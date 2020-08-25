Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
25.08.2020 18:37 | Son Güncelleme: 25.08.2020 18:37
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|279.988,00
|0,00
|68,84
|İş Bankası (B)
|40.794,90
|-0,50
|35,17
|İş Bankası (C)
|4,87
|-2,01
|-24,02
|İş Bankası (Kur.)
|369.999,70
|76,19
|İş Fin.Kir.
|3,83
|-4,01
|0,79
|İş Girişim
|8,25
|3,77
|117,11
|İş GMYO
|1,69
|-3,98
|-3,98
|İş Y. Men. Değ.
|7,40
|0,00
|83,77
|İş Yat. Ort.
|2,93
|-3,30
|81,84
|İşbir Holding
|1.250,00
|-2,11
|190,70
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,85
|-3,41
|37,10
|İttifak Holding
|3,10
|1,64
|-16,67
|İz Hayvancılık Tarım
|4,49
|-3,23
|71,60
|İzmir Demir Çelik
|19,60
|9,99
|139,32
|İzmir Fırça
|3,23
|0,00
|79,44
|Jantsa Jant Sanayi
|108,00
|-1,19
|103,05
|Kafein Yazılım
|15,82
|-1,43
|42,45
|Kaplamin
|9,30
|1,09
|67,57
|Kardemir (A)
|3,87
|-2,52
|46,04
|Kardemir (B)
|3,22
|-4,17
|21,97
|Kardemir (D)
|2,93
|-2,33
|10,15
|Karel Elektronik
|16,06
|0,50
|10,53
|Karsan Otomotiv
|2,97
|7,22
|87,97
|Karsu Tekstil
|5,17
|0,00
|59,57
|Kartonsan
|604,20
|-1,11
|56,39
|Katmerciler Ekipman
|3,98
|-2,21
|3,65
|Kent Gıda
|371,00
|9,99
|1497,66
|Kerevitaş Gıda
|4,87
|-2,40
|49,39
|Kervansaray Yat. Holding
|0,40
|-2,44
|-27,27
|Kiler GMYO
|5,50
|-3,85
|45,12
|Klimasan Klima
|13,28
|-1,26
|-37,40
|Koç Holding
|15,80
|-1,37
|-21,04
|Konfrut Gıda
|11,65
|-0,60
|48,98
|Konya Çimento
|393,40
|-1,40
|45,01
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,15
|0,09
|-12,31
|Koza Altın
|78,45
|-2,91
|5,94
|Koza Madencilik
|12,73
|-2,60
|26,92
|Körfez GMYO
|4,57
|-5,19
|91,21
|Kristal Kola
|1,94
|-1,02
|28,48
|Kron Telekomünikasyon
|24,66
|-2,22
|93,87
|Kuştur Kuşadası Turizm
|70,70
|-3,74
|201,17
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,60
|1,96
|57,58
|Kütahya Porselen
|29,74
|3,99
|349,24
|Lider Faktoring
|3,07
|-2,54
|67,30
|Link Bilgisayar
|27,26
|-1,23
|51,54
|Logo Yazılım
|87,70
|1,56
|44,24
|Lokman Hekim Sağlık
|6,88
|-3,37
|19,03
|Lüks Kadife
|21,92
|-2,66
|153,70
|Makina Takım
|2,27
|-5,42
|20,74
|Marka Yatırım Holding
|2,25
|3,69
|90,68
|Marmaris Altınyunus
|84,40
|-7,96
|18,87
|Marshall
|134,90
|-2,81
|183,76
|Martı GMYO
|1,86
|-1,06
|84,16
|Martı Otel
|1,13
|-5,04
|24,18
|Mavi Giyim
|38,50
|-0,98
|-33,51
|Mazhar Zorlu Holding
|15,72
|-1,01
|30,02
|Mega Polietilen
|3,71
|1,64
|192,48
|Menderes Tekstil
|2,97
|2,41
|126,72
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|35,50
|-5,23
|82,61
|Merko Gıda
|1,63
|-2,40
|55,24
|Metemtur Otelcilik
|2,31
|0,87
|29,78
|Metro Holding
|1,97
|-1,50
|42,75
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,74
|0,27
|90,82
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,10
|-1,41
|-60,62
|Migros Ticaret
|38,90
|-1,62
|60,61
|Milpa
|4,19
|1,70
|91,32
|Mistral GMYO
|3,44
|2,38
|82,01
|MLP Sağlık
|14,86
|-4,44
|-7,13
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,64
|2,50
|43,86
|Mondi Tire Kutsan
|5,87
|-3,77
|41,79
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.104,70
|2,94
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|22,92
|-0,87
|80,19
|Net Holding
|2,20
|-2,65
|-15,38
|Netaş Telekom.
|14,86
|-2,11
|13,78
|Niğbaş Niğde Beton
|16,10
|-0,62
|159,68
|Nuh Çimento
|18,44
|-1,50
|67,87
|Nurol GMYO
|6,60
|0,15
|84,87
|Odaş Elektrik
|2,34
|-1,68
|61,86
|Olmuksan-IP
|5,23
|0,77
|104,22
|Orge Enerji Elektrik
|7,00
|0,14
|41,13
|Orma Orman Mahsulleri
|9,40
|9,94
|240,58
|Osmanlı Menkul
|14,91
|-1,58
|257,10
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,84
|0,35
|69,05
|Otokar
|138,20
|-0,07
|-6,01
|Oyak Çimento
|7,44
|-3,38
|35,33
|Oyak Yat. Ort.
|6,80
|1,49
|194,54
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,06
|-0,65
|-0,93
|Özak GMYO
|3,79
|-4,77
|47,47
|Özbal Çelik Boru
|4,56
|-2,98
|182,90
|Özderici GMYO
|1,93
|-4,93
|22,93
|Özerden Plastik
|2,23
|-5,91
|-2,19
|Panora GMYO
|5,18
|-0,38
|-7,53
|Papilon Savunma
|13,68
|-0,51
|77,52
|Park Elek.Madencilik
|4,19
|-2,10
|37,38
|Parsan
|16,99
|-0,23
|0,30
|Pegasus
|46,94
|1,03
|-45,67
|Peker GMYO
|10,91
|-2,59
|248,56
|Penguen Gıda
|2,79
|-1,76
|204,79
|Pera GMYO
|1,61
|3,87
|71,28
|Pergamon Dış Ticaret
|11,60
|-2,44
|49,91
|Petkim
|4,11
|-0,72
|7,87
|Petrokent Turizm
|760,00
|6,29
|493,29
|Pınar Et ve Un
|18,34
|-1,61
|100,00
|Pınar Su
|5,75
|4,36
|147,84
|Pınar Süt
|16,67
|-2,29
|31,57
|Plastikkart
|10,59
|-2,13
|14,24
|Polisan Holding
|2,95
|-1,01
|-2,24
|Politeknik Metal
|170,00
|1,86
|123,47
|Prizma Press Matbaacılık
|3,35
|-1,76
|-22,09
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.208,80
|-0,08
|9,12
|QNB Finans Fin. Kir.
|133,00
|-2,28
|3,02
|QNB Finansbank
|70,55
|-1,95
|88,13
|Ral Yatırım Holding
|12,67
|9,98
|86,32
|Ray Sigorta
|6,95
|-5,44
|103,22
|Reysaş GMYO
|4,52
|-4,44
|-1,53
|Reysaş Lojistik
|5,55
|-6,72
|26,71
|Rhea Girişim
|2,34
|-3,70
|96,64
|Rodrigo Tekstil
|2,64
|-1,86
|45,86
|Royal Halı
|2,36
|-5,22
|72,26
|RTA Laboratuvarları
|62,25
|5,15
|2583,19
|Sabancı Holding
|8,02
|-3,37
|-12,06
|Safkar Ege Soğutmacılık
|3,85
|-2,04
|76,61
|Sanel Mühendislik
|3,66
|-1,08
|24,74
|Sanifoam Sünger
|5,69
|3,64
|13,80
|Sanko Pazarlama
|7,23
|-2,30
|-5,49
|Saray Matbaacılık
|3,15
|-1,25
|143,66
|Sarkuysan
|4,48
|0,00
|40,99
|Sasa Polyester
|16,10
|8,05
|108,28
|Say Reklamcılık
|5,21
|0,77
|132,59
|Sekuro Plastik
|7,42
|-1,33
|38,43
|Selçuk Ecza Deposu
|7,74
|-0,90
|29,76
|Selçuk Gıda
|2,35
|-5,05
|118,05
|Senkron Güvenlik
|2,12
|2,42
|-22,34
|Serve Film Prodüksiyon
|7,85
|9,94
|393,71
|Servet GMYO
|21,80
|-0,37
|156,47
|Seyitler Kimya
|8,56
|0,00
|26,07
|Silverline Endüstri
|3,75
|0,54
|73,61
|Sinpaş GMYO
|1,41
|-0,70
|21,55
|Smartiks Yazılım
|7,37
|-1,99
|-24,87
|Soda Sanayii
|6,85
|-1,30
|15,58
|Sodaş Sodyum Sanayii
|11,99
|3,36
|211,74
|Söktaş
|3,91
|-5,56
|129,93
|Sönmez Filament
|9,77
|1,56
|100,20
|Sönmez Pamuklu
|10,56
|-1,86
|114,63
|Sumaş Suni Tahta
|16,90
|2,86
|70,71
|Şeker Fin. Kir.
|4,10
|-2,38
|-14,23
|Şekerbank
|1,42
|-3,40
|8,40
|Şişe Cam
|5,98
|-2,29
|16,75
|Şok Marketler
|12,51
|1,21
|16,26
|T. Halk Bankası
|5,07
|-2,12
|-14,21
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|43,74
|-1,04
|0,32
|T.S.K.B.
|1,11
|-1,77
|-8,26
|T.Tuborg
|15,19
|-2,06
|27,65
|Taç Tarım Ürünleri
|5,00
|0,60
|60,26
|Tat Gıda
|9,69
|-0,82
|59,28
|TAV Havalimanları
|16,07
|-2,96
|-40,84
|Taze Kuru Gıda
|106,50
|9,91
|1370,99
|Tek-Art Turizm
|1,55
|-4,91
|23,02
|Tekfen Holding
|15,30
|-4,32
|-17,53
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|5,52
|-3,50
|31,43
|Temapol Polimer Plastik
|7,17
|2,87
|37,36
|TGS Dış Ticaret
|7,69
|0,52
|64,67
|Tofaş Oto. Fab.
|21,56
|-2,09
|-7,48
|Torunlar GMYO
|3,60
|1,12
|30,91
|Trabzon Liman
|15,45
|0,32
|44,93
|Trabzonspor Sportif
|4,30
|-2,27
|100,00
|Trakya Cam
|3,97
|-1,49
|17,07
|Trend GMYO
|6,06
|-6,48
|175,45
|TSKB GMYO
|2,27
|-2,58
|137,70
|Tuğçelik
|5,80
|9,85
|46,84
|Tukaş
|8,77
|-2,77
|-28,99
|Turcas Petrol
|3,28
|0,92
|22,85
|Turkcell
|14,55
|-1,42
|5,43
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,72
|-0,77
|20,44
|Tüpraş
|82,85
|-1,72
|-34,66
|Türk Hava Yolları
|11,20
|1,08
|-22,54
|Türk Prysmian Kablo
|5,42
|-0,18
|110,04
|Türk Telekom
|6,84
|-1,87
|-5,20
|Türk Traktör
|87,90
|-1,57
|66,13
|Türker Proje Gayrimenkul
|72,50
|-3,33
|72,62
|Ufuk Yatırım
|7,38
|-2,89
|186,05
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,19
|-5,60
|135,01
|Ulusoy Elektrik
|42,22
|-1,40
|58,72
|Ulusoy Un Sanayi
|9,53
|-2,46
|149,48
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|1,55
|-3,13
|27,73
|Utopya Turizm
|6,79
|-1,31
|38,01
|Uzertaş Boya
|4,07
|0,00
|83,33
|Ülker Bisküvi
|23,00
|1,23
|2,86
|Vakıf Fin. Kir.
|4,47
|-1,54
|84,71
|Vakıf GMYO
|3,01
|-5,35
|73,89
|Vakıf Yat. Ort.
|9,39
|-5,34
|415,61
|Vakıflar Bankası
|4,08
|-2,63
|-25,95
|Vakko Tekstil
|4,87
|-2,01
|7,27
|Vanet Gıda
|1,54
|-1,91
|7,69
|Verusa Holding
|31,10
|0,84
|67,65
|Verusaturk Girisim
|5,82
|-1,52
|10,67
|Vestel
|16,58
|-0,06
|31,38
|Vestel Beyaz Eşya
|25,22
|0,64
|19,54
|Viking Kağıt
|4,74
|-5,01
|153,48
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,73
|0,54
|54,13
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,06
|-3,74
|-16,94
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|13,91
|4,51
|122,34
|Yataş
|7,94
|0,13
|8,17
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,54
|-3,42
|57,76
|Yeni Gimat GMYO
|12,00
|-0,58
|0,24
|Yeşil GMYO
|0,83
|-3,49
|29,69
|Yeşil Yapı
|0,88
|-4,35
|33,33
|Yeşil Yatırım Holding
|15,98
|-1,96
|42,30
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|6.600,10
|-0,75
|124,11
|Yonga Mobilya
|26,84
|3,31
|190,71
|Yükselen Çelik
|14,65
|-3,62
|138,99
|Yünsa
|12,50
|-6,16
|24,16
|Zorlu Enerji
|2,46
|-2,77
|50,92
(Son)
Kaynak: AA