Borsada günlük işlemler (2) Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 279.988,00 0,00 68,84 İş Bankası (B) 40.794,90 -0,50 35,17 İş Bankası (C) 4,87 -2,01 -24,02 İş Bankası (Kur.) 369.999,70 76,19 İş Fin.Kir. 3,83 -4,01 0,79 İş Girişim 8,25 3,77 117,11 İş GMYO 1,69 -3,98 -3,98 İş Y. Men. Değ. 7,40 0,00 83,77 İş Yat. Ort. 2,93 -3,30 81,84 İşbir Holding 1.250,00 -2,11 190,70 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,85 -3,41 37,10 İttifak Holding 3,10 1,64 -16,67 İz Hayvancılık Tarım 4,49 -3,23 71,60 İzmir Demir Çelik 19,60 9,99 139,32 İzmir Fırça 3,23 0,00 79,44 Jantsa Jant Sanayi 108,00 -1,19 103,05 Kafein Yazılım 15,82 -1,43 42,45 Kaplamin 9,30 1,09 67,57 Kardemir (A) 3,87 -2,52 46,04 Kardemir (B) 3,22 -4,17 21,97 Kardemir (D) 2,93 -2,33 10,15 Karel Elektronik 16,06 0,50 10,53 Karsan Otomotiv 2,97 7,22 87,97 Karsu Tekstil 5,17 0,00 59,57 Kartonsan 604,20 -1,11 56,39 Katmerciler Ekipman 3,98 -2,21 3,65 Kent Gıda 371,00 9,99 1497,66 Kerevitaş Gıda 4,87 -2,40 49,39 Kervansaray Yat. Holding 0,40 -2,44 -27,27 Kiler GMYO 5,50 -3,85 45,12 Klimasan Klima 13,28 -1,26 -37,40 Koç Holding 15,80 -1,37 -21,04 Konfrut Gıda 11,65 -0,60 48,98 Konya Çimento 393,40 -1,40 45,01 Kordsa Teknik Tekstil 11,15 0,09 -12,31 Koza Altın 78,45 -2,91 5,94 Koza Madencilik 12,73 -2,60 26,92 Körfez GMYO 4,57 -5,19 91,21 Kristal Kola 1,94 -1,02 28,48 Kron Telekomünikasyon 24,66 -2,22 93,87 Kuştur Kuşadası Turizm 70,70 -3,74 201,17 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,60 1,96 57,58 Kütahya Porselen 29,74 3,99 349,24 Lider Faktoring 3,07 -2,54 67,30 Link Bilgisayar 27,26 -1,23 51,54 Logo Yazılım 87,70 1,56 44,24 Lokman Hekim Sağlık 6,88 -3,37 19,03 Lüks Kadife 21,92 -2,66 153,70 Makina Takım 2,27 -5,42 20,74 Marka Yatırım Holding 2,25 3,69 90,68 Marmaris Altınyunus 84,40 -7,96 18,87 Marshall 134,90 -2,81 183,76 Martı GMYO 1,86 -1,06 84,16 Martı Otel 1,13 -5,04 24,18 Mavi Giyim 38,50 -0,98 -33,51 Mazhar Zorlu Holding 15,72 -1,01 30,02 Mega Polietilen 3,71 1,64 192,48 Menderes Tekstil 2,97 2,41 126,72 Mensa 0,31 -3,13 Merit Turizm 35,50 -5,23 82,61 Merko Gıda 1,63 -2,40 55,24 Metemtur Otelcilik 2,31 0,87 29,78 Metro Holding 1,97 -1,50 42,75 Metro Petrol ve Tesisleri 3,74 0,27 90,82 Metro Yatırım Ortaklığı 2,10 -1,41 -60,62 Migros Ticaret 38,90 -1,62 60,61 Milpa 4,19 1,70 91,32 Mistral GMYO 3,44 2,38 82,01 MLP Sağlık 14,86 -4,44 -7,13 MMC San. ve Tic. Yat. 1,64 2,50 43,86 Mondi Tire Kutsan 5,87 -3,77 41,79 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.104,70 2,94 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 22,92 -0,87 80,19 Net Holding 2,20 -2,65 -15,38 Netaş Telekom. 14,86 -2,11 13,78 Niğbaş Niğde Beton 16,10 -0,62 159,68 Nuh Çimento 18,44 -1,50 67,87 Nurol GMYO 6,60 0,15 84,87 Odaş Elektrik 2,34 -1,68 61,86 Olmuksan-IP 5,23 0,77 104,22 Orge Enerji Elektrik 7,00 0,14 41,13 Orma Orman Mahsulleri 9,40 9,94 240,58 Osmanlı Menkul 14,91 -1,58 257,10 Ostim Endüstriyel Yat 2,84 0,35 69,05 Otokar 138,20 -0,07 -6,01 Oyak Çimento 7,44 -3,38 35,33 Oyak Yat. Ort. 6,80 1,49 194,54 Oylum Sınai Yatırımlar 3,06 -0,65 -0,93 Özak GMYO 3,79 -4,77 47,47 Özbal Çelik Boru 4,56 -2,98 182,90 Özderici GMYO 1,93 -4,93 22,93 Özerden Plastik 2,23 -5,91 -2,19 Panora GMYO 5,18 -0,38 -7,53 Papilon Savunma 13,68 -0,51 77,52 Park Elek.Madencilik 4,19 -2,10 37,38 Parsan 16,99 -0,23 0,30 Pegasus 46,94 1,03 -45,67 Peker GMYO 10,91 -2,59 248,56 Penguen Gıda 2,79 -1,76 204,79 Pera GMYO 1,61 3,87 71,28 Pergamon Dış Ticaret 11,60 -2,44 49,91 Petkim 4,11 -0,72 7,87 Petrokent Turizm 760,00 6,29 493,29 Pınar Et ve Un 18,34 -1,61 100,00 Pınar Su 5,75 4,36 147,84 Pınar Süt 16,67 -2,29 31,57 Plastikkart 10,59 -2,13 14,24 Polisan Holding 2,95 -1,01 -2,24 Politeknik Metal 170,00 1,86 123,47 Prizma Press Matbaacılık 3,35 -1,76 -22,09 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.208,80 -0,08 9,12 QNB Finans Fin. Kir. 133,00 -2,28 3,02 QNB Finansbank 70,55 -1,95 88,13 Ral Yatırım Holding 12,67 9,98 86,32 Ray Sigorta 6,95 -5,44 103,22 Reysaş GMYO 4,52 -4,44 -1,53 Reysaş Lojistik 5,55 -6,72 26,71 Rhea Girişim 2,34 -3,70 96,64 Rodrigo Tekstil 2,64 -1,86 45,86 Royal Halı 2,36 -5,22 72,26 RTA Laboratuvarları 62,25 5,15 2583,19 Sabancı Holding 8,02 -3,37 -12,06 Safkar Ege Soğutmacılık 3,85 -2,04 76,61 Sanel Mühendislik 3,66 -1,08 24,74 Sanifoam Sünger 5,69 3,64 13,80 Sanko Pazarlama 7,23 -2,30 -5,49 Saray Matbaacılık 3,15 -1,25 143,66 Sarkuysan 4,48 0,00 40,99 Sasa Polyester 16,10 8,05 108,28 Say Reklamcılık 5,21 0,77 132,59 Sekuro Plastik 7,42 -1,33 38,43 Selçuk Ecza Deposu 7,74 -0,90 29,76 Selçuk Gıda 2,35 -5,05 118,05 Senkron Güvenlik 2,12 2,42 -22,34 Serve Film Prodüksiyon 7,85 9,94 393,71 Servet GMYO 21,80 -0,37 156,47 Seyitler Kimya 8,56 0,00 26,07 Silverline Endüstri 3,75 0,54 73,61 Sinpaş GMYO 1,41 -0,70 21,55 Smartiks Yazılım 7,37 -1,99 -24,87 Soda Sanayii 6,85 -1,30 15,58 Sodaş Sodyum Sanayii 11,99 3,36 211,74 Söktaş 3,91 -5,56 129,93 Sönmez Filament 9,77 1,56 100,20 Sönmez Pamuklu 10,56 -1,86 114,63 Sumaş Suni Tahta 16,90 2,86 70,71 Şeker Fin. Kir. 4,10 -2,38 -14,23 Şekerbank 1,42 -3,40 8,40 Şişe Cam 5,98 -2,29 16,75 Şok Marketler 12,51 1,21 16,26 T. Halk Bankası 5,07 -2,12 -14,21 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 43,74 -1,04 0,32 T.S.K.B. 1,11 -1,77 -8,26 T.Tuborg 15,19 -2,06 27,65 Taç Tarım Ürünleri 5,00 0,60 60,26 Tat Gıda 9,69 -0,82 59,28 TAV Havalimanları 16,07 -2,96 -40,84 Taze Kuru Gıda 106,50 9,91 1370,99 Tek-Art Turizm 1,55 -4,91 23,02 Tekfen Holding 15,30 -4,32 -17,53 Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,52 -3,50 31,43 Temapol Polimer Plastik 7,17 2,87 37,36 TGS Dış Ticaret 7,69 0,52 64,67 Tofaş Oto. Fab. 21,56 -2,09 -7,48 Torunlar GMYO 3,60 1,12 30,91 Trabzon Liman 15,45 0,32 44,93 Trabzonspor Sportif 4,30 -2,27 100,00 Trakya Cam 3,97 -1,49 17,07 Trend GMYO 6,06 -6,48 175,45 TSKB GMYO 2,27 -2,58 137,70 Tuğçelik 5,80 9,85 46,84 Tukaş 8,77 -2,77 -28,99 Turcas Petrol 3,28 0,92 22,85 Turkcell 14,55 -1,42 5,43 Tümosan Motor ve Traktör 7,72 -0,77 20,44 Tüpraş 82,85 -1,72 -34,66 Türk Hava Yolları 11,20 1,08 -22,54 Türk Prysmian Kablo 5,42 -0,18 110,04 Türk Telekom 6,84 -1,87 -5,20 Türk Traktör 87,90 -1,57 66,13 Türker Proje Gayrimenkul 72,50 -3,33 72,62 Ufuk Yatırım 7,38 -2,89 186,05 Ulaşlar Turizm Yat. 2,19 -5,60 135,01 Ulusoy Elektrik 42,22 -1,40 58,72 Ulusoy Un Sanayi 9,53 -2,46 149,48 Umpaş Holding 0,71 14,52 Uşak Seramik 1,55 -3,13 27,73 Utopya Turizm 6,79 -1,31 38,01 Uzertaş Boya 4,07 0,00 83,33 Ülker Bisküvi 23,00 1,23 2,86 Vakıf Fin. Kir. 4,47 -1,54 84,71 Vakıf GMYO 3,01 -5,35 73,89 Vakıf Yat. Ort. 9,39 -5,34 415,61 Vakıflar Bankası 4,08 -2,63 -25,95 Vakko Tekstil 4,87 -2,01 7,27 Vanet Gıda 1,54 -1,91 7,69 Verusa Holding 31,10 0,84 67,65 Verusaturk Girisim 5,82 -1,52 10,67 Vestel 16,58 -0,06 31,38 Vestel Beyaz Eşya 25,22 0,64 19,54 Viking Kağıt 4,74 -5,01 153,48 Yapı Kredi Koray GMYO 3,73 0,54 54,13 Yapı ve Kredi Bank. 2,06 -3,74 -16,94 Yaprak Süt ve Besi Çift. 13,91 4,51 122,34 Yataş 7,94 0,13 8,17 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,54 -3,42 57,76 Yeni Gimat GMYO 12,00 -0,58 0,24 Yeşil GMYO 0,83 -3,49 29,69 Yeşil Yapı 0,88 -4,35 33,33 Yeşil Yatırım Holding 15,98 -1,96 42,30 Yibitaş İnşaat Malzeme 6.600,10 -0,75 124,11 Yonga Mobilya 26,84 3,31 190,71 Yükselen Çelik 14,65 -3,62 138,99 Yünsa 12,50 -6,16 24,16 Zorlu Enerji 2,46 -2,77 50,92 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: AA