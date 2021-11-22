Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 30.101,10 0,33 -25,68 İş Bankası (C) 7,19 0,70 5,85 İş Bankası (Kur.) 385.000,00 1,32 İş Fin.Kir. 3,42 2,09 -11,40 İş Girişim 8,39 4,35 -55,73 İş GMYO 2,44 1,67 -3,94 İş Y. Men. Değ. 19,34 1,26 16,52 İş Yat. Ort. 2,93 1,74 -12,88 İşbir Holding 44,00 -0,54 -18,03 İşbir Sentetik Dokuma 11,00 -1,96 Işık Plastik 5,64 2,92 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,95 3,26 -16,67 İttifak Holding 1,53 2,68 -31,39 İz Hayvancılık Tarım 20,68 0,10 14,89 İzmir Demir Çelik 2,35 2,17 -28,99 İzmir Fırça 6,98 6,73 25,54 Jantsa Jant Sanayi 62,25 3,32 50,19 Kafein Yazılım 20,06 2,98 -6,00 Kalekim Kimyevi Maddeler 19,51 7,20 Kaplamin 26,12 5,92 -22,72 Kardemir (A) 7,69 4,48 29,24 Kardemir (B) 7,64 3,95 44,97 Kardemir (D) 8,41 2,81 45,50 Karel Elektronik 9,68 2,11 43,96 Karsan Otomotiv 4,22 2,68 29,85 Karsu Tekstil 8,19 1,87 -4,21 Kartal Yenilenebilir Enerji 12,72 0,39 Kartonsan 54,55 4,60 -42,38 Katmerciler Ekipman 1,48 2,07 -14,56 Kent Gıda 170,00 8,28 -52,19 Kerevitaş Gıda 4,71 5,13 -28,42 Kervan Gıda 12,81 2,81 25,15 Kervansaray Yat. Holding 0,66 0,00 -47,62 Kiler GMYO 2,22 0,00 -11,55 Kızılbük GYO 36,20 0,84 Klimasan Klima 9,76 1,77 15,67 Koç Holding 27,74 0,36 35,63 Konfrut Gıda 4,17 3,22 -1,30 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 71,80 1,77 204,24 Konya Çimento 947,00 9,90 -16,19 Koray GMYO 7,13 0,28 60,22 Kordsa Teknik Tekstil 30,92 0,26 98,84 Koza Altın 120,70 0,42 24,82 Koza Madencilik 18,72 0,00 20,85 Körfez GMYO 5,80 0,35 0,00 Kristal Kola 1,35 3,05 -55,81 Kron Telekomünikasyon 35,58 2,77 -3,42 Kuştur Kuşadası Turizm 210,00 3,96 33,50 Kuyas Yatırım 2,89 1,76 25,65 Kütahya Porselen 87,40 1,27 73,24 Kütahya Şeker Fabrikası 28,64 1,20 Lider Faktoring 3,49 3,87 2,35 Link Bilgisayar 27,54 2,46 -12,84 Logo Yazılım 43,84 3,15 40,78 Lokman Hekim Sağlık 11,99 1,28 70,51 Lüks Kadife 51,80 5,37 80,40 Makina Takım 3,27 2,51 -4,11 Manas Enerji Yönetimi 15,56 1,70 Margün Enerji 8,85 1,84 Marka Yatırım Holding 3,98 0,76 -38,10 Marmaris Altınyunus 178,30 2,94 60,49 Marshall 234,20 1,83 -23,64 Martı GMYO 0,94 1,08 -63,19 Martı Otel 1,80 1,12 -15,49 Matriks Bilgi Dağıtım 23,22 2,11 Mavi Giyim 77,40 -0,06 49,97 Mazhar Zorlu Holding 31,66 3,60 0,57 Meditera Tıbbi Malzeme 36,60 4,87 Mega Polietilen 5,06 2,43 -33,94 Menderes Tekstil 2,16 2,86 -30,10 Mercan Kimya 11,12 -9,96 Merit Turizm 27,96 -0,07 169,90 Merko Gıda 5,16 8,18 -40,28 Metemtur Yatırım 2,84 2,53 -64,87 Metro Holding 1,32 2,33 -36,54 Metro Petrol ve Tesisleri 2,80 1,45 -3,11 Metro Yatırım Ortaklığı 1,75 0,00 -24,89 Mia Teknoloji 17,38 Migros Ticaret 43,22 2,56 0,98 Milpa 4,01 0,50 -12,83 Mistral GMYO 4,60 3,14 -1,62 MLP Sağlık 30,10 0,07 51,48 MMC San. ve Tic. Yat. 5,40 0,19 17,39 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 6,94 1,46 -41,43 Mondi Tire Kutsan 8,88 4,96 16,84 Nasmed Egepol 6,97 1,75 Naturel Enerji 35,88 2,46 1,05 Naturelgaz 7,45 1,92 Net Holding 5,29 1,54 54,23 Netaş Telekom. 18,20 4,00 -35,19 Niğbaş Niğde Beton 7,16 -0,56 -86,23 Nuh Çimento 42,40 1,83 -11,72 Nurol GMYO 10,19 -0,10 39,78 Odaş Elektrik 1,64 2,50 -43,90 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 13,61 2,10 Orge Enerji Elektrik 6,55 2,83 42,01 Orma Orman Mahsulleri 24,98 0,00 69,70 Osmanlı Menkul 25,30 3,60 -17,71 Ostim Endüstriyel Yat 1,76 1,73 -24,58 Otokar 384,60 1,13 26,39 Oyak Çimento 7,40 1,65 -15,72 Oyak Yat. Ort. 7,04 0,86 2,00 Oyak Yatırım Menkul 29,74 0,13 Oylum Sınai Yatırımlar 8,69 2,24 84,50 Özak GMYO 5,80 3,20 13,73 Özbal Çelik Boru 18,61 3,16 184,12 Özderici GMYO 1,71 3,01 -22,97 Özerden Plastik 7,94 4,47 -11,78 Pamel Elektrik 61,70 1,82 189,40 Panora GMYO 7,27 2,39 23,83 Papilon Savunma 14,50 3,06 -36,23 Park Elek.Madencilik 5,41 1,69 0,74 Parsan 34,22 3,20 40,82 Pegasus 94,20 1,62 26,27 Peker GMYO 1,05 0,96 -55,11 Penguen Gıda 4,17 5,30 -17,43 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 206,30 9,97 Pera GMYO 1,39 1,46 -20,65 Pergamon Dış Ticaret 23,12 0,87 26,14 Petkim 7,76 0,52 55,82 Petrokent Turizm 3.610,10 -0,94 298,29 Pınar Et ve Un 19,99 6,61 -8,65 Pınar Su 3,74 2,47 -7,98 Pınar Süt 18,03 3,38 -20,04 Plastikkart 18,13 0,72 27,28 Polisan Holding 3,03 3,41 -21,19 Politeknik Metal 330,90 1,63 -18,44 Prizma Press Matbaacılık 3,83 -0,26 -30,11 QNB Finans Fin. Kir. 63,20 0,08 -49,56 QNB Finansbank 35,02 -0,68 -50,22 QUA Granite Hayal Yapı 11,90 6,25 Ral Yatırım Holding 12,19 9,92 174,55 Ray Sigorta 10,40 4,84 -32,69 Reysaş GMYO 3,44 1,78 6,11 Reysaş Lojistik 5,13 3,01 -0,85 Rhea Girişim 2,10 -0,47 -43,55 Rodrigo Tekstil 13,26 2,39 -3,28 Royal Halı 2,95 -0,34 -14,24 RTA Laboratuvarları 20,16 -0,88 -33,42 Sabancı Holding 13,90 0,43 26,07 Safkar Ege Soğutmacılık 7,25 3,42 -33,36 Sanel Mühendislik 4,87 0,00 42,40 Sanifoam Sünger 31,96 9,98 135,00 Sanko Pazarlama 9,85 2,07 6,28 Saray Matbaacılık 3,95 3,40 -54,96 Sarkuysan 16,98 2,41 95,23 Sasa Polyester 33,98 1,55 126,77 Say Yenilenebilir Enerji 22,34 2,85 162,51 Sekuro Plastik 18,30 1,50 31,09 Selçuk Ecza Deposu 10,33 0,58 -23,09 Selçuk Gıda 4,64 9,95 -6,83 Selva Gıda Sanayi 9,02 1,35 Senkron Güvenlik 24,60 -1,20 -6,32 Serve Film Prodüksiyon 13,42 1,82 -16,13 Servet GMYO 82,15 8,45 4,78 Seyitler Kimya 17,84 0,00 32,51 Silverline Endüstri 5,35 2,88 -37,79 Sinpaş GMYO 4,19 2,20 0,24 Smartiks Yazılım 5,03 0,80 -43,23 Sodaş Sodyum Sanayii 24,00 8,01 -8,87 Söktaş 2,89 1,40 -11,10 Sönmez Filament 28,00 -2,78 -47,35 Sönmez Pamuklu 8,25 0,86 -44,09 Sumaş Suni Tahta 88,10 -6,28 72,71 Şeker Fin. Kir. 4,81 1,91 -24,84 Şekerbank 1,15 0,88 -23,84 Şişe Cam 11,17 -0,71 56,02 Şok Marketler Ticaret 14,22 0,42 13,94 T. Halk Bankası 4,77 0,63 -14,21 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 19,98 0,60 -35,67 T.S.K.B. 1,56 0,65 -10,68 T.Tuborg 18,17 0,78 2,48 Taç Tarım Ürünleri 26,50 1,92 151,66 Tat Gıda 11,69 5,89 1,11 TAV Havalimanları 28,20 1,66 32,39 Tek-Art Turizm 1,31 3,97 -35,15 Tekfen Holding 18,04 1,46 10,00 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,59 3,78 -23,90 Temapol Polimer Plastik 14,21 3,20 23,57 Tetamat Gıda Yatırımları 230,40 9,98 6,52 TGS Dış Ticaret 18,48 -1,44 45,40 Tofaş Oto. Fab. 68,20 5,82 120,63 Torunlar GMYO 4,08 2,51 4,62 Trabzon Liman 34,26 3,63 6,66 Trabzonspor Sportif 8,93 4,08 265,98 Trend GMYO 6,57 2,34 -47,73 TSKB GMYO 2,66 2,31 -44,89 Tuğçelik 14,18 1,43 75,50 Tukaş 7,95 6,57 -17,96 Turcas Petrol 4,13 2,74 -14,85 Tureks Turizm Taşımacılık 15,16 4,99 Turkcell 18,04 0,11 20,94 Tümosan Motor ve Traktör 17,34 2,00 23,24 Tüpraş 157,40 1,48 45,74 Türk Hava Yolları 17,48 2,28 35,40 Türk İlaç Serum 10,12 3,16 Türk Prysmian Kablo 52,55 6,77 335,65 Türk Telekom 9,05 0,00 14,57 Türk Traktör 187,50 2,12 10,05 Türker Proje Gayrimenkul 132,20 1,61 17,09 Türkiye Sigorta 5,23 2,35 -15,35 Ufuk Yatırım 19,70 1,08 47,01 Ulaşlar Turizm Yat. 3,73 -1,32 -12,03 Ulusal Faktoring 2,29 0,88 Ulusoy Elektrik 54,55 0,65 6,23 Ulusoy Un Sanayi 6,19 7,28 21,65 Umpaş Holding 1,29 -50,57 Uşak Seramik 1,69 2,42 -27,78 Utopya Turizm 17,35 -0,06 -55,28 Uzertaş Boya 27,38 3,32 -51,63 Ülker Bisküvi 19,67 1,18 -11,86 Ünlü Yatırım Holding 5,66 1,62 Vakıf Fin. Kir. 5,65 1,25 65,79 Vakıf GMYO 1,74 2,96 -27,46 Vakıf Yat. Ort. 5,86 1,21 -20,38 Vakıflar Bankası 3,96 0,76 -15,92 Vakko Tekstil 10,87 4,62 73,46 Vanet Gıda 6,50 5,18 -15,91 VBT Yazılım 21,06 3,95 Verusa Holding 50,85 3,35 12,80 Verusaturk Girisim 27,68 4,06 112,14 Vestel 29,38 0,62 63,74 Vestel Beyaz Eşya 7,08 0,57 59,51 Viking Kağıt 6,61 2,32 -26,56 Yapı ve Kredi Bank. 3,59 1,13 19,78 Yaprak Süt ve Besi Çift. 29,60 2,07 -18,21 Yataş 13,04 1,16 -7,84 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,10 2,65 -29,55 Yeni Gimat GMYO 16,39 0,61 41,39 Yeo Teknoloji 51,65 3,51 Yeşil GMYO 0,88 2,33 -36,23 Yeşil Yapı 1,06 0,95 -42,39 Yeşil Yatırım Holding 2,03 1,50 -52,53 Yibitaş İnşaat Malzeme 10.600,00 1,92 -32,05 Yonga Mobilya 19,40 1,84 -34,88 Yükselen Çelik 5,52 2,41 6,25 Yünsa 12,92 3,78 -6,99 Ziraat GMYO 2,34 0,86 Zorlu Enerji 1,73 2,37 -31,59 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Son dönemde çocuk ve kadın cinayetlerindeki artışın nedeni sizce nedir? #Ayşegül — Haberler (@Haberler) November 22, 2021 AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günün ilk yarısı (2) - Haberler Ekonomi