Borsada günün ilk yarısı (2)
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Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)30.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|30.101,10
|0,33
|-25,68
|İş Bankası (C)
|7,19
|0,70
|5,85
|İş Bankası (Kur.)
|385.000,00
|1,32
|İş Fin.Kir.
|3,42
|2,09
|-11,40
|İş Girişim
|8,39
|4,35
|-55,73
|İş GMYO
|2,44
|1,67
|-3,94
|İş Y. Men. Değ.
|19,34
|1,26
|16,52
|İş Yat. Ort.
|2,93
|1,74
|-12,88
|İşbir Holding
|44,00
|-0,54
|-18,03
|İşbir Sentetik Dokuma
|11,00
|-1,96
|Işık Plastik
|5,64
|2,92
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,95
|3,26
|-16,67
|İttifak Holding
|1,53
|2,68
|-31,39
|İz Hayvancılık Tarım
|20,68
|0,10
|14,89
|İzmir Demir Çelik
|2,35
|2,17
|-28,99
|İzmir Fırça
|6,98
|6,73
|25,54
|Jantsa Jant Sanayi
|62,25
|3,32
|50,19
|Kafein Yazılım
|20,06
|2,98
|-6,00
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|19,51
|7,20
|Kaplamin
|26,12
|5,92
|-22,72
|Kardemir (A)
|7,69
|4,48
|29,24
|Kardemir (B)
|7,64
|3,95
|44,97
|Kardemir (D)
|8,41
|2,81
|45,50
|Karel Elektronik
|9,68
|2,11
|43,96
|Karsan Otomotiv
|4,22
|2,68
|29,85
|Karsu Tekstil
|8,19
|1,87
|-4,21
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|12,72
|0,39
|Kartonsan
|54,55
|4,60
|-42,38
|Katmerciler Ekipman
|1,48
|2,07
|-14,56
|Kent Gıda
|170,00
|8,28
|-52,19
|Kerevitaş Gıda
|4,71
|5,13
|-28,42
|Kervan Gıda
|12,81
|2,81
|25,15
|Kervansaray Yat. Holding
|0,66
|0,00
|-47,62
|Kiler GMYO
|2,22
|0,00
|-11,55
|Kızılbük GYO
|36,20
|0,84
|Klimasan Klima
|9,76
|1,77
|15,67
|Koç Holding
|27,74
|0,36
|35,63
|Konfrut Gıda
|4,17
|3,22
|-1,30
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|71,80
|1,77
|204,24
|Konya Çimento
|947,00
|9,90
|-16,19
|Koray GMYO
|7,13
|0,28
|60,22
|Kordsa Teknik Tekstil
|30,92
|0,26
|98,84
|Koza Altın
|120,70
|0,42
|24,82
|Koza Madencilik
|18,72
|0,00
|20,85
|Körfez GMYO
|5,80
|0,35
|0,00
|Kristal Kola
|1,35
|3,05
|-55,81
|Kron Telekomünikasyon
|35,58
|2,77
|-3,42
|Kuştur Kuşadası Turizm
|210,00
|3,96
|33,50
|Kuyas Yatırım
|2,89
|1,76
|25,65
|Kütahya Porselen
|87,40
|1,27
|73,24
|Kütahya Şeker Fabrikası
|28,64
|1,20
|Lider Faktoring
|3,49
|3,87
|2,35
|Link Bilgisayar
|27,54
|2,46
|-12,84
|Logo Yazılım
|43,84
|3,15
|40,78
|Lokman Hekim Sağlık
|11,99
|1,28
|70,51
|Lüks Kadife
|51,80
|5,37
|80,40
|Makina Takım
|3,27
|2,51
|-4,11
|Manas Enerji Yönetimi
|15,56
|1,70
|Margün Enerji
|8,85
|1,84
|Marka Yatırım Holding
|3,98
|0,76
|-38,10
|Marmaris Altınyunus
|178,30
|2,94
|60,49
|Marshall
|234,20
|1,83
|-23,64
|Martı GMYO
|0,94
|1,08
|-63,19
|Martı Otel
|1,80
|1,12
|-15,49
|Matriks Bilgi Dağıtım
|23,22
|2,11
|Mavi Giyim
|77,40
|-0,06
|49,97
|Mazhar Zorlu Holding
|31,66
|3,60
|0,57
|Meditera Tıbbi Malzeme
|36,60
|4,87
|Mega Polietilen
|5,06
|2,43
|-33,94
|Menderes Tekstil
|2,16
|2,86
|-30,10
|Mercan Kimya
|11,12
|-9,96
|Merit Turizm
|27,96
|-0,07
|169,90
|Merko Gıda
|5,16
|8,18
|-40,28
|Metemtur Yatırım
|2,84
|2,53
|-64,87
|Metro Holding
|1,32
|2,33
|-36,54
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,80
|1,45
|-3,11
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,75
|0,00
|-24,89
|Mia Teknoloji
|17,38
|Migros Ticaret
|43,22
|2,56
|0,98
|Milpa
|4,01
|0,50
|-12,83
|Mistral GMYO
|4,60
|3,14
|-1,62
|MLP Sağlık
|30,10
|0,07
|51,48
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,40
|0,19
|17,39
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|6,94
|1,46
|-41,43
|Mondi Tire Kutsan
|8,88
|4,96
|16,84
|Nasmed Egepol
|6,97
|1,75
|Naturel Enerji
|35,88
|2,46
|1,05
|Naturelgaz
|7,45
|1,92
|Net Holding
|5,29
|1,54
|54,23
|Netaş Telekom.
|18,20
|4,00
|-35,19
|Niğbaş Niğde Beton
|7,16
|-0,56
|-86,23
|Nuh Çimento
|42,40
|1,83
|-11,72
|Nurol GMYO
|10,19
|-0,10
|39,78
|Odaş Elektrik
|1,64
|2,50
|-43,90
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|13,61
|2,10
|Orge Enerji Elektrik
|6,55
|2,83
|42,01
|Orma Orman Mahsulleri
|24,98
|0,00
|69,70
|Osmanlı Menkul
|25,30
|3,60
|-17,71
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,76
|1,73
|-24,58
|Otokar
|384,60
|1,13
|26,39
|Oyak Çimento
|7,40
|1,65
|-15,72
|Oyak Yat. Ort.
|7,04
|0,86
|2,00
|Oyak Yatırım Menkul
|29,74
|0,13
|Oylum Sınai Yatırımlar
|8,69
|2,24
|84,50
|Özak GMYO
|5,80
|3,20
|13,73
|Özbal Çelik Boru
|18,61
|3,16
|184,12
|Özderici GMYO
|1,71
|3,01
|-22,97
|Özerden Plastik
|7,94
|4,47
|-11,78
|Pamel Elektrik
|61,70
|1,82
|189,40
|Panora GMYO
|7,27
|2,39
|23,83
|Papilon Savunma
|14,50
|3,06
|-36,23
|Park Elek.Madencilik
|5,41
|1,69
|0,74
|Parsan
|34,22
|3,20
|40,82
|Pegasus
|94,20
|1,62
|26,27
|Peker GMYO
|1,05
|0,96
|-55,11
|Penguen Gıda
|4,17
|5,30
|-17,43
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|206,30
|9,97
|Pera GMYO
|1,39
|1,46
|-20,65
|Pergamon Dış Ticaret
|23,12
|0,87
|26,14
|Petkim
|7,76
|0,52
|55,82
|Petrokent Turizm
|3.610,10
|-0,94
|298,29
|Pınar Et ve Un
|19,99
|6,61
|-8,65
|Pınar Su
|3,74
|2,47
|-7,98
|Pınar Süt
|18,03
|3,38
|-20,04
|Plastikkart
|18,13
|0,72
|27,28
|Polisan Holding
|3,03
|3,41
|-21,19
|Politeknik Metal
|330,90
|1,63
|-18,44
|Prizma Press Matbaacılık
|3,83
|-0,26
|-30,11
|QNB Finans Fin. Kir.
|63,20
|0,08
|-49,56
|QNB Finansbank
|35,02
|-0,68
|-50,22
|QUA Granite Hayal Yapı
|11,90
|6,25
|Ral Yatırım Holding
|12,19
|9,92
|174,55
|Ray Sigorta
|10,40
|4,84
|-32,69
|Reysaş GMYO
|3,44
|1,78
|6,11
|Reysaş Lojistik
|5,13
|3,01
|-0,85
|Rhea Girişim
|2,10
|-0,47
|-43,55
|Rodrigo Tekstil
|13,26
|2,39
|-3,28
|Royal Halı
|2,95
|-0,34
|-14,24
|RTA Laboratuvarları
|20,16
|-0,88
|-33,42
|Sabancı Holding
|13,90
|0,43
|26,07
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,25
|3,42
|-33,36
|Sanel Mühendislik
|4,87
|0,00
|42,40
|Sanifoam Sünger
|31,96
|9,98
|135,00
|Sanko Pazarlama
|9,85
|2,07
|6,28
|Saray Matbaacılık
|3,95
|3,40
|-54,96
|Sarkuysan
|16,98
|2,41
|95,23
|Sasa Polyester
|33,98
|1,55
|126,77
|Say Yenilenebilir Enerji
|22,34
|2,85
|162,51
|Sekuro Plastik
|18,30
|1,50
|31,09
|Selçuk Ecza Deposu
|10,33
|0,58
|-23,09
|Selçuk Gıda
|4,64
|9,95
|-6,83
|Selva Gıda Sanayi
|9,02
|1,35
|Senkron Güvenlik
|24,60
|-1,20
|-6,32
|Serve Film Prodüksiyon
|13,42
|1,82
|-16,13
|Servet GMYO
|82,15
|8,45
|4,78
|Seyitler Kimya
|17,84
|0,00
|32,51
|Silverline Endüstri
|5,35
|2,88
|-37,79
|Sinpaş GMYO
|4,19
|2,20
|0,24
|Smartiks Yazılım
|5,03
|0,80
|-43,23
|Sodaş Sodyum Sanayii
|24,00
|8,01
|-8,87
|Söktaş
|2,89
|1,40
|-11,10
|Sönmez Filament
|28,00
|-2,78
|-47,35
|Sönmez Pamuklu
|8,25
|0,86
|-44,09
|Sumaş Suni Tahta
|88,10
|-6,28
|72,71
|Şeker Fin. Kir.
|4,81
|1,91
|-24,84
|Şekerbank
|1,15
|0,88
|-23,84
|Şişe Cam
|11,17
|-0,71
|56,02
|Şok Marketler Ticaret
|14,22
|0,42
|13,94
|T. Halk Bankası
|4,77
|0,63
|-14,21
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|19,98
|0,60
|-35,67
|T.S.K.B.
|1,56
|0,65
|-10,68
|T.Tuborg
|18,17
|0,78
|2,48
|Taç Tarım Ürünleri
|26,50
|1,92
|151,66
|Tat Gıda
|11,69
|5,89
|1,11
|TAV Havalimanları
|28,20
|1,66
|32,39
|Tek-Art Turizm
|1,31
|3,97
|-35,15
|Tekfen Holding
|18,04
|1,46
|10,00
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,59
|3,78
|-23,90
|Temapol Polimer Plastik
|14,21
|3,20
|23,57
|Tetamat Gıda Yatırımları
|230,40
|9,98
|6,52
|TGS Dış Ticaret
|18,48
|-1,44
|45,40
|Tofaş Oto. Fab.
|68,20
|5,82
|120,63
|Torunlar GMYO
|4,08
|2,51
|4,62
|Trabzon Liman
|34,26
|3,63
|6,66
|Trabzonspor Sportif
|8,93
|4,08
|265,98
|Trend GMYO
|6,57
|2,34
|-47,73
|TSKB GMYO
|2,66
|2,31
|-44,89
|Tuğçelik
|14,18
|1,43
|75,50
|Tukaş
|7,95
|6,57
|-17,96
|Turcas Petrol
|4,13
|2,74
|-14,85
|Tureks Turizm Taşımacılık
|15,16
|4,99
|Turkcell
|18,04
|0,11
|20,94
|Tümosan Motor ve Traktör
|17,34
|2,00
|23,24
|Tüpraş
|157,40
|1,48
|45,74
|Türk Hava Yolları
|17,48
|2,28
|35,40
|Türk İlaç Serum
|10,12
|3,16
|Türk Prysmian Kablo
|52,55
|6,77
|335,65
|Türk Telekom
|9,05
|0,00
|14,57
|Türk Traktör
|187,50
|2,12
|10,05
|Türker Proje Gayrimenkul
|132,20
|1,61
|17,09
|Türkiye Sigorta
|5,23
|2,35
|-15,35
|Ufuk Yatırım
|19,70
|1,08
|47,01
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,73
|-1,32
|-12,03
|Ulusal Faktoring
|2,29
|0,88
|Ulusoy Elektrik
|54,55
|0,65
|6,23
|Ulusoy Un Sanayi
|6,19
|7,28
|21,65
|Umpaş Holding
|1,29
|-50,57
|Uşak Seramik
|1,69
|2,42
|-27,78
|Utopya Turizm
|17,35
|-0,06
|-55,28
|Uzertaş Boya
|27,38
|3,32
|-51,63
|Ülker Bisküvi
|19,67
|1,18
|-11,86
|Ünlü Yatırım Holding
|5,66
|1,62
|Vakıf Fin. Kir.
|5,65
|1,25
|65,79
|Vakıf GMYO
|1,74
|2,96
|-27,46
|Vakıf Yat. Ort.
|5,86
|1,21
|-20,38
|Vakıflar Bankası
|3,96
|0,76
|-15,92
|Vakko Tekstil
|10,87
|4,62
|73,46
|Vanet Gıda
|6,50
|5,18
|-15,91
|VBT Yazılım
|21,06
|3,95
|Verusa Holding
|50,85
|3,35
|12,80
|Verusaturk Girisim
|27,68
|4,06
|112,14
|Vestel
|29,38
|0,62
|63,74
|Vestel Beyaz Eşya
|7,08
|0,57
|59,51
|Viking Kağıt
|6,61
|2,32
|-26,56
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,59
|1,13
|19,78
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|29,60
|2,07
|-18,21
|Yataş
|13,04
|1,16
|-7,84
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,10
|2,65
|-29,55
|Yeni Gimat GMYO
|16,39
|0,61
|41,39
|Yeo Teknoloji
|51,65
|3,51
|Yeşil GMYO
|0,88
|2,33
|-36,23
|Yeşil Yapı
|1,06
|0,95
|-42,39
|Yeşil Yatırım Holding
|2,03
|1,50
|-52,53
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|10.600,00
|1,92
|-32,05
|Yonga Mobilya
|19,40
|1,84
|-34,88
|Yükselen Çelik
|5,52
|2,41
|6,25
|Yünsa
|12,92
|3,78
|-6,99
|Ziraat GMYO
|2,34
|0,86
|Zorlu Enerji
|1,73
|2,37
|-31,59
(Son)
Son dönemde çocuk ve kadın cinayetlerindeki artışın nedeni sizce nedir? #Ayşegül— Haberler (@Haberler) November 22, 2021
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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