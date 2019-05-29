Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 162.450,00 253,92
İş Bankası (B) 17.500,00 4,17 471,86
İş Bankası (C) 4,91 -1,01 8,39
İş Bankası (Kur.) 154.999,90 218,92
İş Fin.Kir. 4,80 -4,57 3,67
İş Girişim 2,27 -1,73 11,27
İş GMYO 0,94 0,00 -12,96
İş Y. Men. Değ. 2,76 -0,36 49,44
İş Yat. Ort. 0,89 1,14 20,58
İşbir Holding 205,00 2,50 48,55
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,36 -7,69 -57,14
İttifak Holding 6,20 -0,80 100,00
İz Hayvancılık Tarım 4,54 -5,42 -31,11
İzmir Demir Çelik 1,57 -1,88 -5,42
İzmir Fırça 1,55 -1,90 -25,12
İzocam 21,38 0,75 -0,19
Jantsa Jant Sanayi 26,12 -0,08 1,19
Kafein Yazılım 6,55 1,39 -4,91
Kapital Yat. Holding 1,70 0,00 -40,77
Kaplamin 3,26 -1,51 -9,44
Kardemir (A) 2,04 0,49 12,09
Kardemir (B) 2,05 -0,97 12,02
Kardemir (D) 2,12 -0,47 -2,75
Karel Elektronik 5,28 -2,94 26,62
Karsan Otomotiv 1,08 -0,92 -15,62
Karsu Tekstil 1,22 -3,17 -2,40
Karsusan Su Ürünleri San. 5,47 0,00 47,84
Kartonsan 306,90 -0,68 -3,79
Katmerciler Ekipman 3,00 -1,96 -48,89
Kent Gıda 126,00 -1,33 5,88
Kerevitaş Gıda 1,55 -0,64 -13,89
Kervansaray Yat. Holding 0,23 0,00 -34,29
Kiler GMYO 1,62 -2,41 -7,43
Klimasan Klima 9,36 5,05 136,36
Koç Holding 15,44 1,18 11,49
Konfrut Gıda 27,90 -1,48 16,83
Konya Çimento 163,40 0,18 -8,20
Kordsa Teknik Tekstil 11,93 -0,91 26,10
Koza Altın 45,94 -0,22 -10,45
Koza Madencilik 6,74 -1,89 -6,65
Körfez GMYO 1,27 -0,78 4,10
Kristal Kola 0,78 -1,27 -25,71
Kron Telekomünikasyon 7,70 0,26 -11,49
Kuştur Kuşadası Turizm 30,00 16,91 118,82
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,05 -0,94 -7,08
Kütahya Porselen 4,48 -0,67 -1,54
Lider Faktoring 1,93 -1,53 -14,22
Link Bilgisayar 11,42 -0,61 37,26
Logo Yazılım 34,50 4,23 27,12
Lokman Hekim Sağlık 3,44 0,00 -23,56
Lüks Kadife 3,90 -0,76 -19,59
Makina Takım 1,24 -0,80 -19,48
Mardin Çimento 2,59 -0,38 -6,73
Marka Yatırım Holding 0,68 1,49 9,68
Marmaris Altınyunus 16,89 -1,00 -3,82
Marshall 26,92 1,13 6,74
Martı GMYO 0,59 -1,67 -9,23
Martı Otel 0,60 -1,64 3,45
Mavi Giyim 32,90 -2,78 2,11
Mazhar Zorlu Holding 3,95 -1,74 3,67
Mega Polietilen 1,69 2,42 -17,16
Menderes Tekstil 0,62 -4,62 -13,89
Mensa 0,18 0,00 28,57
Merit Turizm 7,70 2,39 28,55
Merko Gıda 0,60 0,00 -40,59
Metal Gayrimenkul 0,79 -1,25 -9,20
Metemtur Otelcilik 0,98 -1,01 -6,67
Metro Holding 1,00 5,26 31,58
Metro Petrol ve Tesisleri 1,11 -0,89 0,91
Metro Yatırım Ortaklığı 1,23 2,50 4,24
Migros Ticaret 11,99 -1,15 -19,53
Milpa 1,40 -1,41 -2,05
Mistral GMYO 1,09 -2,68 -28,76
MLP Sağlık 12,17 2,35 13,74
MMC San. ve Tic. Yat. 0,91 -1,09 -17,27
Mondi Tire Kutsan 1,42 -1,39 -23,66
Net Holding 1,49 -0,67 -23,98
Netaş Telekom. 5,71 -1,89 -11,61
Niğbaş Niğde Beton 8,05 -4,17 101,25
Nuh Çimento 5,83 -0,17 -15,87
Nurol GMYO 2,04 -0,49 -2,86
Odaş Elektrik 1,17 -1,68 -16,91
Olmuksan-IP 3,12 -1,58 -7,42
Orge Enerji Elektrik 3,12 -1,89 0,00
Orma Orman Mahsulleri 0,89 -19,82 -25,83
Osmanlı Menkul 1,40 0,00 -18,60
Ostim Endüstriyel Yat 0,91 0,00 -15,74
Otokar 100,50 1,62 17,01
Oyak Yat. Ort. 0,96 -1,03 -41,10
Oylum Sınai Yatırımlar 1,03 -2,83 0,98
Özak GMYO 2,12 -2,30 0,47
Özbal Çelik Boru 1,08 -0,92 -21,74
Özderici GMYO 0,66 -1,49 -71,91
Özerden Plastik 3,05 -0,33 25,12
Panora GMYO 4,06 0,64 9,87
Park Elek.Madencilik 1,89 -1,05 -21,58
Parsan 11,47 0,17 30,94
Pegasus 31,56 -0,06 37,70
Peker GMYO 3,98 -2,69 -51,61
Penguen Gıda 1,34 -2,19 24,07
Pera GMYO 0,47 -4,08 -38,96
Pergamon Dış Ticaret 6,10 -0,33 -0,12
Petkim 4,63 1,09 -8,13
Petrokent Turizm 67,00 3,40 -2,47
Pınar Et ve Un 5,37 -0,92 21,03
Pınar Su 1,19 -0,83 -4,80
Pınar Süt 6,09 -0,81 -2,04
Plastikkart 2,75 -1,43 1,85
Polisan Holding 2,11 0,00 -30,01
Politeknik Metal 51,00 -0,68 45,44
Prizma Press Matbaacılık 1,82 4,00 17,42
QNB Finans Fin. Kir. 3,97 -1,00 -41,62
QNB Finansbank 5,92 -2,47 -34,30
Ral Yatırım Holding 4,48 -3,86 143,48
Ray Sigorta 2,10 -3,23 51,08
Reysaş GMYO 0,66 -1,49 -4,35
Reysaş Lojistik 0,65 -1,52 -12,16
Rhea Girişim 0,65 -1,52 -1,52
Rodrigo Tekstil 2,07 3,50 8,95
Royal Halı 0,80 -3,61 -19,19
RTA Laboratuvarları 1,24 -0,80 -28,74
Sabancı Holding 7,29 2,10 0,79
Safkar Ege Soğutmacılık 1,45 -2,03 -6,46
Salix Yatırım Holding 3,70 2,21 -3,90
Sanel Mühendislik 4,00 0,00 83,49
Sanifoam Sünger 1,61 -1,83 28,80
Sanko Pazarlama 2,06 -0,48 -6,56
Saray Matbaacılık 0,98 3,16 -2,00
Sarkuysan 3,15 -0,32 0,23
Sasa Polyester 6,06 1,17 1,51
Say Reklamcılık 0,82 1,23 -12,77
Sekuro Plastik 2,34 -0,43 -20,95
Selçuk Ecza Deposu 4,59 -2,55 68,85
Selçuk Gıda 1,48 0,00 11,28
Senkron Güvenlik 4,94 -5,36 394,00
Serve Film Prodüksiyon 2,94 6,91 50,77
Servet GMYO 4,20 20,00 -10,64
Seyitler Kimya 4,75 4,17 23,38
Silverline Endüstri 1,03 0,00 -23,13
Sinpaş GMYO 0,42 0,00 13,51
Smartiks Yazılım A.Ş. 2,45 -0,81
Soda Sanayii 7,21 -0,28 1,55
Sodaş Sodyum Sanayii 6,72 -0,59 21,11
Söktaş 1,21 -2,42 -4,72
Sönmez Filament 3,05 -0,65 -2,24
Sönmez Pamuklu 2,92 -2,01 -6,41
Sumaş Suni Tahta 7,10 0,00 1,43
Şeker Fin. Kir. 3,28 4,46 16,31
Şekerbank 0,89 -1,11 -19,09
Şişe Cam 5,13 -0,77 -9,52
Şok Marketler 8,68 2,24 -19,26
T. Halk Bankası 5,20 -2,07 -25,93
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 11,29 -2,67 -33,59
T.S.K.B. 0,67 0,00 -17,28
T.Tuborg 7,61 2,15 -4,09
Taç Tarım Ürünleri 3,77 -4,31 -25,49
Tat Gıda 4,23 0,95 10,73
TAV Havalimanları 24,44 3,47 11,14
Taze Kuru Gıda 5,41 -1,46 -20,44
Tek-Art Turizm 0,67 -1,47 -21,18
Tekfen Holding 24,80 1,06 26,34
Teknosa İç ve Dış Ticaret 1,86 0,54 -37,37
Temapol Polimer Plastik 2,80 0,00 -8,50
TGS Dış Ticaret 3,17 2,26 34,89
Tofaş Oto. Fab. 16,14 -0,25 4,05
Torunlar GMYO 1,91 -0,52 26,49
Trabzon Liman 8,09 -0,49 -3,58
Trabzonspor Sportif 0,88 3,53 -36,05
Trakya Cam 2,82 -0,70 -6,93
Trend GMYO 1,18 -0,84 -7,09
TSKB GMYO 0,68 -1,45 -17,07
Tuğçelik 1,89 -0,53 -11,27
Tukaş 3,49 -0,85 110,24
Turcas Petrol 1,24 0,00 -12,06
Turkcell 11,55 2,48 -5,09
Tümosan Motor ve Traktör 3,68 -0,54 -18,22
Tüpraş 119,00 0,85 14,05
Türk Hava Yolları 12,13 0,41 -24,71
Türk Prysmian Kablo 1,65 -2,37 -4,33
Türk Telekom 4,26 -0,93 9,23
Türk Traktör 26,90 2,05 -22,92
Türker Proje Gayrimenkul 23,56 -3,44 -26,70
Ufuk Yatırım 1,11 0,00 -2,63
Ulaşlar Turizm Yat. 1,31 4,80 14,91
Ulusoy Elektrik 20,88 0,38 30,83
Ulusoy Un Sanayi 2,12 -1,40 1,92
Umpaş Holding 0,36 -10,00 -34,55
Uşak Seramik 0,95 -1,04 -14,41
Utopya Turizm 3,04 1,33 -25,85
Uzertaş Boya 0,90 1,12 50,00
Ülker Bisküvi 18,34 0,55 25,02
Ünye Çimento 2,39 -1,24 -31,12
Vakıf Fin. Kir. 1,31 4,80 -26,40
Vakıf GMYO 1,51 -1,31 -24,12
Vakıf Yat. Ort. 1,18 1,72 -22,37
Vakıflar Bankası 3,51 -1,13 -10,00
Vakko Tekstil 2,70 -1,46 3,51
Vanet Gıda 1,47 -4,55 13,08
Verusa Holding 18,80 1,08 13,25
Verusaturk Girisim 2,99 -0,66 -9,67
Vestel 9,83 3,26 77,12
Vestel Beyaz Eşya 14,10 1,66 44,36
Viking Kağıt 1,02 0,00 -7,27
Yapı Kredi Koray GMYO 1,36 -3,55 -20,93
Yapı ve Kredi Bank. 1,88 -1,57 17,50
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,47 -1,20 -11,47
Yataş 3,82 0,00 -14,54
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,83 -2,35 -11,70
Yeni Gimat GMYO 8,12 1,00 13,08
Yeşil GMYO 0,25 0,00 -7,41
Yeşil Yapı 0,25 0,00 -3,85
Yeşil Yatırım Holding 7,11 -0,84 -26,17
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.351,10 -4,03 6,92
Yonga Mobilya 8,67 19,92 31,36
Yünsa 4,07 -1,45 -2,51
Zorlu Enerji 1,12 -0,88 -8,94
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)

Kaynak: AA
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