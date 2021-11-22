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Borsada günün ilk yarısı (2)

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)30.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)30.101,100,33-25,68
İş Bankası (C)7,190,705,85
İş Bankası (Kur.)385.000,00

1,32
İş Fin.Kir.3,422,09-11,40
İş Girişim8,394,35-55,73
İş GMYO2,441,67-3,94
İş Y. Men. Değ.19,341,2616,52
İş Yat. Ort.2,931,74-12,88
İşbir Holding44,00-0,54-18,03
İşbir Sentetik Dokuma11,00-1,96

Işık Plastik5,642,92

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,953,26-16,67
İttifak Holding1,532,68-31,39
İz Hayvancılık Tarım20,680,1014,89
İzmir Demir Çelik2,352,17-28,99
İzmir Fırça6,986,7325,54
Jantsa Jant Sanayi62,253,3250,19
Kafein Yazılım20,062,98-6,00
Kalekim Kimyevi Maddeler19,517,20

Kaplamin26,125,92-22,72
Kardemir (A)7,694,4829,24
Kardemir (B)7,643,9544,97
Kardemir (D)8,412,8145,50
Karel Elektronik9,682,1143,96
Karsan Otomotiv4,222,6829,85
Karsu Tekstil8,191,87-4,21
Kartal Yenilenebilir Enerji12,720,39

Kartonsan54,554,60-42,38
Katmerciler Ekipman1,482,07-14,56
Kent Gıda170,008,28-52,19
Kerevitaş Gıda4,715,13-28,42
Kervan Gıda12,812,8125,15
Kervansaray Yat. Holding0,660,00-47,62
Kiler GMYO2,220,00-11,55
Kızılbük GYO36,200,84

Klimasan Klima9,761,7715,67
Koç Holding27,740,3635,63
Konfrut Gıda4,173,22-1,30
Kontrolmatik Teknoloji Enerji71,801,77204,24
Konya Çimento947,009,90-16,19
Koray GMYO7,130,2860,22
Kordsa Teknik Tekstil30,920,2698,84
Koza Altın120,700,4224,82
Koza Madencilik18,720,0020,85
Körfez GMYO5,800,350,00
Kristal Kola1,353,05-55,81
Kron Telekomünikasyon35,582,77-3,42
Kuştur Kuşadası Turizm210,003,9633,50
Kuyas Yatırım2,891,7625,65
Kütahya Porselen87,401,2773,24
Kütahya Şeker Fabrikası28,641,20

Lider Faktoring3,493,872,35
Link Bilgisayar27,542,46-12,84
Logo Yazılım43,843,1540,78
Lokman Hekim Sağlık11,991,2870,51
Lüks Kadife51,805,3780,40
Makina Takım3,272,51-4,11
Manas Enerji Yönetimi15,561,70

Margün Enerji8,851,84

Marka Yatırım Holding3,980,76-38,10
Marmaris Altınyunus178,302,9460,49
Marshall234,201,83-23,64
Martı GMYO0,941,08-63,19
Martı Otel1,801,12-15,49
Matriks Bilgi Dağıtım23,222,11

Mavi Giyim77,40-0,0649,97
Mazhar Zorlu Holding31,663,600,57
Meditera Tıbbi Malzeme36,604,87

Mega Polietilen5,062,43-33,94
Menderes Tekstil2,162,86-30,10
Mercan Kimya11,12-9,96

Merit Turizm27,96-0,07169,90
Merko Gıda5,168,18-40,28
Metemtur Yatırım2,842,53-64,87
Metro Holding1,322,33-36,54
Metro Petrol ve Tesisleri2,801,45-3,11
Metro Yatırım Ortaklığı1,750,00-24,89
Mia Teknoloji17,38

Migros Ticaret43,222,560,98
Milpa4,010,50-12,83
Mistral GMYO4,603,14-1,62
MLP Sağlık30,100,0751,48
MMC San. ve Tic. Yat.5,400,1917,39
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj6,941,46-41,43
Mondi Tire Kutsan8,884,9616,84
Nasmed Egepol6,971,75

Naturel Enerji35,882,461,05
Naturelgaz7,451,92

Net Holding5,291,5454,23
Netaş Telekom.18,204,00-35,19
Niğbaş Niğde Beton7,16-0,56-86,23
Nuh Çimento42,401,83-11,72
Nurol GMYO10,19-0,1039,78
Odaş Elektrik1,642,50-43,90
Orçay Ortaköy Çay Sanayi13,612,10

Orge Enerji Elektrik6,552,8342,01
Orma Orman Mahsulleri24,980,0069,70
Osmanlı Menkul25,303,60-17,71
Ostim Endüstriyel Yat1,761,73-24,58
Otokar384,601,1326,39
Oyak Çimento7,401,65-15,72
Oyak Yat. Ort.7,040,862,00
Oyak Yatırım Menkul29,740,13

Oylum Sınai Yatırımlar8,692,2484,50
Özak GMYO5,803,2013,73
Özbal Çelik Boru18,613,16184,12
Özderici GMYO1,713,01-22,97
Özerden Plastik7,944,47-11,78
Pamel Elektrik61,701,82189,40
Panora GMYO7,272,3923,83
Papilon Savunma14,503,06-36,23
Park Elek.Madencilik5,411,690,74
Parsan34,223,2040,82
Pegasus94,201,6226,27
Peker GMYO1,050,96-55,11
Penguen Gıda4,175,30-17,43
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım206,309,97

Pera GMYO1,391,46-20,65
Pergamon Dış Ticaret23,120,8726,14
Petkim7,760,5255,82
Petrokent Turizm3.610,10-0,94298,29
Pınar Et ve Un19,996,61-8,65
Pınar Su3,742,47-7,98
Pınar Süt18,033,38-20,04
Plastikkart18,130,7227,28
Polisan Holding3,033,41-21,19
Politeknik Metal330,901,63-18,44
Prizma Press Matbaacılık3,83-0,26-30,11
QNB Finans Fin. Kir.63,200,08-49,56
QNB Finansbank35,02-0,68-50,22
QUA Granite Hayal Yapı11,906,25

Ral Yatırım Holding12,199,92174,55
Ray Sigorta10,404,84-32,69
Reysaş GMYO3,441,786,11
Reysaş Lojistik5,133,01-0,85
Rhea Girişim2,10-0,47-43,55
Rodrigo Tekstil13,262,39-3,28
Royal Halı2,95-0,34-14,24
RTA Laboratuvarları20,16-0,88-33,42
Sabancı Holding13,900,4326,07
Safkar Ege Soğutmacılık7,253,42-33,36
Sanel Mühendislik4,870,0042,40
Sanifoam Sünger31,969,98135,00
Sanko Pazarlama9,852,076,28
Saray Matbaacılık3,953,40-54,96
Sarkuysan16,982,4195,23
Sasa Polyester33,981,55126,77
Say Yenilenebilir Enerji22,342,85162,51
Sekuro Plastik18,301,5031,09
Selçuk Ecza Deposu10,330,58-23,09
Selçuk Gıda4,649,95-6,83
Selva Gıda Sanayi9,021,35

Senkron Güvenlik24,60-1,20-6,32
Serve Film Prodüksiyon13,421,82-16,13
Servet GMYO82,158,454,78
Seyitler Kimya17,840,0032,51
Silverline Endüstri5,352,88-37,79
Sinpaş GMYO4,192,200,24
Smartiks Yazılım5,030,80-43,23
Sodaş Sodyum Sanayii24,008,01-8,87
Söktaş2,891,40-11,10
Sönmez Filament28,00-2,78-47,35
Sönmez Pamuklu8,250,86-44,09
Sumaş Suni Tahta88,10-6,2872,71
Şeker Fin. Kir.4,811,91-24,84
Şekerbank1,150,88-23,84
Şişe Cam11,17-0,7156,02
Şok Marketler Ticaret14,220,4213,94
T. Halk Bankası4,770,63-14,21
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası19,980,60-35,67
T.S.K.B.1,560,65-10,68
T.Tuborg18,170,782,48
Taç Tarım Ürünleri26,501,92151,66
Tat Gıda11,695,891,11
TAV Havalimanları28,201,6632,39
Tek-Art Turizm1,313,97-35,15
Tekfen Holding18,041,4610,00
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,593,78-23,90
Temapol Polimer Plastik14,213,2023,57
Tetamat Gıda Yatırımları230,409,986,52
TGS Dış Ticaret18,48-1,4445,40
Tofaş Oto. Fab.68,205,82120,63
Torunlar GMYO4,082,514,62
Trabzon Liman34,263,636,66
Trabzonspor Sportif8,934,08265,98
Trend GMYO6,572,34-47,73
TSKB GMYO2,662,31-44,89
Tuğçelik14,181,4375,50
Tukaş7,956,57-17,96
Turcas Petrol4,132,74-14,85
Tureks Turizm Taşımacılık15,164,99

Turkcell18,040,1120,94
Tümosan Motor ve Traktör17,342,0023,24
Tüpraş157,401,4845,74
Türk Hava Yolları17,482,2835,40
Türk İlaç Serum10,123,16

Türk Prysmian Kablo52,556,77335,65
Türk Telekom9,050,0014,57
Türk Traktör187,502,1210,05
Türker Proje Gayrimenkul132,201,6117,09
Türkiye Sigorta5,232,35-15,35
Ufuk Yatırım19,701,0847,01
Ulaşlar Turizm Yat.3,73-1,32-12,03
Ulusal Faktoring2,290,88

Ulusoy Elektrik54,550,656,23
Ulusoy Un Sanayi6,197,2821,65
Umpaş Holding1,29

-50,57
Uşak Seramik1,692,42-27,78
Utopya Turizm17,35-0,06-55,28
Uzertaş Boya27,383,32-51,63
Ülker Bisküvi19,671,18-11,86
Ünlü Yatırım Holding5,661,62

Vakıf Fin. Kir.5,651,2565,79
Vakıf GMYO1,742,96-27,46
Vakıf Yat. Ort.5,861,21-20,38
Vakıflar Bankası3,960,76-15,92
Vakko Tekstil10,874,6273,46
Vanet Gıda6,505,18-15,91
VBT Yazılım21,063,95

Verusa Holding50,853,3512,80
Verusaturk Girisim27,684,06112,14
Vestel29,380,6263,74
Vestel Beyaz Eşya7,080,5759,51
Viking Kağıt6,612,32-26,56
Yapı ve Kredi Bank.3,591,1319,78
Yaprak Süt ve Besi Çift.29,602,07-18,21
Yataş13,041,16-7,84
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,102,65-29,55
Yeni Gimat GMYO16,390,6141,39
Yeo Teknoloji51,653,51

Yeşil GMYO0,882,33-36,23
Yeşil Yapı1,060,95-42,39
Yeşil Yatırım Holding2,031,50-52,53
Yibitaş İnşaat Malzeme10.600,001,92-32,05
Yonga Mobilya19,401,84-34,88
Yükselen Çelik5,522,416,25
Yünsa12,923,78-6,99
Ziraat GMYO2,340,86

Zorlu Enerji1,732,37-31,59
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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