2,45
|-15,56
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,73
|1,76
|-25,87
|Otokar
|405,80
|2,50
|33,36
|Oyak Çimento
|7,46
|1,50
|-15,03
|Oyak Yat. Ort.
|7,08
|1,29
|2,58
|Oyak Yatırım Menkul
|29,12
|0,48
|Oylum Sınai Yatırımlar
|8,52
|2,77
|80,89
|Özak GMYO
|6,00
|-0,33
|17,65
|Özbal Çelik Boru
|19,58
|2,25
|198,93
|Özderici GMYO
|1,69
|1,81
|-23,87
|Özerden Plastik
|7,84
|2,35
|-12,89
|Pamel Elektrik
|60,00
|-1,32
|181,43
|Panora GMYO
|7,65
|3,94
|30,31
|Papilon Savunma
|14,41
|1,62
|-36,63
|Park Elek.Madencilik
|5,91
|5,54
|10,06
|Parsan
|35,00
|1,04
|44,03
|Pegasus
|100,80
|5,66
|35,12
|Peker GMYO
|1,05
|0,96
|-55,11
|Penguen Gıda
|4,13
|0,98
|-18,22
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|246,40
|8,59
|Pera GMYO
|1,38
|1,47
|-21,22
|Pergamon Dış Ticaret
|23,44
|1,47
|27,89
|Petkim
|8,05
|1,51
|61,65
|Petrokent Turizm
|3.602,00
|-0,50
|297,40
|Pınar Et ve Un
|20,40
|0,10
|-6,78
|Pınar Su
|3,73
|1,08
|-8,22
|Pınar Süt
|18,35
|1,33
|-18,62
|Plastikkart
|18,22
|2,36
|27,91
|Polisan Holding
|3,05
|2,69
|-20,67
|Politeknik Metal
|331,30
|1,50
|-18,34
|Prizma Press Matbaacılık
|3,78
|-0,26
|-31,02
|QNB Finans Fin. Kir.
|63,30
|0,24
|-49,48
|QNB Finansbank
|34,70
|-0,80
|-50,68
|QUA Granite Hayal Yapı
|12,15
|4,56
|Ral Yatırım Holding
|14,74
|10,00
|231,98
|Ray Sigorta
|10,63
|3,20
|-31,20
|Reysaş GMYO
|3,44
|1,78
|6,11
|Reysaş Lojistik
|5,07
|2,42
|-2,01
|Rhea Girişim
|2,03
|0,00
|-45,43
|Rodrigo Tekstil
|13,32
|2,46
|-2,84
|Royal Halı
|2,92
|-0,68
|-15,12
|RTA Laboratuvarları
|19,99
|0,81
|-33,98
|Sabancı Holding
|13,52
|0,30
|22,62
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,25
|3,13
|-33,36
|Sanel Mühendislik
|4,75
|-0,42
|38,89
|Sanifoam Sünger
|34,00
|0,00
|150,00
|Sanko Pazarlama
|9,88
|1,96
|6,61
|Saray Matbaacılık
|3,99
|2,31
|-54,50
|Sarkuysan
|18,00
|4,71
|106,96
|Sasa Polyester
|37,84
|8,24
|152,53
|Say Yenilenebilir Enerji
|22,80
|3,54
|167,92
|Sekuro Plastik
|18,11
|1,74
|29,73
|Selçuk Ecza Deposu
|10,57
|2,03
|-21,31
|Selçuk Gıda
|4,71
|-1,87
|-5,42
|Selva Gıda Sanayi
|9,16
|-1,08
|Senkron Güvenlik
|24,60
|5,13
|-6,32
|Serve Film Prodüksiyon
|12,89
|-0,77
|-19,44
|Servet GMYO
|93,65
|8,52
|19,45
|Seyitler Kimya
|16,15
|-0,25
|19,95
|Silverline Endüstri
|5,37
|2,68
|-37,56
|Sinpaş GMYO
|4,12
|0,00
|-1,44
|Smartiks Yazılım
|5,15
|1,18
|-41,87
|Sodaş Sodyum Sanayii
|23,20
|0,00
|-11,91
|Söktaş
|2,82
|1,44
|-13,25
|Sönmez Filament
|28,06
|3,39
|-47,24
|Sönmez Pamuklu
|8,19
|-0,61
|-44,50
|Sumaş Suni Tahta
|87,00
|1,10
|70,55
|Şeker Fin. Kir.
|4,84
|2,54
|-24,38
|Şekerbank
|1,13
|1,80
|-25,17
|Şişe Cam
|12,23
|2,34
|70,82
|Şok Marketler Ticaret
|14,09
|1,73
|12,90
|T. Halk Bankası
|4,84
|3,42
|-12,95
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|19,30
|0,84
|-37,86
|T.S.K.B.
|1,53
|2,68
|-12,40
|T.Tuborg
|20,00
|0,50
|12,80
|Taç Tarım Ürünleri
|24,90
|0,97
|136,47
|Tat Gıda
|11,94
|1,88
|3,27
|TAV Havalimanları
|30,90
|6,33
|45,07
|Tek-Art Turizm
|1,33
|2,31
|-34,16
|Tekfen Holding
|18,68
|2,24
|13,90
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,64
|2,47
|-23,32
|Temapol Polimer Plastik
|15,18
|0,53
|32,00
|Tetamat Gıda Yatırımları
|239,00
|-5,68
|10,49
|TGS Dış Ticaret
|17,18
|3,18
|35,17
|Tofaş Oto. Fab.
|78,05
|3,86
|152,50
|Torunlar GMYO
|3,98
|2,31
|2,05
|Trabzon Liman
|33,86
|1,38
|5,42
|Trabzonspor Sportif
|8,47
|-4,40
|247,13
|Trend GMYO
|6,48
|0,00
|-48,45
|TSKB GMYO
|2,63
|0,77
|-45,51
|Tuğçelik
|16,00
|9,97
|98,02
|Tukaş
|8,02
|1,65
|-17,23
|Turcas Petrol
|4,11
|1,23
|-15,26
|Tureks Turizm Taşımacılık
|15,37
|-0,19
|Turkcell
|18,39
|3,20
|23,29
|Tümosan Motor ve Traktör
|17,39
|2,35
|23,60
|Tüpraş
|170,60
|1,01
|57,96
|Türk Hava Yolları
|19,05
|1,76
|47,56
|Türk İlaç Serum
|10,39
|5,59
|Türk Prysmian Kablo
|65,45
|10,00
|442,60
|Türk Telekom
|9,07
|2,72
|14,82
|Türk Traktör
|197,10
|1,08
|15,69
|Türker Proje Gayrimenkul
|134,30
|1,74
|18,95
|Türkiye Sigorta
|5,07
|-0,59
|-17,94
|Ufuk Yatırım
|19,00
|2,04
|41,79
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,61
|0,56
|-14,86
|Ulusal Faktoring
|2,21
|0,45
|Ulusoy Elektrik
|54,75
|0,00
|6,62
|Ulusoy Un Sanayi
|7,05
|3,68
|38,55
|Umpaş Holding
|1,29
|-50,57
|Uşak Seramik
|1,70
|2,41
|-27,35
|Utopya Turizm
|17,00
|-2,02
|-56,19
|Uzertaş Boya
|29,02
|3,64
|-48,73
|Ülker Bisküvi
|19,93
|1,58
|-10,70
|Ünlü Yatırım Holding
|5,81
|2,65
|Vakıf Fin. Kir.
|5,45
|0,37
|59,92
|Vakıf GMYO
|1,74
|2,96
|-27,46
|Vakıf Yat. Ort.
|5,80
|1,05
|-21,20
|Vakıflar Bankası
|3,93
|2,34
|-16,56
|Vakko Tekstil
|10,52
|1,84
|67,88
|Vanet Gıda
|6,25
|1,46
|-19,15
|VBT Yazılım
|20,52
|-0,10
|Verusa Holding
|50,90
|2,62
|12,91
|Verusaturk Girisim
|26,44
|-1,05
|102,63
|Vestel
|31,04
|1,64
|73,00
|Vestel Beyaz Eşya
|7,56
|1,61
|70,33
|Viking Kağıt
|6,57
|1,86
|-27,00
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,50
|1,74
|16,78
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|28,98
|0,84
|-19,93
|Yataş
|13,06
|0,46
|-7,70
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,07
|1,99
|-30,23
|Yeni Gimat GMYO
|16,88
|1,75
|45,62
|Yeo Teknoloji
|49,18
|0,33
|Yeşil GMYO
|0,87
|0,00
|-36,96
|Yeşil Yapı
|1,04
|0,97
|-43,48
|Yeşil Yatırım Holding
|1,99
|1,53
|-53,46
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|11.208,90
|-7,45
|-28,15
|Yonga Mobilya
|18,70
|0,86
|-37,23
|Yükselen Çelik
|5,63
|3,30
|8,36
|Yünsa
|12,97
|2,45
|-6,63
|Ziraat GMYO
|2,34
|1,30
|Zorlu Enerji
|1,71
|1,18
|-32,38
(Son)
??Yıl sonu #dolar tahmininiz nedir?— Haberler (@Haberler) November 23, 2021
18.50 itibariyla güncel Dolar kuru:
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Tüpraş, 2050'ye kadar 10 milyar dolarlık yatırım hedefliyor
Tüpraş, Stratejik Dönüşüm Planı kapsamında, 2035'e kadar 5 milyar dolar, 2050'ye kadar toplamda 10 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı.
İngiliz gazeteleri "Son dakika" olarak geçti! BAE Veliaht Prensi Türkiye'ye 100 milyar dolar yatırıma geliyor
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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