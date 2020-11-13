Borsada günlük işlemler (2)
13.11.2020 18:53 | Son Güncelleme: 13.11.2020 18:53
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|338.785,00
|104,30
|İş Bankası (B)
|42.200,00
|-1,63
|39,83
|İş Bankası (C)
|6,93
|1,32
|8,11
|İş Bankası (Kur.)
|364.500,90
|73,57
|İş Fin.Kir.
|3,81
|0,79
|0,26
|İş Girişim
|15,00
|0,20
|294,74
|İş GMYO
|1,99
|1,02
|13,07
|İş Y. Men. Değ.
|13,01
|2,52
|223,09
|İş Yat. Ort.
|3,26
|5,50
|102,32
|İşbir Holding
|2.749,80
|-1,44
|539,49
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,21
|3,42
|95,16
|İttifak Holding
|2,27
|7,58
|78,76
|İz Hayvancılık Tarım
|10,04
|9,97
|283,72
|İzmir Demir Çelik
|19,98
|-0,10
|143,96
|İzmir Fırça
|7,05
|-0,56
|291,67
|Jantsa Jant Sanayi
|206,40
|1,57
|288,06
|Kafein Yazılım
|17,80
|5,64
|60,27
|Kaplamin
|21,44
|9,95
|286,31
|Kardemir (A)
|4,65
|1,09
|75,47
|Kardemir (B)
|3,85
|2,94
|45,83
|Kardemir (D)
|4,36
|5,06
|63,91
|Karel Elektronik
|17,06
|-0,52
|17,41
|Karsan Otomotiv
|3,01
|2,03
|90,51
|Karsu Tekstil
|6,24
|4,52
|92,59
|Kartonsan
|2.145,00
|10,00
|455,21
|Katmerciler Ekipman
|3,28
|4,46
|114,56
|Kent Gıda
|295,00
|2,43
|1170,37
|Kerevitaş Gıda
|6,62
|7,64
|103,07
|Kervansaray Yat. Holding
|0,85
|8,97
|54,55
|Kiler GMYO
|2,55
|9,91
|138,55
|Klimasan Klima
|14,41
|1,55
|-32,07
|Koç Holding
|18,92
|2,88
|-5,44
|Konfrut Gıda
|15,32
|9,98
|95,91
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|18,21
|-0,76
|Konya Çimento
|775,90
|4,41
|185,99
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,42
|1,47
|-2,33
|Koza Altın
|75,60
|1,89
|2,09
|Koza Madencilik
|12,49
|2,46
|24,53
|Körfez GMYO
|6,80
|0,44
|184,52
|Kristal Kola
|2,37
|2,60
|56,95
|Kron Telekomünikasyon
|26,04
|-0,23
|104,72
|Kuştur Kuşadası Turizm
|187,60
|9,96
|699,14
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,28
|1,33
|103,34
|Kütahya Porselen
|38,08
|2,92
|475,23
|Lider Faktoring
|3,42
|-0,87
|86,38
|Link Bilgisayar
|45,22
|2,59
|151,38
|Logo Yazılım
|98,25
|0,00
|61,60
|Lokman Hekim Sağlık
|11,40
|8,26
|98,76
|Lüks Kadife
|30,08
|1,55
|248,15
|Makina Takım
|2,78
|1,09
|47,87
|Marka Yatırım Holding
|7,41
|9,94
|527,97
|Marmaris Altınyunus
|85,25
|2,10
|20,07
|Marshall
|301,30
|0,47
|533,78
|Martı GMYO
|3,25
|-0,91
|221,78
|Martı Otel
|3,35
|-1,47
|268,13
|Mavi Giyim
|47,50
|5,84
|-17,96
|Mazhar Zorlu Holding
|18,00
|-0,06
|48,88
|Mega Polietilen
|13,24
|4,25
|943,79
|Menderes Tekstil
|3,14
|0,00
|139,69
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|74,25
|10,00
|281,94
|Merko Gıda
|12,19
|9,92
|1060,95
|Metemtur Otelcilik
|11,20
|4,28
|529,21
|Metro Holding
|2,02
|1,51
|46,38
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,42
|2,70
|74,49
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,31
|0,00
|-56,68
|Migros Ticaret
|38,92
|0,93
|60,69
|Milpa
|5,51
|2,42
|151,60
|Mistral GMYO
|4,36
|0,23
|132,34
|MLP Sağlık
|18,15
|5,46
|13,44
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,75
|-4,49
|404,39
|Mondi Tire Kutsan
|6,48
|1,57
|56,52
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|36,30
|8,36
|185,38
|Net Holding
|3,23
|0,62
|24,23
|Netaş Telekom.
|20,08
|0,40
|53,75
|Niğbaş Niğde Beton
|57,90
|3,39
|833,87
|Nuh Çimento
|36,66
|-0,87
|233,73
|Nurol GMYO
|6,68
|1,98
|87,11
|Odaş Elektrik
|3,47
|-5,45
|140,02
|Olmuksan-IP
|7,33
|-2,91
|186,22
|Orge Enerji Elektrik
|7,68
|-1,54
|54,84
|Orma Orman Mahsulleri
|10,87
|-0,28
|293,84
|Osmanlı Menkul
|24,54
|9,95
|488,31
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,23
|9,87
|151,79
|Otokar
|201,50
|4,24
|37,04
|Oyak Çimento
|8,02
|0,50
|45,88
|Oyak Yat. Ort.
|6,29
|0,80
|172,45
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,01
|6,14
|62,20
|Özak GMYO
|4,38
|4,53
|70,43
|Özbal Çelik Boru
|7,04
|6,02
|336,76
|Özderici GMYO
|2,30
|5,02
|46,50
|Özerden Plastik
|9,89
|-9,93
|333,77
|Panora GMYO
|6,39
|2,08
|14,07
|Papilon Savunma
|22,70
|3,46
|194,56
|Park Elek.Madencilik
|5,14
|1,38
|68,52
|Parsan
|20,16
|1,92
|19,01
|Pegasus
|54,85
|-6,24
|-36,52
|Peker GMYO
|2,67
|1,14
|195,24
|Penguen Gıda
|4,96
|9,98
|441,84
|Pera GMYO
|2,68
|6,77
|185,11
|Pergamon Dış Ticaret
|16,60
|6,96
|114,53
|Petkim
|4,75
|2,15
|24,67
|Petrokent Turizm
|810,00
|0,00
|532,32
|Pınar Et ve Un
|23,24
|0,78
|155,68
|Pınar Su
|7,65
|-0,52
|229,74
|Pınar Süt
|19,70
|1,55
|56,23
|Plastikkart
|11,25
|0,27
|21,36
|Polisan Holding
|3,94
|2,34
|30,57
|Politeknik Metal
|303,00
|-1,69
|298,31
|Prizma Press Matbaacılık
|6,30
|-2,63
|46,51
|QNB Finans Fin. Kir.
|127,20
|-0,78
|-1,47
|QNB Finansbank
|68,65
|0,22
|83,07
|Ral Yatırım Holding
|4,97
|1,22
|89,37
|Ray Sigorta
|20,04
|0,75
|485,96
|Reysaş GMYO
|4,68
|0,65
|1,96
|Reysaş Lojistik
|7,54
|0,53
|72,15
|Rhea Girişim
|3,05
|0,00
|156,30
|Rodrigo Tekstil
|11,50
|-4,09
|535,36
|Royal Halı
|3,63
|3,42
|164,96
|RTA Laboratuvarları
|42,22
|0,05
|1719,83
|Sabancı Holding
|10,70
|2,29
|17,33
|Safkar Ege Soğutmacılık
|6,55
|9,90
|200,46
|Sanel Mühendislik
|3,60
|9,09
|22,70
|Sanifoam Sünger
|14,45
|3,88
|189,00
|Sanko Pazarlama
|7,57
|0,53
|3,90
|Saray Matbaacılık
|7,16
|5,45
|453,85
|Sarkuysan
|6,96
|1,16
|119,04
|Sasa Polyester
|17,12
|1,90
|121,47
|Say Yenilenebilir Enerji
|8,76
|1,98
|291,07
|Sekuro Plastik
|12,10
|-9,09
|125,75
|Selçuk Ecza Deposu
|9,30
|3,45
|55,91
|Selçuk Gıda
|3,96
|0,00
|267,44
|Senkron Güvenlik
|3,75
|0,81
|37,36
|Serve Film Prodüksiyon
|17,50
|-1,13
|1000,63
|Servet GMYO
|47,00
|9,97
|452,94
|Seyitler Kimya
|13,97
|10,00
|105,74
|Silverline Endüstri
|4,28
|4,14
|98,15
|Sinpaş GMYO
|3,68
|9,85
|217,24
|Smartiks Yazılım
|7,75
|2,51
|-21,00
|Sodaş Sodyum Sanayii
|24,00
|0,00
|523,99
|Söktaş
|5,29
|9,98
|211,08
|Sönmez Filament
|31,92
|0,25
|554,10
|Sönmez Pamuklu
|15,92
|3,31
|223,58
|Sumaş Suni Tahta
|32,98
|-0,06
|236,09
|Şeker Fin. Kir.
|4,33
|-0,46
|-9,41
|Şekerbank
|1,51
|2,03
|38,50
|Şişe Cam
|6,81
|0,89
|33,78
|Şok Marketler
|11,53
|3,78
|7,16
|T. Halk Bankası
|5,42
|0,37
|-8,29
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|66,65
|3,17
|52,87
|T.S.K.B.
|2,30
|3,14
|90,08
|T.Tuborg
|17,95
|2,34
|50,84
|Taç Tarım Ürünleri
|10,35
|9,06
|231,73
|Tat Gıda
|11,05
|3,56
|81,63
|TAV Havalimanları
|17,24
|0,23
|-36,53
|Taze Kuru Gıda
|430,50
|9,99
|5846,13
|Tek-Art Turizm
|1,73
|1,76
|37,30
|Tekfen Holding
|14,76
|1,65
|-18,41
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|9,09
|3,65
|116,43
|Temapol Polimer Plastik
|9,96
|1,01
|90,80
|TGS Dış Ticaret
|9,28
|-0,54
|98,72
|Tofaş Oto. Fab.
|26,80
|1,90
|15,01
|Torunlar GMYO
|3,61
|1,40
|31,27
|Trabzon Liman
|37,06
|1,31
|253,83
|Trabzonspor Sportif
|4,43
|0,23
|106,05
|Trend GMYO
|12,38
|3,17
|462,73
|TSKB GMYO
|3,70
|2,78
|287,44
|Tuğçelik
|7,24
|2,40
|83,29
|Tukaş
|10,63
|3,10
|-13,93
|Turcas Petrol
|4,81
|2,78
|80,15
|Turkcell
|16,19
|2,47
|17,32
|Tümosan Motor ve Traktör
|10,23
|0,69
|59,59
|Tüpraş
|88,70
|-0,67
|-30,05
|Türk Hava Yolları
|11,50
|-1,29
|-20,47
|Türk Prysmian Kablo
|12,81
|0,79
|396,42
|Türk Telekom
|8,01
|0,75
|11,01
|Türk Traktör
|129,90
|3,92
|145,51
|Türker Proje Gayrimenkul
|82,80
|0,98
|97,14
|Türkiye Sigorta
|5,72
|1,60
|162,65
|Ufuk Yatırım
|11,50
|-0,86
|345,74
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,67
|-0,54
|293,83
|Ulusoy Elektrik
|51,45
|0,78
|93,42
|Ulusoy Un Sanayi
|11,65
|-0,60
|204,97
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|2,45
|7,46
|101,90
|Utopya Turizm
|24,08
|6,08
|389,43
|Uzertaş Boya
|32,44
|-9,99
|1361,26
|Ülker Bisküvi
|21,82
|0,18
|-2,42
|Vakıf Fin. Kir.
|3,87
|1,04
|82,76
|Vakıf GMYO
|3,71
|2,20
|114,33
|Vakıf Yat. Ort.
|7,80
|0,39
|328,30
|Vakıflar Bankası
|4,74
|1,28
|-13,97
|Vakko Tekstil
|5,93
|-0,84
|30,62
|Vanet Gıda
|9,80
|9,50
|585,31
|Verusa Holding
|46,48
|1,66
|150,56
|Verusaturk Girisim
|8,67
|1,05
|64,87
|Vestel
|20,06
|-0,69
|58,95
|Vestel Beyaz Eşya
|33,10
|2,48
|56,88
|Viking Kağıt
|6,49
|4,51
|247,06
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,39
|7,60
|81,40
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,90
|4,69
|16,94
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|39,00
|3,45
|523,39
|Yataş
|10,68
|3,09
|45,50
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,00
|0,76
|148,45
|Yeni Gimat GMYO
|12,93
|-0,39
|8,01
|Yeşil GMYO
|1,03
|0,00
|60,94
|Yeşil Yapı
|1,24
|2,48
|87,88
|Yeşil Yatırım Holding
|43,40
|0,05
|286,46
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|19.900,00
|8,78
|575,72
|Yonga Mobilya
|30,20
|0,80
|227,10
|Yükselen Çelik
|6,98
|1,90
|127,73
|Yünsa
|13,66
|1,11
|35,68
|Zorlu Enerji
|2,67
|1,14
|63,80
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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