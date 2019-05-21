Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|162.450,00
|253,92
|İş Bankası (B)
|18.000,00
|-2,86
|488,2
|İş Bankası (C)
|4,98
|-1,19
|9,93
|İş Bankası (Kur.)
|155.100,00
|-0,29
|219,12
|İş Fin.Kir.
|5,16
|-1,71
|11,45
|İş Girişim
|2,4
|1,27
|17,65
|İş GMYO
|0,92
|-3,16
|-14,81
|İş Y. Men. Değ.
|2,78
|-1,77
|50,53
|İş Yat. Ort.
|0,87
|0
|17,87
|İşbir Holding
|205,6
|-4,28
|48,99
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,35
|-2,78
|-58,33
|İttifak Holding
|6,55
|-2,09
|111,29
|İz Hayvancılık Tarım
|5,5
|-3,34
|-16,54
|İzmir Demir Çelik
|1,59
|-1,85
|-4,22
|İzmir Fırça
|1,54
|-2,53
|-25,6
|İzocam
|20,96
|-3,23
|-2,15
|Jantsa Jant Sanayi
|24,92
|-0,32
|-3,45
|Kafein Yazılım
|6,5
|-1,52
|-5,63
|Kapital Yat. Holding
|1,65
|-5,17
|-42,51
|Kaplamin
|3,28
|0,92
|-8,89
|Kardemir (A)
|2,07
|-1,9
|13,74
|Kardemir (B)
|2,07
|-2,36
|13,11
|Kardemir (D)
|2,11
|-2,31
|-3,21
|Karel Elektronik
|5,69
|-1,39
|36,45
|Karsan Otomotiv
|1,09
|-0,91
|-14,84
|Karsu Tekstil
|1,22
|-1,61
|-2,4
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,48
|0,92
|48,11
|Kartonsan
|305,2
|1,33
|-4,32
|Katmerciler Ekipman
|3,32
|-2,92
|-43,44
|Kent Gıda
|134,5
|-2,89
|13,03
|Kerevitaş Gıda
|1,75
|2,34
|-2,78
|Kervansaray Yat. Holding
|0,24
|0
|-31,43
|Kiler GMYO
|1,68
|-2,33
|-4
|Klimasan Klima
|9,26
|-0,54
|133,84
|Koç Holding
|14,77
|-2,44
|6,65
|Konfrut Gıda
|29,46
|0,41
|23,37
|Konya Çimento
|166,1
|-1,31
|-6,69
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,3
|-1,6
|30,01
|Koza Altın
|46,26
|-0,17
|-9,82
|Koza Madencilik
|7,09
|0,57
|-1,8
|Körfez GMYO
|1,34
|-0,74
|9,84
|Kristal Kola
|0,79
|-1,25
|-24,76
|Kron Telekomünikasyon
|7,83
|-1,51
|-10
|Kuştur Kuşadası Turizm
|18
|5,88
|31,29
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,06
|2,91
|-6,19
|Kütahya Porselen
|4,46
|1,13
|-1,98
|Lider Faktoring
|2,13
|-4,48
|-5,33
|Link Bilgisayar
|11,81
|0,51
|41,95
|Logo Yazılım
|31,8
|-1,85
|17,17
|Lokman Hekim Sağlık
|3,66
|-2,92
|-18,67
|Lüks Kadife
|3,97
|-4,8
|-18,14
|Makina Takım
|1,27
|-2,31
|-17,53
|Mardin Çimento
|2,71
|-0,73
|-2,41
|Marka Yatırım Holding
|0,57
|-5
|-8,06
|Marmaris Altınyunus
|16,7
|-0,6
|-4,9
|Marshall
|28,14
|-0,5
|11,58
|Martı GMYO
|0,6
|-4,76
|-7,69
|Martı Otel
|0,61
|-3,17
|5,17
|Mavi Giyim
|32,98
|1,48
|2,36
|Mazhar Zorlu Holding
|3,76
|1,62
|-1,31
|Mega Polietilen
|1,62
|-2,41
|-20,59
|Menderes Tekstil
|0,62
|-1,59
|-13,89
|Mensa
|0,18
|-5,26
|28,57
|Merit Turizm
|6,96
|-0,14
|16,19
|Merko Gıda
|0,61
|0
|-39,6
|Metal Gayrimenkul
|0,78
|0
|-10,34
|Metemtur Otelcilik
|1,01
|-1,94
|-3,81
|Metro Holding
|0,82
|1,23
|7,89
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,09
|0,93
|-0,91
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,14
|-0,87
|-3,39
|Migros Ticaret
|11,69
|-1,76
|-21,54
|Milpa
|1,33
|-2,21
|-6,95
|Mistral GMYO
|1,11
|0
|-27,45
|MLP Sağlık
|10,27
|1,38
|-4,02
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,93
|-6,06
|-15,45
|Mondi Tire Kutsan
|1,42
|-2,74
|-23,66
|Net Holding
|1,49
|-1,32
|-23,98
|Netaş Telekom.
|5,78
|-2,53
|-10,53
|Niğbaş Niğde Beton
|7,29
|1,53
|82,25
|Nuh Çimento
|6,69
|0
|-13,57
|Nurol GMYO
|2
|-0,99
|-4,76
|Odaş Elektrik
|1,19
|-2,46
|-15,49
|Olmuksan-IP
|3,42
|2,4
|1,48
|Orge Enerji Elektrik
|2,87
|-1,37
|-8,01
|Orma Orman Mahsulleri
|1,24
|7,83
|3,33
|Osmanlı Menkul
|1,44
|-0,69
|-16,28
|Ostim Endüstriyel Yat
|0,92
|-3,16
|-14,81
|Otokar
|99,3
|-1,68
|15,62
|Oyak Yat. Ort.
|0,98
|-2,97
|-39,88
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,05
|-3,67
|2,94
|Özak GMYO
|2,22
|-2,63
|5,21
|Özbal Çelik Boru
|1,07
|-1,83
|-22,46
|Özderici GMYO
|0,71
|-1,39
|-69,79
|Özerden Plastik
|2,94
|1,38
|20,61
|Panora GMYO
|4,07
|-0,49
|8,9
|Park Elek.Madencilik
|1,95
|-2,01
|-19,09
|Parsan
|11,47
|0,7
|30,94
|Pegasus
|28,92
|-1,63
|26,18
|Peker GMYO
|4,36
|9,82
|-46,99
|Penguen Gıda
|1,36
|-2,86
|25,93
|Pera GMYO
|0,49
|-3,92
|-36,36
|Pergamon Dış Ticaret
|6,1
|-0,97
|-0,12
|Petkim
|4,58
|-1,08
|-9,13
|Petrokent Turizm
|64
|-2,29
|-6,84
|Pınar Et ve Un
|5,25
|-2,23
|18,33
|Pınar Su
|1,19
|-1,65
|-4,8
|Pınar Süt
|6,05
|-1,79
|-2,68
|Plastikkart
|2,83
|-1,39
|4,81
|Polisan Holding
|2,1
|-4,55
|-30,34
|Politeknik Metal
|49,64
|-0,08
|41,56
|Prizma Press Matbaacılık
|1,67
|-1,18
|7,74
|QNB Finans Fin. Kir.
|3,96
|0
|-41,76
|QNB Finansbank
|5,58
|-1,76
|-38,07
|Ral Yatırım Holding
|4,43
|0,68
|140,76
|Ray Sigorta
|2,71
|2,65
|94,96
|Reysaş GMYO
|0,69
|-5,48
|0
|Reysaş Lojistik
|0,67
|-1,47
|-9,46
|Rhea Girişim
|0,68
|0
|3,03
|Rodrigo Tekstil
|1,79
|-0,56
|-5,79
|Royal Halı
|0,8
|-1,23
|-19,19
|RTA Laboratuvarları
|1,25
|0
|-28,16
|Sabancı Holding
|7,09
|-1,94
|-1,97
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,41
|-2,76
|-9,04
|Salix Yatırım Holding
|2,78
|-4,14
|-27,79
|Sanel Mühendislik
|3,56
|2,59
|63,3
|Sanifoam Sünger
|1,56
|-4,29
|24,8
|Sanko Pazarlama
|2,1
|0,48
|-4,74
|Saray Matbaacılık
|1,03
|-2,83
|3
|Sarkuysan
|3,17
|-0,94
|-7,04
|Sasa Polyester
|5,24
|-4,38
|-12,23
|Say Reklamcılık
|0,81
|-4,71
|-13,83
|Sekuro Plastik
|2,42
|-0,82
|-18,24
|Selçuk Ecza Deposu
|4,3
|-2,27
|58,18
|Selçuk Gıda
|1,55
|2,65
|16,54
|Senkron Güvenlik
|5,54
|5,93
|454
|Serve Film Prodüksiyon
|2,7
|0
|38,46
|Servet GMYO
|3,44
|-6,27
|-26,81
|Seyitler Kimya
|4,17
|0
|8,31
|Silverline Endüstri
|1,03
|-2,83
|-23,13
|Sinpaş GMYO
|0,38
|-2,56
|2,7
|Smartiks Yazılım A.Ş.
|2,66
|-3,62
|Soda Sanayii
|7,52
|-1,31
|5,92
|Sodaş Sodyum Sanayii
|6,69
|2,61
|20,57
|Söktaş
|1,26
|-2,33
|-0,79
|Sönmez Filament
|3,16
|-1,86
|1,28
|Sönmez Pamuklu
|3,15
|0,96
|0,96
|Sumaş Suni Tahta
|6,77
|-2,45
|-3,29
|Şeker Fin. Kir.
|3,16
|-0,32
|12,06
|Şekerbank
|0,86
|-2,27
|-21,82
|Şişe Cam
|5,17
|-3
|-8,82
|Şok Marketler
|7,43
|-2,88
|-30,88
|T. Halk Bankası
|5,17
|0
|-26,35
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|12,15
|-2,88
|-28,53
|T.S.K.B.
|0,67
|-1,47
|-17,28
|T.Tuborg
|7,31
|-0,54
|-7,87
|Taç Tarım Ürünleri
|4,07
|-4,91
|-19,57
|Tat Gıda
|4,16
|-3,48
|8,9
|TAV Havalimanları
|22,94
|-2,71
|4,32
|Taze Kuru Gıda
|5,35
|-3,6
|-21,32
|Tek-Art Turizm
|0,69
|0
|-18,82
|Tekfen Holding
|23,16
|-1,28
|17,98
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|1,97
|-1,5
|-33,67
|Temapol Polimer Plastik
|2,85
|0
|-6,86
|TGS Dış Ticaret
|3,04
|-3,18
|29,36
|Tofaş Oto. Fab.
|16,17
|-0,92
|4,25
|Torunlar GMYO
|1,95
|2,09
|29,14
|Trabzon Liman
|8,23
|-1,56
|-1,91
|Trabzonspor Sportif
|0,83
|-3,49
|-39,68
|Trakya Cam
|2,88
|-2,04
|-4,95
|Trend GMYO
|1,2
|-1,64
|-5,51
|TSKB GMYO
|0,67
|0
|-18,29
|Tuğçelik
|1,96
|-2
|-7,98
|Tukaş
|3,46
|2,67
|108,43
|Turcas Petrol
|1,28
|-5,88
|-9,22
|Turkcell
|11,39
|1,7
|-6,41
|Tümosan Motor ve Traktör
|4
|-1,96
|-11,11
|Tüpraş
|117,5
|-2,41
|12,62
|Türk Hava Yolları
|11,71
|-3,14
|-27,31
|Türk Prysmian Kablo
|1,69
|-1,74
|-2,01
|Türk Telekom
|4,07
|-2,63
|4,36
|Türk Traktör
|25,8
|1,34
|-26,07
|Türker Proje Gayrimenkul
|23,92
|-0,33
|-25,58
|Ufuk Yatırım
|1,12
|-0,88
|-1,75
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,2
|-3,23
|5,26
|Ulusoy Elektrik
|21,08
|0,19
|32,08
|Ulusoy Un Sanayi
|2,11
|-1,4
|1,44
|Umpaş Holding
|0,35
|0
|-36,36
|Uşak Seramik
|0,99
|-1
|-10,81
|Utopya Turizm
|2,89
|-2,03
|-29,51
|Uzertaş Boya
|0,85
|0
|41,67
|Ülker Bisküvi
|17,59
|-2,22
|19,9
|Ünye Çimento
|2,58
|-4,8
|-25,65
|Vakıf Fin. Kir.
|1,3
|0,78
|-26,97
|Vakıf GMYO
|1,59
|-2,45
|-20,1
|Vakıf Yat. Ort.
|1,12
|-1,75
|-26,32
|Vakıflar Bankası
|3,5
|-3,05
|-10,26
|Vakko Tekstil
|2,74
|-1,44
|5,05
|Vanet Gıda
|1,45
|-2,68
|11,54
|Verusa Holding
|17,95
|1,82
|8,13
|Verusaturk Girisim
|2,74
|-2,14
|-17,22
|Vestel
|8,67
|1,76
|56,22
|Vestel Beyaz Eşya
|12,32
|-0,16
|26,13
|Viking Kağıt
|1,03
|-0,96
|-6,36
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,34
|-2,9
|-22,09
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,89
|-2,58
|18,12
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,4
|-6,98
|-13,98
|Yataş
|4,02
|-1,47
|-10,07
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,82
|1,23
|-12,77
|Yeni Gimat GMYO
|7,79
|0
|8,49
|Yeşil GMYO
|0,25
|0
|-7,41
|Yeşil Yapı
|0,25
|0
|-3,85
|Yeşil Yatırım Holding
|7,41
|-0,27
|-23,05
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.301,50
|-5,68
|4,66
|Yonga Mobilya
|5,65
|-5,83
|-14,39
|Yünsa
|4,18
|3,72
|0,12
|Zorlu Enerji
|1,1
|-3,51
|-10,57
(Son)
Kaynak: AA