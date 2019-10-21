Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
21.10.2019 18:42
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,53
|0,00
|-21,54
|Acıpayam Selüloz
|4,35
|-0,91
|36,16
|Adana Çimento (A)
|6,89
|9,71
|44,86
|Adana Çimento (B)
|5,40
|14,16
|67,41
|Adana Çimento (C)
|1,93
|19,88
|56,77
|Adel Kalemcilik
|11,30
|3,01
|9,99
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,05
|-0,49
|-12,39
|Afyon Çimento
|4,46
|3,96
|-2,83
|Ak Enerji
|0,58
|-1,69
|-7,94
|Akbank
|7,07
|-3,15
|20,14
|Akçansa
|6,68
|2,77
|2,11
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,34
|-0,74
|-33,33
|Akfen GMYO
|2,27
|-0,44
|37,58
|Akın Tekstil
|10,13
|3,47
|11,75
|Akiş GMYO
|2,55
|1,59
|11,89
|Akmerkez GMYO
|20,88
|0,58
|41,25
|Aksa
|9,48
|2,49
|42,89
|Aksa Enerji
|2,39
|-2,05
|-10,82
|Aksigorta
|4,93
|-1,20
|57,04
|Aksu Enerji
|9,65
|-0,31
|25,00
|Alarko Carrıer
|36,06
|0,84
|-8,38
|Alarko GMYO
|49,72
|-0,96
|17,75
|Alarko Holding
|4,49
|-2,81
|130,22
|Albaraka Türk
|1,26
|0,00
|3,28
|Alcatel Lucent Teletaş
|7,97
|-0,13
|38,37
|Alkim Kağıt
|3,97
|0,00
|10,46
|Alkim Kimya
|27,20
|0,82
|26,27
|Altınyağ
|0,42
|-2,33
|-4,55
|Altınyunus Çeşme
|6,76
|3,21
|117,97
|Anadolu Cam
|3,30
|0,61
|28,67
|Anadolu Efes
|19,90
|-1,09
|-0,86
|Anadolu Grubu Holding
|14,26
|-0,21
|40,71
|Anadolu Hayat Emek.
|5,25
|0,00
|-7,81
|Anadolu Isuzu
|8,23
|-0,36
|33,17
|Anadolu Sigorta
|4,21
|1,20
|7,24
|Anel Elektrik
|1,93
|0,52
|19,14
|Arçelik
|18,06
|-0,22
|14,38
|Arena Bilgisayar
|4,95
|5,32
|12,24
|Armada Bilgisayar
|10,10
|-0,98
|8,72
|Arsan Tekstil
|2,13
|-2,29
|31,48
|Artı Yatırım Holding
|0,81
|3,85
|-6,90
|Aselsan
|17,59
|-1,57
|-26,56
|Aslan Çimento
|27,74
|2,97
|-1,49
|Ata GMYO
|3,93
|-0,25
|-2,00
|Atakule GMYO
|1,21
|0,83
|-8,04
|Atlantis Yatırım Holding
|0,61
|0,00
|238,89
|Atlas Yat. Ort.
|0,94
|0,00
|9,30
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|10,82
|-2,17
|46,24
|Avrasya GMYO
|1,14
|0,88
|29,55
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,34
|0,00
|24,07
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.278,80
|0,02
|2,61
|Avrupa Yatırım Holding
|1,91
|-1,04
|-21,40
|Ayen Enerji
|2,09
|0,48
|16,07
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,79
|-0,56
|30,15
|Aygaz
|10,41
|-0,95
|4,68
|Bagfaş
|11,01
|2,90
|128,42
|Bak Ambalaj
|5,62
|0,72
|19,36
|Balatacılar Balatacılık
|0,32
|0,00
|-3,03
|Bantaş Ambalaj
|1,70
|-0,58
|35,46
|Banvit
|12,26
|1,07
|13,62
|Baştaş Başkent Çimento
|2,00
|1,01
|-0,99
|Batı Çimento
|2,78
|2,96
|15,35
|Batısöke Çimento
|1,00
|2,04
|-8,26
|Bera Holding
|2,17
|0,00
|5,34
|Berkosan Yalıtım
|1,85
|0,54
|2,21
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,67
|-3,47
|3,09
|Beyaz Filo
|3,20
|-0,62
|17,22
|Beymen Perakende Yat.
|10,49
|-19,98
|166,24
|Bilici Yatırım
|2,62
|-1,87
|107,19
|Bim Mağazalar
|47,72
|0,59
|11,40
|Birko Mensucat
|0,27
|-3,57
|-10,00
|Birlik Mensucat
|0,87
|1,16
|-25,64
|Bizim Mağazaları
|8,79
|-0,11
|29,26
|Bolu Çimento
|2,86
|6,72
|-7,38
|Bomonti Elektrik
|2,00
|-1,48
|316,67
|Borusan Mannesmann
|8,54
|1,43
|21,84
|Borusan Yat. Paz.
|33,86
|-0,12
|-6,54
|Bosch Fren Sistemleri
|198,50
|-1,39
|29,93
|Bossa
|4,67
|1,52
|11,08
|Brisa
|5,67
|-0,70
|-10,43
|Burçelik
|3,80
|-0,52
|18,38
|Burçelik Vana
|4,85
|0,21
|227,70
|Bursa Çimento
|4,63
|2,66
|5,23
|Carrefoursa
|3,51
|-2,23
|0,86
|Ceo Event Medya
|7,32
|0,41
|Coca Cola İçecek
|31,94
|-0,19
|8,03
|Cosmos Yat. Holding
|1,20
|-1,64
|23,71
|Credıtwest Faktorıng
|1,80
|-2,17
|73,08
|Çelebi
|101,00
|-0,49
|73,10
|Çelik Halat
|4,84
|0,83
|-10,42
|Çemaş Döküm
|1,08
|-0,92
|42,11
|Çemtaş
|5,42
|0,18
|-9,12
|Çimbeton
|29,44
|0,96
|2,94
|Çimentaş
|11,48
|0,70
|-9,61
|Çimsa
|7,52
|4,16
|-0,40
|Çuhadaroğlu Metal
|2,37
|-0,42
|33,15
|Dagi Giyim
|1,79
|6,55
|44,35
|Dagi Yatırım Holding
|1,54
|1,99
|52,48
|Dardanel
|1,50
|-0,66
|36,36
|Datagate Bilgisayar
|5,70
|-1,89
|33,18
|Demısaş Döküm
|2,43
|-0,41
|5,76
|Denge Holding
|1,70
|-1,16
|46,55
|Deniz GMYO
|3,35
|-1,47
|10,20
|Denizbank
|21,14
|-0,19
|10,68
|Denizli Cam
|5,62
|-0,71
|7,91
|Derimod
|3,56
|0,00
|26,72
|Derlüks Deri
|1,92
|-0,52
|Desa Deri
|2,57
|3,21
|48,55
|Despec Bilgisayar
|3,42
|-0,29
|25,21
|Deva Holding
|6,96
|-1,97
|111,55
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,87
|-1,14
|11,54
|Ditaş Doğan
|6,19
|-1,28
|20,92
|DO-CO
|567,50
|2,22
|19,74
|Doğan Burda
|3,22
|1,90
|6,98
|Doğan Holding
|1,68
|-1,75
|80,39
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,01
|0,00
|-17,21
|Doğusan
|1,43
|-0,69
|-33,94
|Doğuş GMYO
|2,63
|-1,13
|24,64
|Doğuş Otomotiv
|7,13
|0,99
|64,29
|Döktaş Dökümcülük
|29,10
|7,78
|257,06
|Duran Doğan Basım
|9,98
|-3,29
|95,69
|Dyo Boya
|3,49
|0,87
|20,34
|Eczacıbaşı İlaç
|3,12
|-0,64
|28,63
|Eczacıbaşı Yatırım
|8,30
|1,34
|29,64
|Edip Gayrimenkul
|0,88
|-2,22
|14,29
|Ege Endüstri
|470,00
|-0,42
|51,06
|Ege Gübre
|39,70
|2,43
|91,91
|Ege Profil
|9,06
|-0,98
|7,89
|Ege Seramik
|2,89
|-0,34
|-2,40
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,13
|0,00
|0,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,32
|3,23
|33,33
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,11
|10,00
|10,00
|Egeplast
|5,35
|0,19
|39,32
|Ekiz Kimya
|0,41
|-2,38
|24,24
|Emek Elektrik
|1,20
|-4,76
|22,45
|Eminiş Ambalaj
|1,22
|16,19
|4,27
|Emlak Konut GMYO
|1,20
|0,00
|-17,62
|Enerjisa Enerji
|6,19
|0,65
|31,47
|Enka İnşaat
|5,54
|-0,89
|24,66
|Erbosan
|19,54
|-0,56
|28,51
|Ereğli Demir Çelik
|6,50
|-1,37
|6,53
|Ersu Gıda
|1,46
|-0,68
|58,70
|Escort Teknoloji
|0,80
|-2,44
|5,26
|Etiler Gıda
|3,50
|5,11
|64,32
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,23
|-0,81
|74,72
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,84
|-2,33
|32,29
|Euro Yat. Ort.
|0,85
|1,19
|35,65
|Euro Yatırım Holding
|1,25
|0,81
|127,27
|Fenerbahçe Futbol
|12,00
|-2,44
|73,41
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,90
|-1,36
|9,02
|F-M İzmit Piston
|20,38
|-1,74
|32,58
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|2,94
|-0,68
|91,03
|Ford Otosan
|60,20
|-2,27
|26,71
|Formet Çelik Kapı
|4,29
|-2,28
|324,48
|Frigo Pak Gıda
|8,48
|4,43
|398,82
|Galatasaray Sportif
|1,52
|-1,94
|22,58
|Garanti Bankası
|9,12
|-1,62
|14,57
|Garanti Faktoring
|3,81
|1,06
|92,42
|Garanti Yat. Ort.
|0,96
|0,00
|31,08
|Gedik Y. Men. Değ.
|4,17
|0,97
|36,57
|Gedik Yatırım Holding
|4,32
|0,47
|83,83
|Gediz Ambalaj
|5,29
|0,00
|30,80
|Gentaş
|1,55
|1,31
|12,92
|Gersan Elektrik
|2,20
|2,80
|-9,85
|Global Men. Değ.
|1,05
|0,00
|123,40
|Global Yat. Holding
|3,87
|2,65
|29,43
|Good-Year
|2,70
|-1,10
|-18,63
|Göltaş Çimento
|13,51
|7,22
|10,33
|Gözde Girişim
|3,45
|1,17
|29,21
|GSD Denizcilik
|1,92
|-4,48
|66,96
|GSD Holding
|0,88
|0,00
|10,00
|Gübre Fabrik.
|5,26
|-1,50
|77,70
|Güler Yat. Holding
|1,71
|-0,58
|59,81
|Güneş Sigorta
|1,74
|3,57
|24,09
|Halk GMYO
|0,89
|-1,11
|38,35
|Halk Sigorta
|1,57
|0,00
|77,90
|Hatay Tekstil
|4,12
|1,23
|19,48
|Hedef Girişim
|1,73
|5,49
|49,14
|Hektaş
|14,80
|0,00
|59,65
|HUB Girişim
|5,48
|-1,97
|191,49
|Hürriyet Gzt.
|0,78
|4,00
|-16,13
|ICBC Turkey Bank
|4,09
|-0,24
|-17,04
|İdealist Danışmanlık
|3,95
|3,95
|-32,42
|İdealist GMYO
|2,69
|-1,10
|65,03
|İhlas Ev Aletleri
|1,36
|-2,86
|316,38
|İhlas Gayrimenkul
|0,84
|-1,18
|-10,60
|İhlas Gazetecilik
|2,25
|-4,26
|268,85
|İhlas Holding
|0,50
|-1,96
|56,25
|İhlas Yayın Holding
|0,76
|-2,56
|130,30
|İndeks Bilgisayar
|6,95
|-0,71
|24,81
|Info Yatırım
|5,45
|0,93
|429,13
|İntema
|6,62
|-1,05
|10,39
|İpek Doğal Enerji
|5,83
|1,39
|8,57
|İskenderun Demir Çelik
|6,13
|0,66
|30,74
(Sürecek)
Kaynak: AA