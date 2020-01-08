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Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

08.01.2020 18:34 | Son Güncelleme: 08.01.2020 18:34
Borsada günlük işlemler (2)

hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 200.200,90 20,73
İş Bankası (B) 33.351,00 15,00 10,51
İş Bankası (C) 6,20 0,49 -3,28
İş Bankası (Kur.) 222.990,00 6,19
İş Fin.Kir. 3,77 -2,58 -0,79
İş Girişim 3,52 -2,49 -7,37
İş GMYO 1,75 -1,13 -0,57
İş Y. Men. Değ. 4,37 -1,58 -2,89
İş Yat. Ort. 1,75 -2,23 -4,89
İşbir Holding 418,10 -2,52 -2,77
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,62 -1,59 0,00
İttifak Holding 3,60 -0,83 -3,23
İz Hayvancılık Tarım 3,95 -1,25 -6,84
İzmir Demir Çelik 8,90 8,54 8,67
İzmir Fırça 1,68 -2,33 -6,67
Jantsa Jant Sanayi 54,95 -2,74 -5,75
Kafein Yazılım 10,55 -3,12 -5,30
Kapital Yat. Holding 2,34 0,00 -3,31
Kaplamin 5,28 0,96 -4,86
Kardemir (A) 2,59 -0,77 -2,26
Kardemir (B) 2,60 0,00 -1,52
Kardemir (D) 2,62 0,00 -1,50
Karel Elektronik 14,29 0,99 -1,65
Karsan Otomotiv 1,41 -2,76 -10,76
Karsu Tekstil 2,90 -2,03 -10,49
Karsusan Su Ürünleri San. 8,60 -3,48 -8,41
Kartonsan 372,50 -2,23 -4,46
Katmerciler Ekipman 3,39 -2,87 -11,72
Kent Gıda 198,00 -1,10 12,63
Kerevitaş Gıda 2,92 -2,99 -10,43
Kervansaray Yat. Holding 0,53 -3,64 -3,64
Kiler GMYO 3,35 -1,76 -11,61
Klimasan Klima 17,56 -4,04 -20,47
Koç Holding 19,94 0,05 -1,87
Konfrut Gıda 7,36 -0,41 -5,88
Konya Çimento 247,00 -2,18 -8,96
Kordsa Teknik Tekstil 12,44 0,40 -4,89
Koza Altın 79,35 -0,87 7,16
Koza Madencilik 10,47 -1,78 4,39
Körfez GMYO 2,04 -2,86 -14,64
Kristal Kola 1,45 -3,33 -3,97
Kron Telekomünikasyon 11,93 -0,83 -6,21
Kuştur Kuşadası Turizm 22,60 -0,70 -4,64
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,43 -2,72 -13,33
Kütahya Porselen 6,86 -2,70 3,63
Lider Faktoring 3,36 -2,61 -8,45
Link Bilgisayar 15,79 -3,37 -13,00
Logo Yazılım 55,50 -1,25 -8,72
Lokman Hekim Sağlık 5,40 -0,74 -6,57
Lüks Kadife 8,23 -1,32 -4,75
Makina Takım 1,75 -2,23 -6,91
Mardin Çimento 5,30 -0,75 -10,47
Marka Yatırım Holding 1,10 -1,79 -6,78
Marmaris Altınyunus 77,00 -2,90 8,45
Marshall 46,30 -1,20 -2,61
Martı GMYO 1,07 -3,60 5,94
Martı Otel 0,90 -2,17 -1,10
Mavi Giyim 53,00 -2,12 -8,46
Mazhar Zorlu Holding 13,90 9,97 14,97
Mega Polietilen 2,08 -2,35 -5,45
Menderes Tekstil 1,23 -0,81 -6,11
Mensa 0,32 -5,88 0,00
Merit Turizm 22,66 10,00 16,56
Merko Gıda 0,95 -3,06 -9,52
Metal Gayrimenkul 0,85 -2,30 -6,59
Metemtur Otelcilik 1,65 -0,60 -7,30
Metro Holding 1,28 -1,54 -7,25
Metro Petrol ve Tesisleri 2,15 -2,71 9,69
Metro Yatırım Ortaklığı 6,00 0,84 -26,11
Migros Ticaret 23,92 1,79 -1,24
Milpa 1,96 -3,45 -10,50
Mistral GMYO 1,70 -2,86 -10,05
MLP Sağlık 15,31 -0,97 -4,31
MMC San. ve Tic. Yat. 1,04 -3,70 -8,77
Mondi Tire Kutsan 5,52 9,74 33,33
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.073,20 0,00
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 11,50 -2,62 -9,59
Net Holding 2,33 -1,27 -10,38
Netaş Telekom. 12,15 -1,78 -6,97
Niğbaş Niğde Beton 5,45 2,83 -12,10
Nuh Çimento 10,62 -4,32 -10,61
Nurol GMYO 3,39 -1,17 -5,04
Odaş Elektrik 2,15 4,37 2,38
Olmuksan-IP 6,10 -0,65 -2,87
Orge Enerji Elektrik 4,73 -1,46 -4,64
Orma Orman Mahsulleri 2,67 0,00 -3,26
Osmanlı Menkul 4,12 -0,72 -1,90
Ostim Endüstriyel Yat 1,53 -2,55 -8,93
Otokar 160,70 -0,99 1,07
Oyak Yat. Ort. 2,18 -1,80 -6,44
Oylum Sınai Yatırımlar 4,72 -3,08 -7,27
Özak GMYO 2,55 -2,30 -0,78
Özbal Çelik Boru 1,56 -1,89 -6,59
Özderici GMYO 1,38 -4,17 -12,10
Özerden Plastik 2,49 -0,40 9,21
Panora GMYO 6,02 -16,74 -2,90
Papilon Savunma 7,66 -0,65 -1,16
Park Elek.Madencilik 2,89 -1,70 -5,25
Parsan 16,73 -0,65 -1,24
Pegasus 76,60 -3,53 -11,34
Peker GMYO 2,94 -2,33 -6,07
Penguen Gıda 1,91 -0,52 -7,73
Pera GMYO 0,86 -4,44 -8,51
Pergamon Dış Ticaret 7,77 0,39 -3,12
Petkim 3,70 0,00 -2,89
Petrokent Turizm 120,50 -3,37 -5,93
Pınar Et ve Un 8,94 -0,56 -2,51
Pınar Su 2,10 -2,33 -9,48
Pınar Süt 11,75 -2,41 -7,26
Plastikkart 8,78 -3,52 -5,29
Polisan Holding 2,88 -2,37 -4,95
Politeknik Metal 72,00 -1,37 -6,49
Prizma Press Matbaacılık 4,60 0,22 6,98
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.164,50 0,01 5,12
QNB Finans Fin. Kir. 133,00 -2,92 3,02
QNB Finansbank 38,78 0,21 3,41
Ral Yatırım Holding 6,48 1,25 -4,71
Ray Sigorta 3,16 -3,36 -7,60
Reysaş GMYO 4,07 -3,78 -11,33
Reysaş Lojistik 4,27 -3,61 -2,51
Rhea Girişim 1,06 -3,64 -10,92
Rodrigo Tekstil 1,73 -2,26 -4,42
Royal Halı 1,27 -2,31 -7,30
RTA Laboratuvarları 2,17 0,00 -6,47
Sabancı Holding 9,59 1,27 0,52
Safkar Ege Soğutmacılık 2,01 -2,90 -7,80
Salix Yatırım Holding 7,72 -3,50 7,07
Sanel Mühendislik 3,89 -3,71 -3,95
Sanifoam Sünger 6,20 6,90 24,00
Sanko Pazarlama 6,87 -2,97 -11,24
Saray Matbaacılık 1,50 -3,85 -16,20
Sarkuysan 4,64 -1,28 -3,93
Sasa Polyester 7,57 -1,69 -2,07
Say Reklamcılık 1,99 -2,93 -11,16
Sekuro Plastik 4,78 -4,02 -10,82
Selçuk Ecza Deposu 5,79 -0,69 -5,08
Selçuk Gıda 1,58 -1,25 -8,14
Senkron Güvenlik 2,57 -3,75 -5,86
Serve Film Prodüksiyon 1,50 -1,96 -5,66
Servet GMYO 9,88 4,11 16,24
Seyitler Kimya 6,79 -0,59 0,00
Silverline Endüstri 1,97 -2,48 -8,80
Sinpaş GMYO 1,19 0,00 2,59
Smartiks Yazılım 9,25 -0,86 -5,71
Soda Sanayii 6,06 -1,14 -1,94
Sodaş Sodyum Sanayii 9,50 0,85 -2,76
Söktaş 2,61 -1,51 -1,51
Sönmez Filament 4,94 0,61 1,23
Sönmez Pamuklu 5,39 0,75 9,55
Sumaş Suni Tahta 8,89 -0,78 -10,20
Şeker Fin. Kir. 4,46 -3,67 -6,69
Şekerbank 1,24 -0,80 -5,34
Şişe Cam 5,09 -0,39 -3,42
Şok Marketler 10,19 0,49 -5,30
T. Halk Bankası 6,09 0,83 3,05
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 44,38 -2,55 1,79
T.S.K.B. 1,14 0,00 -5,79
T.Tuborg 13,00 4,42 9,24
Taç Tarım Ürünleri 2,94 -1,67 -5,77
Tat Gıda 6,69 -0,59 6,36
TAV Havalimanları 28,58 -1,58 -2,06
Taze Kuru Gıda 6,37 -2,00 -12,02
Tek-Art Turizm 1,15 -1,71 -8,73
Tekfen Holding 18,64 0,16 -3,52
Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,73 -2,87 12,62
Temapol Polimer Plastik 4,82 -2,23 -7,66
TGS Dış Ticaret 4,79 5,97 2,57
Tofaş Oto. Fab. 26,80 0,83 -0,22
Torunlar GMYO 2,52 -1,95 -8,36
Trabzon Liman 9,95 -1,29 -6,66
Trabzonspor Sportif 2,11 -3,21 -1,86
Trakya Cam 3,32 -1,19 -5,14
Trend GMYO 2,21 -0,90 0,45
TSKB GMYO 1,27 -0,78 -5,22
Tuğçelik 3,70 -1,86 -6,33
Tukaş 11,75 1,38 -4,86
Turcas Petrol 2,69 -2,89 0,75
Turkcell 13,90 -0,29 0,72
Tümosan Motor ve Traktör 6,76 1,65 5,46
Tüpraş 120,20 -2,12 -5,21
Türk Hava Yolları 13,50 -0,37 -6,64
Türk Prysmian Kablo 2,40 -2,44 -7,69
Türk Telekom 7,19 0,84 -2,44
Türk Traktör 54,15 1,12 -2,26
Türker Proje Gayrimenkul 38,66 -2,32 -7,95
Ufuk Yatırım 2,44 -3,94 -5,43
Ulaşlar Turizm Yat. 2,00 1,52 -5,66
Ulusoy Elektrik 25,26 -0,08 -5,04
Ulusoy Un Sanayi 3,66 -1,35 -4,19
Umpaş Holding 0,69 2,99 11,29
Uşak Seramik 1,58 -1,86 -6,51
Utopya Turizm 4,63 0,00 -5,89
Uzertaş Boya 2,28 9,62 2,70
Ülker Bisküvi 23,30 2,19 4,20
Ünye Çimento 5,06 -3,25 -5,95
Vakıf Fin. Kir. 2,11 -1,40 -12,81
Vakıf GMYO 2,17 -1,81 -12,15
Vakıf Yat. Ort. 2,13 -2,74 -8,58
Vakıflar Bankası 5,36 2,29 -2,72
Vakko Tekstil 4,33 -0,46 -4,63
Vanet Gıda 1,34 -1,47 -6,29
Verusa Holding 19,02 0,11 2,48
Verusaturk Girisim 5,47 0,74 1,48
Vestel 13,61 -1,09 7,84
Vestel Beyaz Eşya 24,12 -0,33 11,67
Viking Kağıt 2,87 10,81 53,48
Yapı Kredi Koray GMYO 2,22 -2,20 -8,26
Yapı ve Kredi Bank. 2,42 0,83 -2,42
Yaprak Süt ve Besi Çift. 5,89 -0,51 -6,06
Yataş 7,46 0,95 1,63
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,43 -2,72 -11,18
Yeni Gimat GMYO 13,25 -2,14 1,84
Yeşil GMYO 0,61 -1,61 -4,69
Yeşil Yapı 0,60 -4,76 -9,09
Yeşil Yatırım Holding 10,30 -2,92 -8,28
Yibitaş İnşaat Malzeme 3.210,00 -0,79 9,00
Yonga Mobilya 7,85 -2,61 -15,04
Yükselen Çelik 6,04 -0,98 -1,47
Yünsa 9,70 -2,51 -3,87
Zorlu Enerji 1,54 -1,28 -5,52
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: AA
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