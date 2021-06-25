Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)34.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 34.800,00 -3,60 -14,07 İş Bankası (C) 5,27 -0,57 -22,42 İş Bankası (Kur.) 387.000,00 1,84 İş Fin.Kir. 3,04 -0,33 -21,24 İş Girişim 9,33 -1,37 -50,77 İş GMYO 2,01 0,00 -20,87 İş Y. Men. Değ. 14,37 1,77 -13,42 İş Yat. Ort. 2,91 -0,34 -13,47 İşbir Holding 6.144,90 -0,89 124,46 Işık Plastik 29,28 -1,74 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,88 1,15 -22,81 İttifak Holding 1,58 1,94 -29,15 İz Hayvancılık Tarım 19,13 4,02 6,28 İzmir Demir Çelik 2,27 0,00 -31,41 İzmir Fırça 5,68 -1,22 2,16 Jantsa Jant Sanayi 79,85 -0,87 92,65 Kafein Yazılım 27,52 -2,48 28,96 Kalekim Kimyevi Maddeler 11,84 0,17 Kaplamin 19,40 -1,57 -42,60 Kardemir (A) 6,29 -0,16 5,71 Kardemir (B) 6,23 0,81 18,22 Kardemir (D) 6,74 0,45 16,61 Karel Elektronik 32,38 -1,58 40,42 Karsan Otomotiv 3,71 0,54 14,15 Karsu Tekstil 8,07 -4,50 -5,61 Kartonsan 55,55 1,65 -41,33 Katmerciler Ekipman 3,48 -2,25 12,99 Kent Gıda 267,40 -0,04 -24,80 Kerevitaş Gıda 4,56 1,79 -30,70 Kervan Gıda 14,58 -0,93 11,29 Kervansaray Yat. Holding 0,70 1,45 -44,44 Kiler GMYO 1,85 0,00 -26,29 Klimasan Klima 20,90 -0,67 23,16 Koç Holding 18,99 -0,63 -7,15 Konfrut Gıda 16,50 -1,73 -2,37 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 69,00 -0,58 191,39 Konya Çimento 816,60 1,28 -27,73 Koray GMYO 6,11 -0,81 37,30 Kordsa Teknik Tekstil 20,38 -0,29 31,06 Koza Altın 121,90 0,08 26,06 Koza Madencilik 14,91 -1,06 -3,74 Körfez GMYO 5,39 -4,09 -7,07 Kristal Kola 1,93 -0,52 -50,77 Kron Telekomünikasyon 55,10 -2,22 49,57 Kuştur Kuşadası Turizm 285,10 -1,99 81,25 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,21 -0,90 -3,91 Kütahya Porselen 47,50 1,50 -5,85 Lider Faktoring 2,81 1,08 -17,60 Link Bilgisayar 31,00 -2,08 -1,89 Logo Yazılım 36,46 -0,11 17,08 Lokman Hekim Sağlık 9,34 3,66 30,30 Lüks Kadife 47,64 -1,85 65,34 Makina Takım 2,81 -0,71 -17,60 Marka Yatırım Holding 5,06 -1,75 -21,31 Marmaris Altınyunus 198,00 -2,08 78,22 Marshall 258,80 0,74 -15,62 Martı GMYO 1,05 0,96 -58,88 Martı Otel 2,07 -1,43 -2,82 Matriks Bilgi Dağıtım 34,22 -1,55 Mavi Giyim 56,40 -2,08 8,05 Mazhar Zorlu Holding 40,00 -1,09 27,06 Mega Polietilen 8,21 2,11 7,18 Menderes Tekstil 2,13 0,47 -31,07 Mercan Kimya 9,49 -0,21 Merit Turizm 18,40 -1,55 77,62 Merko Gıda 5,15 0,19 -40,39 Metemtur Yatırım 6,27 1,62 -22,45 Metro Holding 1,68 -0,59 -19,23 Metro Petrol ve Tesisleri 2,28 0,00 -21,11 Metro Yatırım Ortaklığı 1,86 1,64 -20,17 Migros Ticaret 33,14 0,06 -22,57 Milpa 4,09 -0,49 -11,09 Mistral GMYO 4,71 0,21 0,00 MLP Sağlık 22,02 -0,09 10,82 MMC San. ve Tic. Yat. 6,65 0,30 44,57 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,02 -0,43 -40,76 Mondi Tire Kutsan 6,47 -0,92 -14,87 Naturel Enerji 36,38 -1,57 2,46 Naturelgaz 8,26 0,00 Net Holding 4,50 -0,66 31,20 Netaş Telekom. 21,04 -1,31 -25,07 Niğbaş Niğde Beton 13,12 9,97 -74,77 Nuh Çimento 43,02 2,92 -10,43 Nurol GMYO 12,67 1,93 73,80 Odaş Elektrik 1,94 0,52 -50,26 Orge Enerji Elektrik 5,83 -0,51 26,40 Orma Orman Mahsulleri 31,00 3,33 110,60 Osmanlı Menkul 24,24 -1,54 -21,66 Ostim Endüstriyel Yat 2,34 0,43 -15,03 Otokar 291,40 -1,85 -4,23 Oyak Çimento 7,08 -0,14 -19,36 Oyak Yat. Ort. 7,60 -1,30 10,11 Oyak Yatırım Menkul Değerler 24,22 0,00 Oylum Sınai Yatırımlar 4,08 -0,49 -13,38 Özak GMYO 4,03 -0,49 -20,98 Özbal Çelik Boru 12,69 -5,72 93,74 Özderici GMYO 1,59 -1,24 -28,38 Özerden Plastik 10,22 3,86 13,56 Pamukova Elektrik 36,50 3,99 71,20 Panora GMYO 6,20 -0,16 1,51 Papilon Savunma 16,10 7,98 -29,26 Park Elek.Madencilik 4,89 -0,20 -8,94 Parsan 29,96 0,74 23,29 Pegasus 77,30 -2,40 3,62 Peker GMYO 0,99 -1,98 -56,23 Penguen Gıda 3,14 0,00 -37,82 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 32,20 -0,62 Pera GMYO 1,41 -1,40 -19,51 Pergamon Dış Ticaret 22,76 -1,64 24,18 Petkim 5,48 0,74 10,04 Petrokent Turizm 2.379,90 -2,86 162,57 Pınar Et ve Un 18,62 0,11 -14,91 Pınar Su 7,23 -0,28 -2,69 Pınar Süt 18,61 0,00 -17,47 Plastikkart 14,78 1,93 2,28 Polisan Holding 2,78 -0,71 -27,69 Politeknik Metal 354,00 0,85 -12,75 Prizma Press Matbaacılık 4,40 -0,68 -19,71 QNB Finans Fin. Kir. 91,95 1,10 -26,62 QNB Finansbank 43,10 -6,18 -38,73 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 27,48 0,88 Ral Yatırım Holding 3,33 -0,89 -25,00 Ray Sigorta 10,23 -5,54 -33,79 Reysaş GMYO 3,96 1,54 -27,34 Reysaş Lojistik 3,98 4,74 -23,08 Rhea Girişim 2,04 -0,97 -45,16 Rodrigo Tekstil 17,15 -0,29 25,09 Royal Halı 3,35 0,60 -2,62 RTA Laboratuvarları 22,52 2,27 -25,63 Sabancı Holding 9,26 -0,43 -16,02 Safkar Ege Soğutmacılık 7,56 -2,20 -30,51 Sanel Mühendislik 4,26 -2,74 24,56 Sanifoam Sünger 15,84 2,26 16,47 Sanko Pazarlama 9,82 -2,00 5,96 Saray Matbaacılık 6,02 -7,24 -31,36 Sarkuysan 13,02 -1,14 49,70 Sasa Polyester 29,90 -2,35 99,54 Say Yenilenebilir Enerji 25,68 -2,21 201,76 Sekuro Plastik 21,52 -0,09 54,15 Selçuk Ecza Deposu 8,88 0,91 -33,89 Selçuk Gıda 4,79 3,23 -3,82 Selva Gıda Sanayi 3,36 Senkron Güvenlik 26,80 -7,20 2,06 Serve Film Prodüksiyon 14,70 0,68 -8,13 Servet GMYO 81,85 -1,33 4,40 Seyitler Kimya 13,75 3,00 2,13 Silverline Endüstri 5,12 -1,54 -40,47 Sinpaş GMYO 3,88 -1,77 -7,18 Smartiks Yazılım 5,56 -1,42 -37,25 Sodaş Sodyum Sanayii 22,50 -1,06 -14,57 Söktaş 4,65 -0,43 -8,64 Sönmez Filament 38,92 0,10 -44,56 Sönmez Pamuklu 14,49 -0,07 -39,63 Sumaş Suni Tahta 54,50 -6,03 6,34 Şeker Fin. Kir. 6,18 -2,06 -3,44 Şekerbank 1,11 -0,89 -26,49 Şişe Cam 7,90 -0,38 10,34 Şok Marketler Ticaret 11,63 0,87 -7,84 T. Halk Bankası 5,22 -0,38 -6,12 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 21,34 0,85 -31,29 T.S.K.B. 1,33 -1,48 -23,85 T.Tuborg 17,54 0,80 -2,93 Taç Tarım Ürünleri 28,00 4,87 165,91 Tat Gıda 8,30 -0,36 -28,21 TAV Havalimanları 26,42 -1,93 24,04 Taze Kuru Gıda 224,00 9,97 3,56 Tek-Art Turizm 1,68 -1,75 -16,83 Tekfen Holding 15,45 -0,45 -5,79 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,95 1,46 -19,74 Temapol Polimer Plastik 16,10 -1,23 40,00 TGS Dış Ticaret 12,45 -1,50 -2,05 Tofaş Oto. Fab. 30,40 0,00 -1,65 Torunlar GMYO 3,17 -0,63 -18,72 Trabzon Liman 31,44 -1,07 -2,12 Trabzonspor Sportif 2,70 -1,10 10,66 Trend GMYO 7,35 2,23 -41,53 TSKB GMYO 3,10 -2,52 -46,09 Tuğçelik 11,77 -3,21 45,67 Tukaş 6,86 0,00 -29,21 Turcas Petrol 3,66 -0,54 -24,54 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 9,48 -0,21 Turkcell 17,06 0,06 8,71 Tümosan Motor ve Traktör 17,77 -0,50 26,30 Tüpraş 99,90 -0,20 -7,50 Türk Hava Yolları 14,40 -1,44 11,54 Türk İlaç Serum 31,48 -3,02 Türk Prysmian Kablo 12,69 2,34 5,20 Türk Telekom 6,99 -0,29 -15,94 Türk Traktör 173,40 0,00 1,78 Türker Proje Gayrimenkul 133,40 0,00 18,16 Türkiye Sigorta 4,94 0,41 -20,04 Ufuk Yatırım 12,76 -1,77 -4,78 Ulaşlar Turizm Yat. 4,15 -1,66 -2,12 Ulusoy Elektrik 57,35 0,09 11,68 Ulusoy Un Sanayi 4,77 -0,21 -6,26 Umpaş Holding 1,53 5,52 -41,38 Uşak Seramik 2,02 -0,49 -13,68 Utopya Turizm 21,52 0,09 -44,54 Uzertaş Boya 38,78 -1,32 -31,48 Ülker Bisküvi 21,82 -0,64 -2,23 Ünlü Yatırım Holding 5,27 -0,38 Vakıf Fin. Kir. 12,76 -0,16 199,53 Vakıf GMYO 1,59 0,00 -33,72 Vakıf Yat. Ort. 8,29 2,85 12,64 Vakıflar Bankası 3,64 -0,82 -22,72 Vakko Tekstil 12,85 -2,21 105,06 Vanet Gıda 4,81 -0,82 -37,77 Verusa Holding 48,96 -1,81 8,56 Verusaturk Girisim 21,68 -2,87 65,75 Vestel 32,10 1,58 52,42 Vestel Beyaz Eşya 47,02 -0,34 18,29 Viking Kağıt 5,31 -0,93 -41,00 Yapı ve Kredi Bank. 2,23 -0,89 -25,60 Yaprak Süt ve Besi Çift. 32,26 9,95 -10,86 Yataş 13,05 -1,14 -9,69 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,98 -1,00 -9,55 Yeni Gimat GMYO 13,76 0,07 18,70 Yeşil GMYO 1,12 -0,88 -18,84 Yeşil Yapı 1,28 -1,54 -30,43 Yeşil Yatırım Holding 2,48 3,77 -42,01 Yibitaş İnşaat Malzeme 13.499,90 0,00 -13,46 Yonga Mobilya 22,00 0,00 -26,15 Yükselen Çelik 5,01 -0,60 -4,24 Yünsa 11,41 -0,61 -17,86 Ziraat Gayrimenkul 1,61 0,63 Zorlu Enerji 1,89 0,00 -31,77 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 499 bin 500 liraya yükseldi Altının kilogramı 494 bin 500 liraya geriledi