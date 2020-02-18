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Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

18.02.2020 18:46 | Son Güncelleme: 18.02.2020 18:46
Borsada günlük işlemler (1)

hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 2,37 -2,07 27,42
Acıpayam Selüloz 7,50 -3,23 17,74
Adana Çimento (A) 9,86 -0,50 1,54
Adana Çimento (B) 7,08 -0,56 -0,70
Adana Çimento (C) 2,04 -1,45 -8,52
Adel Kalemcilik 15,76 -4,02 0,38
Adese Alışveriş Ticaret 1,52 -0,65 6,42
Afyon Çimento 7,26 -3,20 15,61
Ak Enerji 1,17 -4,10 7,34
Akbank 8,06 -0,49 -0,62
Akçansa 10,46 -0,85 4,18
Akdenız Güvenlık Hız. 2,26 -5,83 7,11
Akfen GMYO 4,07 0,49 0,49
Akın Tekstil 14,95 -3,24 8,41
Akiş GMYO 4,42 -0,45 9,41
Akmerkez GMYO 28,14 -2,56 18,83
Aksa 7,92 -2,22 1,17
Aksa Enerji 4,02 -3,60 5,79
Aksigorta 6,59 -0,45 8,21
Aksu Enerji 12,91 -0,46 -13,18
Alarko Carrıer 60,55 -2,81 0,92
Alarko GMYO 90,70 -2,47 -1,20
Alarko Holding 6,13 -3,77 3,03
Albaraka Türk 1,63 -0,61 6,54
Alcatel Lucent Teletaş 21,64 12,71 79,73
Alkim Kağıt 6,80 -4,23 21,86
Alkim Kimya 47,48 -2,26 23,90
Altınyağ 0,68 0,00 65,85
Altınyunus Çeşme 11,65 -2,92 16,62
Anadolu Cam 4,11 1,23 -5,73
Anadolu Efes 24,48 -2,78 6,07
Anadolu Grubu Holding 18,30 -2,97 4,04
Anadolu Hayat Emek. 7,65 -0,13 11,84
Anadolu Isuzu 12,05 -2,43 -0,99
Anadolu Sigorta 4,97 0,00 12,95
Anel Elektrik 3,15 -3,67 -1,87
Arçelik 20,14 -1,95 -3,36
ARD Bilişim Teknolojileri 15,30 -3,23
Arena Bilgisayar 11,77 -2,16 56,31
Armada Bilgisayar 23,20 -1,44 41,55
Arsan Tekstil 4,87 -1,02 36,03
Artı Yatırım Holding 0,96 -1,03 18,52
Aselsan 29,18 0,83 39,35
Aslan Çimento 35,40 -1,99 -11,41
Ata GMYO 3,90 -3,70 -13,91
Atakule GMYO 2,14 -1,83 11,46
Atlantis Yatırım Holding 1,36 2,26 36,00
Atlas Yat. Ort. 1,71 -3,39 18,75
AvivaSA Emeklilik Hayat 14,81 1,16 6,24
Avrasya GMYO 2,00 -1,96 32,45
Avrasya Petrol ve Tur. 2,16 -4,00 18,68
Avrasya Stratejik GMYF 1.317,90 0,01 2,49
Avrupa Yatırım Holding 1,51 -2,58 -1,95
Ayen Enerji 3,90 -3,94 12,39
Ayes Çelik Hasır ve Çit 2,68 -4,96 22,37
Aygaz 12,80 -1,99 -0,31
Bagfaş 18,00 2,56 7,02
Bak Ambalaj 7,24 -3,72 -1,50
Balatacılar Balatacılık 1,70 0,59 37,10
Bantaş Ambalaj 3,64 5,51 44,44
Banvit 20,04 -0,69 7,92
Baştaş Başkent Çimento 3,71 -4,63 43,24
Batı Çimento 3,80 -0,78 14,80
Batısöke Çimento 1,52 -5,00 16,03
Bera Holding 4,17 0,72 8,31
Berkosan Yalıtım 3,28 -3,24 19,71
Beşiktaş Futbol Yat. 2,94 -1,01 20,00
Beyaz Filo 4,01 0,25 26,90
Bilici Yatırım 6,82 -3,12 56,06
Bim Mağazalar 47,46 0,04 1,71
Birko Mensucat 0,37 -2,63 19,35
Birlik Mensucat 1,50 -1,32 31,58
Bizim Mağazaları 9,96 -2,92 -10,83
Bolu Çimento 4,55 -1,09 -3,19
Bomonti Elektrik 1,50 -1,32 17,19
Borusan Mannesmann 11,80 -2,80 3,06
Borusan Yat. Paz. 63,95 -3,11 3,40
Bosch Fren Sistemleri 291,00 -2,35 0,38
Bossa 12,15 14,62 50,74
Brisa 9,78 -2,10 2,84
Burçelik 7,66 -4,84 31,84
Burçelik Vana 16,99 9,61 74,97
Bursa Çimento 4,35 -2,03 8,66
Carrefoursa 7,12 -2,73 51,17
Ceo Event Medya 7,64 -2,43 -7,28
Coca Cola İçecek 45,70 0,48 18,09
Cosmos Yat. Holding 2,42 -5,10 18,63
Credıtwest Faktorıng 2,56 4,49 -11,11
Çelebi 94,95 -1,81 -7,00
Çelik Halat 10,00 -0,30 53,85
Çemaş Döküm 1,29 3,20 2,91
Çemtaş 7,71 -4,22 -6,88
Çimbeton 47,36 -2,99 14,78
Çimentaş 16,13 -4,10 7,53
Çimsa 9,69 -1,22 6,72
Çuhadaroğlu Metal 3,70 -1,86 15,99
Dagi Giyim 3,46 -1,14 38,40
Dagi Yatırım Holding 3,63 -2,42 60,62
Dardanel 5,65 -2,92 49,08
Datagate Bilgisayar 9,14 -6,73 17,03
Demısaş Döküm 3,82 -1,55 9,77
Denge Holding 1,38 -0,72 0,73
Deniz GMYO 5,16 -2,46 2,18
Denizli Cam 8,58 -2,83 2,88
Derimod 9,33 2,08 30,67
Derlüks Deri 3,96 -1,98 -2,94
Desa Deri 5,85 8,94 28,85
Despec Bilgisayar 5,74 -2,71 35,38
Deva Holding 10,94 -3,53 21,69
Diriteks Diriliş Tekstil 0,75 -1,32 -3,85
Ditaş Doğan 12,29 -3,53 28,56
DO-CO 624,50 -0,87 10,73
Doğan Burda 5,42 -4,91 -10,71
Doğan Holding 2,00 -0,50 8,70
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,18 -4,39 32,12
Doğusan 2,49 -1,97 19,71
Doğuş GMYO 6,28 -3,68 38,63
Doğuş Otomotiv 11,45 -4,98 20,27
Döktaş Dökümcülük 48,00 11,16 -11,03
Duran Doğan Basım 19,34 -3,06 37,75
Dyo Boya 6,22 -1,58 26,94
Eczacıbaşı İlaç 4,32 0,23 16,44
Eczacıbaşı Yatırım 12,89 1,10 27,50
Edip Gayrimenkul 2,33 -7,17 67,63
Ege Endüstri 685,50 -1,40 18,09
Ege Gübre 53,15 -1,57 6,73
Ege Profil 15,20 -4,28 26,98
Ege Seramik 4,98 -3,30 34,23
Egeli & Co Tarım Girişim 0,40 -2,44 25,00
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,62 -6,06 58,97
Egeli&Co Yatırım Holding 0,40 0,00 100,00
Egeplast 15,60 0,84 24,80
Ekiz Kimya 1,13 -5,83 85,25
Emek Elektrik 2,12 -3,20 33,33
Eminiş Ambalaj 2,66 1,92 75,00
Emlak Konut GMYO 1,63 -1,81 11,64
Enerjisa Enerji 8,40 -2,44 13,67
Enka İnşaat 6,79 0,74 5,76
Erbosan 23,76 -3,26 -4,88
Ereğli Demir Çelik 8,92 -1,11 -1,33
Ersu Gıda 3,25 -4,41 57,00
Escort Teknoloji 3,44 -5,49 147,48
Etiler Gıda 2,17 -3,98 -11,43
Euro Kapital Yat. Ort. 1,91 -2,05 14,37
Euro Trend Yat. Ort. 1,40 -3,45 12,00
Euro Yat. Ort. 1,47 -4,55 24,58
Euro Yatırım Holding 1,66 -3,49 10,67
Fenerbahçe Futbol 16,20 -0,61 11,96
Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,69 -4,09 2,63
F-M İzmit Piston 50,75 -4,25 1,74
Fonet Bilgi Teknolojileri 9,11 -5,20 18,47
Ford Otosan 78,20 -2,25 10,37
Formet Çelik Kapı 2,30 -4,17 -23,33
Frigo Pak Gıda 11,54 -2,20 -10,96
Galatasaray Sportif 3,54 2,61 74,38
Garanti Bankası 11,62 -0,94 4,31
Garanti Faktoring 4,77 -2,85 23,26
Garanti Yat. Ort. 1,71 0,59 58,33
Gedik Y. Men. Değ. 12,40 1,89 121,43
Gedik Yatırım Holding 26,90 -8,50 249,80
Gediz Ambalaj 8,32 -2,58 23,08
Gentaş 2,64 -2,22 20,55
Gersan Elektrik 3,59 -1,91 12,54
Global Men. Değ. 2,83 -6,91 50,53
Global Yat. Holding 4,80 -1,44 -1,44
Good-Year 4,95 -3,70 22,22
Göltaş Çimento 16,75 -3,57 -5,85
Gözde Girişim 4,66 -3,92 -9,34
GSD Denizcilik 3,08 -2,84 20,31
GSD Holding 1,77 -2,75 18,79
Gübre Fabrik. 18,36 1,55 103,10
Güler Yat. Holding 2,34 6,36 15,27
Güneş Sigorta 2,89 0,70 32,57
Halk GMYO 1,57 -1,88 28,69
Halk Sigorta 2,75 10,00 38,89
Hatay Tekstil 8,34 -1,65 21,40
Hedef Girişim 2,94 -3,61 12,64
Hektaş 10,79 -1,73 34,54
HUB Girişim 35,80 -9,55 157,93
Hürriyet Gzt. 1,20 -0,83 5,26
ICBC Turkey Bank 5,46 -1,44 3,61
İdealist Danışmanlık 3,23 0,00 -2,71
İdealist GMYO 3,68 -3,66 20,26
İhlas Ev Aletleri 3,09 -2,52 -1,28
İhlas Gayrimenkul 1,32 -4,35 10,00
İhlas Gazetecilik 4,24 -2,08 -37,74
İhlas Holding 0,88 -3,30 -3,30
İhlas Yayın Holding 1,28 -2,29 25,49
İndeks Bilgisayar 12,59 -3,82 29,79
Info Yatırım 9,00 1,12 1,12
İntema 11,03 -1,52 19,11
İpek Doğal Enerji 9,62 -1,84 24,61
İskenderun Demir Çelik 7,51 -1,70 -6,24
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA
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