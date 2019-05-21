Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 162.450,00 253,92 İş Bankası (B) 18.000,00 -2,86 488,2 İş Bankası (C) 4,98 -1,19 9,93 İş Bankası (Kur.) 155.100,00 -0,29 219,12 İş Fin.Kir. 5,16 -1,71 11,45 İş Girişim 2,4 1,27 17,65 İş GMYO 0,92 -3,16 -14,81 İş Y. Men. Değ. 2,78 -1,77 50,53 İş Yat. Ort. 0,87 0 17,87 İşbir Holding 205,6 -4,28 48,99 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,35 -2,78 -58,33 İttifak Holding 6,55 -2,09 111,29 İz Hayvancılık Tarım 5,5 -3,34 -16,54 İzmir Demir Çelik 1,59 -1,85 -4,22 İzmir Fırça 1,54 -2,53 -25,6 İzocam 20,96 -3,23 -2,15 Jantsa Jant Sanayi 24,92 -0,32 -3,45 Kafein Yazılım 6,5 -1,52 -5,63 Kapital Yat. Holding 1,65 -5,17 -42,51 Kaplamin 3,28 0,92 -8,89 Kardemir (A) 2,07 -1,9 13,74 Kardemir (B) 2,07 -2,36 13,11 Kardemir (D) 2,11 -2,31 -3,21 Karel Elektronik 5,69 -1,39 36,45 Karsan Otomotiv 1,09 -0,91 -14,84 Karsu Tekstil 1,22 -1,61 -2,4 Karsusan Su Ürünleri San. 5,48 0,92 48,11 Kartonsan 305,2 1,33 -4,32 Katmerciler Ekipman 3,32 -2,92 -43,44 Kent Gıda 134,5 -2,89 13,03 Kerevitaş Gıda 1,75 2,34 -2,78 Kervansaray Yat. Holding 0,24 0 -31,43 Kiler GMYO 1,68 -2,33 -4 Klimasan Klima 9,26 -0,54 133,84 Koç Holding 14,77 -2,44 6,65 Konfrut Gıda 29,46 0,41 23,37 Konya Çimento 166,1 -1,31 -6,69 Kordsa Teknik Tekstil 12,3 -1,6 30,01 Koza Altın 46,26 -0,17 -9,82 Koza Madencilik 7,09 0,57 -1,8 Körfez GMYO 1,34 -0,74 9,84 Kristal Kola 0,79 -1,25 -24,76 Kron Telekomünikasyon 7,83 -1,51 -10 Kuştur Kuşadası Turizm 18 5,88 31,29 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,06 2,91 -6,19 Kütahya Porselen 4,46 1,13 -1,98 Lider Faktoring 2,13 -4,48 -5,33 Link Bilgisayar 11,81 0,51 41,95 Logo Yazılım 31,8 -1,85 17,17 Lokman Hekim Sağlık 3,66 -2,92 -18,67 Lüks Kadife 3,97 -4,8 -18,14 Makina Takım 1,27 -2,31 -17,53 Mardin Çimento 2,71 -0,73 -2,41 Marka Yatırım Holding 0,57 -5 -8,06 Marmaris Altınyunus 16,7 -0,6 -4,9 Marshall 28,14 -0,5 11,58 Martı GMYO 0,6 -4,76 -7,69 Martı Otel 0,61 -3,17 5,17 Mavi Giyim 32,98 1,48 2,36 Mazhar Zorlu Holding 3,76 1,62 -1,31 Mega Polietilen 1,62 -2,41 -20,59 Menderes Tekstil 0,62 -1,59 -13,89 Mensa 0,18 -5,26 28,57 Merit Turizm 6,96 -0,14 16,19 Merko Gıda 0,61 0 -39,6 Metal Gayrimenkul 0,78 0 -10,34 Metemtur Otelcilik 1,01 -1,94 -3,81 Metro Holding 0,82 1,23 7,89 Metro Petrol ve Tesisleri 1,09 0,93 -0,91 Metro Yatırım Ortaklığı 1,14 -0,87 -3,39 Migros Ticaret 11,69 -1,76 -21,54 Milpa 1,33 -2,21 -6,95 Mistral GMYO 1,11 0 -27,45 MLP Sağlık 10,27 1,38 -4,02 MMC San. ve Tic. Yat. 0,93 -6,06 -15,45 Mondi Tire Kutsan 1,42 -2,74 -23,66 Net Holding 1,49 -1,32 -23,98 Netaş Telekom. 5,78 -2,53 -10,53 Niğbaş Niğde Beton 7,29 1,53 82,25 Nuh Çimento 6,69 0 -13,57 Nurol GMYO 2 -0,99 -4,76 Odaş Elektrik 1,19 -2,46 -15,49 Olmuksan-IP 3,42 2,4 1,48 Orge Enerji Elektrik 2,87 -1,37 -8,01 Orma Orman Mahsulleri 1,24 7,83 3,33 Osmanlı Menkul 1,44 -0,69 -16,28 Ostim Endüstriyel Yat 0,92 -3,16 -14,81 Otokar 99,3 -1,68 15,62 Oyak Yat. Ort. 0,98 -2,97 -39,88 Oylum Sınai Yatırımlar 1,05 -3,67 2,94 Özak GMYO 2,22 -2,63 5,21 Özbal Çelik Boru 1,07 -1,83 -22,46 Özderici GMYO 0,71 -1,39 -69,79 Özerden Plastik 2,94 1,38 20,61 Panora GMYO 4,07 -0,49 8,9 Park Elek.Madencilik 1,95 -2,01 -19,09 Parsan 11,47 0,7 30,94 Pegasus 28,92 -1,63 26,18 Peker GMYO 4,36 9,82 -46,99 Penguen Gıda 1,36 -2,86 25,93 Pera GMYO 0,49 -3,92 -36,36 Pergamon Dış Ticaret 6,1 -0,97 -0,12 Petkim 4,58 -1,08 -9,13 Petrokent Turizm 64 -2,29 -6,84 Pınar Et ve Un 5,25 -2,23 18,33 Pınar Su 1,19 -1,65 -4,8 Pınar Süt 6,05 -1,79 -2,68 Plastikkart 2,83 -1,39 4,81 Polisan Holding 2,1 -4,55 -30,34 Politeknik Metal 49,64 -0,08 41,56 Prizma Press Matbaacılık 1,67 -1,18 7,74 QNB Finans Fin. Kir. 3,96 0 -41,76 QNB Finansbank 5,58 -1,76 -38,07 Ral Yatırım Holding 4,43 0,68 140,76 Ray Sigorta 2,71 2,65 94,96 Reysaş GMYO 0,69 -5,48 0 Reysaş Lojistik 0,67 -1,47 -9,46 Rhea Girişim 0,68 0 3,03 Rodrigo Tekstil 1,79 -0,56 -5,79 Royal Halı 0,8 -1,23 -19,19 RTA Laboratuvarları 1,25 0 -28,16 Sabancı Holding 7,09 -1,94 -1,97 Safkar Ege Soğutmacılık 1,41 -2,76 -9,04 Salix Yatırım Holding 2,78 -4,14 -27,79 Sanel Mühendislik 3,56 2,59 63,3 Sanifoam Sünger 1,56 -4,29 24,8 Sanko Pazarlama 2,1 0,48 -4,74 Saray Matbaacılık 1,03 -2,83 3 Sarkuysan 3,17 -0,94 -7,04 Sasa Polyester 5,24 -4,38 -12,23 Say Reklamcılık 0,81 -4,71 -13,83 Sekuro Plastik 2,42 -0,82 -18,24 Selçuk Ecza Deposu 4,3 -2,27 58,18 Selçuk Gıda 1,55 2,65 16,54 Senkron Güvenlik 5,54 5,93 454 Serve Film Prodüksiyon 2,7 0 38,46 Servet GMYO 3,44 -6,27 -26,81 Seyitler Kimya 4,17 0 8,31 Silverline Endüstri 1,03 -2,83 -23,13 Sinpaş GMYO 0,38 -2,56 2,7 Smartiks Yazılım A.Ş. 2,66 -3,62 Soda Sanayii 7,52 -1,31 5,92 Sodaş Sodyum Sanayii 6,69 2,61 20,57 Söktaş 1,26 -2,33 -0,79 Sönmez Filament 3,16 -1,86 1,28 Sönmez Pamuklu 3,15 0,96 0,96 Sumaş Suni Tahta 6,77 -2,45 -3,29 Şeker Fin. Kir. 3,16 -0,32 12,06 Şekerbank 0,86 -2,27 -21,82 Şişe Cam 5,17 -3 -8,82 Şok Marketler 7,43 -2,88 -30,88 T. Halk Bankası 5,17 0 -26,35 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 12,15 -2,88 -28,53 T.S.K.B. 0,67 -1,47 -17,28 T.Tuborg 7,31 -0,54 -7,87 Taç Tarım Ürünleri 4,07 -4,91 -19,57 Tat Gıda 4,16 -3,48 8,9 TAV Havalimanları 22,94 -2,71 4,32 Taze Kuru Gıda 5,35 -3,6 -21,32 Tek-Art Turizm 0,69 0 -18,82 Tekfen Holding 23,16 -1,28 17,98 Teknosa İç ve Dış Ticaret 1,97 -1,5 -33,67 Temapol Polimer Plastik 2,85 0 -6,86 TGS Dış Ticaret 3,04 -3,18 29,36 Tofaş Oto. Fab. 16,17 -0,92 4,25 Torunlar GMYO 1,95 2,09 29,14 Trabzon Liman 8,23 -1,56 -1,91 Trabzonspor Sportif 0,83 -3,49 -39,68 Trakya Cam 2,88 -2,04 -4,95 Trend GMYO 1,2 -1,64 -5,51 TSKB GMYO 0,67 0 -18,29 Tuğçelik 1,96 -2 -7,98 Tukaş 3,46 2,67 108,43 Turcas Petrol 1,28 -5,88 -9,22 Turkcell 11,39 1,7 -6,41 Tümosan Motor ve Traktör 4 -1,96 -11,11 Tüpraş 117,5 -2,41 12,62 Türk Hava Yolları 11,71 -3,14 -27,31 Türk Prysmian Kablo 1,69 -1,74 -2,01 Türk Telekom 4,07 -2,63 4,36 Türk Traktör 25,8 1,34 -26,07 Türker Proje Gayrimenkul 23,92 -0,33 -25,58 Ufuk Yatırım 1,12 -0,88 -1,75 Ulaşlar Turizm Yat. 1,2 -3,23 5,26 Ulusoy Elektrik 21,08 0,19 32,08 Ulusoy Un Sanayi 2,11 -1,4 1,44 Umpaş Holding 0,35 0 -36,36 Uşak Seramik 0,99 -1 -10,81 Utopya Turizm 2,89 -2,03 -29,51 Uzertaş Boya 0,85 0 41,67 Ülker Bisküvi 17,59 -2,22 19,9 Ünye Çimento 2,58 -4,8 -25,65 Vakıf Fin. Kir. 1,3 0,78 -26,97 Vakıf GMYO 1,59 -2,45 -20,1 Vakıf Yat. Ort. 1,12 -1,75 -26,32 Vakıflar Bankası 3,5 -3,05 -10,26 Vakko Tekstil 2,74 -1,44 5,05 Vanet Gıda 1,45 -2,68 11,54 Verusa Holding 17,95 1,82 8,13 Verusaturk Girisim 2,74 -2,14 -17,22 Vestel 8,67 1,76 56,22 Vestel Beyaz Eşya 12,32 -0,16 26,13 Viking Kağıt 1,03 -0,96 -6,36 Yapı Kredi Koray GMYO 1,34 -2,9 -22,09 Yapı ve Kredi Bank. 1,89 -2,58 18,12 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,4 -6,98 -13,98 Yataş 4,02 -1,47 -10,07 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,82 1,23 -12,77 Yeni Gimat GMYO 7,79 0 8,49 Yeşil GMYO 0,25 0 -7,41 Yeşil Yapı 0,25 0 -3,85 Yeşil Yatırım Holding 7,41 -0,27 -23,05 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.301,50 -5,68 4,66 Yonga Mobilya 5,65 -5,83 -14,39 Yünsa 4,18 3,72 0,12 Zorlu Enerji 1,1 -3,51 -10,57

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: AA